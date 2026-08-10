Φωτιά στον Κουβαρά: Η στιγμή που ρεπόρτερ της ΕΡΤ διασώζει χελώνα σε ζωντανή μετάδοση - Βίντεο

Snapshot Ο ρεπόρτερ της ΕΡΤ Σπύρος Δαρσινός διέσωσε ζωντανά μια χελώνα που βρισκόταν κοντά στις φλόγες της φωτιάς στον Κουβαρά.

Η χελώνα είχε εγκαύματα στα πλευρά και στα πόδια, αλλά ήταν ζωντανή κατά τη διάσωσή της.

Ο Σπύρος Δαρσινός σταμάτησε προσωρινά τη μετάδοση για να σώσει το ερπετό και συνέχισε το ρεπορτάζ κρατώντας τη χελώνα στα χέρια του.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που δείχνει τη στιγμή της διάσωσης εν μέσω της φωτιάς. Snapshot powered by AI

Μια στιγμή ανθρωπιάς χάρισε ο ρεπόρτερ της ΕΡΤ, Σπύρος Δαρσινός κατά τη ζωντανή μετάδοση της δημόσιας τηλεόρασης από το πύρινο μέτωπο που ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας στον Κουβαρά, αφού σταμάτησε προσωρινά τη μετάδοση προκειμένου να διασώσει μια χελώνα.

Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά και στο βίντεο ο Σπύρος Δαρσινός την ώρα που μετέδιδε τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με τη φωτιά, εντόπισε μια χελώνα στα χόρτα, να βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τις φλόγες. Τότε, δίχως ίχνος δισταγμού σταμάτησε για λίγο τη ροή της μετάδοσης και έσπευσε να μεταφέρει τη χελώνα σε ασφαλές σημείο μακριά από τη φωτιά.

Η χελώνα έφερε εγκαύματα στα πλευρά και στα πόδια της, ωστόσο ήταν ζωντανή, με τον Σπύρο Δαρσινό να συνεχίζει το ρεπορτάζ, κρατώντας το ερπετό στα χέρια του.

Δείτε το βίντεο:

Διαβάστε επίσης