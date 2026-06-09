Ρόδος: Για ασήμαντη αφορμή η δολοφονία του 63χρονου – Τον κάρφωσε στην καρωτίδα με το μαχαίρι

Snapshot Ένας 63χρονος στη Ρόδο δολοφονήθηκε με μαχαίρι στην καρωτίδα από τον 55χρονο φίλο που τον φιλοξενούσε, μετά από καβγά για ασήμαντη αφορμή.

Οι δύο άνδρες ζούσαν σε χωριστά διαμερίσματα του ίδιου συγκροτήματος και είχαν προηγούμενα φιλικές σχέσεις, αλλά αντιμετώπιζαν προβλήματα που επιβάρυναν τη σχέση τους.

Ο 55χρονος δράστης συνελήφθη επιτόπου και είχε ιστορικό ψυχιατρικής παρακολούθησης και νοσηλείας.

Η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες του φονικού και το προφίλ του δράστη για να καθορίσει τον ακριβή χαρακτήρα της πράξης και τα επόμενα δικαστικά βήματα.

Το θύμα υπέκυψε άμεσα λόγω της σοβαρότητας του τραύματος, παρά την άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ. Snapshot powered by AI

Άγριο έγκλημα εκτυλίχθηκε στη Ρόδο ανάμεσα σε δύο άνδρες που έμεναν σε χωριστά διαμερίσματα του ίδιου συγκροτήματος και μέχρι πρότινος διατηρούσαν φιλικές σχέσεις.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (8/6), με τις Αρχές να ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες μια καθημερινή σκηνή στην κουζίνα μετατράπηκε σε φονικό.

Οι δύο άνδρες φέρεται να ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση την ώρα που ο ένας καθάριζε πατάτες στην κουζίνα. Ο 55χρονος δράστης εντοπίστηκε στο σημείο και συνελήφθη.

Από τη φιλοξενία στην αντιπαράθεση

Οι δύο άνδρες συνδέονταν με σχέση φιλίας και ζούσαν σε χωριστά διαμερίσματα του ίδιου συγκροτήματος κατοικιών, ενώ ο ένας φέρεται να είχε συμβάλει ώστε ο άλλος να βρει στέγη στον ίδιο χώρο. Το θύμα, ένας άνδρας ηλικίας 63 ετών, διέμενε δίπλα στον φερόμενο ως δράστη, στοιχείο που καταδεικνύει τον στενό χαρακτήρα της σχέσης τους. Η συνύπαρξη αυτή, όπως προκύπτει, δεν ήταν χωρίς εντάσεις. Και οι δύο φέρεται να αντιμετώπιζαν σειρά προβλημάτων, παράγοντας που σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα φαίνεται να επιβάρυνε τη μεταξύ τους σχέση.

Η ασήμαντη αφορμή που οδήγησε στο φονικό

Η αιτία που πυροδότησε το αιματηρό επεισόδιο φέρεται να ήταν εντελώς ασήμαντη, κάτι που προσδίδει στην υπόθεση ιδιαίτερα τραγικό χαρακτήρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φερόμενος ως δράστης καθάριζε πατάτες στην κουζίνα του σπιτιού όταν το θύμα άρχισε να τον ενοχλεί επίμονα. Ο 55χρονος, όπως ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε, εκνευρίστηκε από τη συμπεριφορά του ανθρώπου που είχε δίπλα του, καθώς εκείνος δεν τον άφηνε ήσυχο.

Με το μαχαίρι ήδη στο χέρι, και ενώ η ένταση είχε κορυφωθεί, ο 55χρονος φέρεται να το έστρεψε εναντίον του 63χρονου, καταφέροντάς του ένα μοιραίο πλήγμα στην καρωτίδα. Το χτύπημα αποδείχθηκε καθοριστικό, προκαλώντας στο θύμα ραγδαία αιμορραγία που δεν άφησε περιθώρια.

Η ειδοποίηση και η άφιξη των Αρχών

Η Αστυνομία ειδοποιήθηκε στις 19:50 από το ΕΚΑΒ για άνδρα που έφερε τραύμα από μαχαίρι. Στο σημείο έσπευσαν αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αρχαγγέλου καθώς και άνδρες της ΟΠΚΕ, που ανέλαβαν να αποκλείσουν τον χώρο και να καταγράψουν τα πρώτα στοιχεία.

Στο σημείο έσπευσε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ωστόσο ο 63χρονος ήταν ήδη νεκρός, καθώς το σοβαρό τραύμα στον λαιμό δεν άφησε χρόνο για ουσιαστική παρέμβαση. Το μαχαίρι του εγκλήματος εντοπίστηκε στην αυλή της κατοικίας, με τον φερόμενο ως δράστη να παραμένει στο σημείο και μην επιχειρεί να διαφύγει.

Το προφίλ του δράστη και η σύλληψη

Ο φερόμενος ως δράστης στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί στο ψυχιατρείο Λέρου και επισκεπτόταν συχνά την ψυχιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρωί της Δευτέρας είχε μεταβεί στο νοσοκομείο στο πλαίσιο της παρακολούθησής του από τους γιατρούς. Το στοιχείο αυτό αναμένεται να σταθμιστεί στο πλαίσιο της έρευνας, καθώς οι Αρχές καλούνται να αποτυπώσουν συνολικά το προφίλ του και την κατάστασή του τη στιγμή του συμβάντος.

Η έρευνα των Αρχών

Την υπόθεση έχουν αναλάβει οι αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, οι οποίοι επιχειρούν να ανασυνθέσουν βήμα προς βήμα την αλληλουχία των γεγονότων. Στο επίκεντρο της προανάκρισης βρίσκεται ο ακριβής τρόπος με τον οποίο ξέσπασε η διαμάχη, η αφορμή που πυροδότησε την αντιπαράθεση, καθώς και το κατά πόσον το θανατηφόρο πλήγμα ήταν αποτέλεσμα στιγμιαίας έκρηξης ή είχε προηγηθεί κάποια διαφορά που σιγόκαιγε ανάμεσα στους δύο άνδρες.

Οι αρμόδιοι αναμένεται να εξετάσουν το σύνολο των στοιχείων που σχετίζονται με τη μεταξύ τους σχέση, τις συνθήκες της κοινής διαμονής τους και την κατάσταση στην οποία βρίσκονταν τις ώρες πριν από το φονικό. Η πορεία της έρευνας θα κρίνει τόσο τον ακριβή χαρακτηρισμό της πράξης όσο και τα επόμενα δικαστικά βήματα που θα ακολουθήσουν για τον 55χρονο.

Με πληροφορίες από dimokratiki.gr

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