Άγριο έγκλημα στη Ρόδο: Σκότωσε με μαχαίρι τον φίλο του

Θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από τον φίλο του, δέχθηκε σήμερα λίγο μετά τις 8 το βράδυ στη Ρόδο ένας 60χρονος.

Από τις πρώτες πληροφορίες που συγκέντρωσαν οι αρμόδιες αρχές, το έγκλημα σημειώθηκε στο χωριό Καλυθιές της Ρόδου. Στο σημείο μετέβησαν δυνάμεις της αστυνομίας και διασώστες του ΕΚΑΒ οι οποίοι επιβεβαίωσαν τον θάνατο του ενός άνδρα.

Δράστης και θύμα ήταν φίλοι, αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα και μοιράζονταν την ίδια στέγη, ενώ τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα.

Η συμβίωση αυτή, όπως προκύπτει, δεν ήταν χωρίς εντάσεις. Και οι δύο φέρεται να αντιμετώπιζαν σειρά προβλημάτων, στοιχείο που σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα φαίνεται να επιβάρυνε τη μεταξύ τους σχέση, σύμφωνα με πληροφορίες. Αμφότεροι, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του τοπικού ιστοτόπου dimokratiki.gr, ενδέχεται να τελούσαν υπό την επήρεια αλκοόλ, παράγοντας που εξετάζεται ως προς τον ρόλο που έπαιξε στην κλιμάκωση της έντασης. Σε κάποια στιγμή, και ενώ ο καβγάς είχε φτάσει σε οριακό σημείο, ο ένας από τους δύο φέρεται να έστρεψε μαχαίρι εναντίον του άλλου, τραυματίζοντάς τον σοβαρά.

Έρευνα διενεργούν αρμόδιοι αξιωματικοί της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρόδου.