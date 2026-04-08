Συνάντηση Τραμπ με τον γ.γ του ΝΑΤΟ στην Ουάσινγκτον μετά την κατάπαυση του πυρός με το Ιράν

Ο γγ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, αναμένεται στην Ουάσινγκτον σήμερα (8/4), για να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ μια ημέρα μετά την συμφωνία για κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων με το Ιράν και ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει επικρίνει τους εταίρους του στη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έχει απειλήσει να αποσυρθεί από τη διατλαντική συμμαχία των 32 μελών και έχει καταδικάσει τους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουάσινγκτον τις τελευταίες εβδομάδες για αυτό που χαρακτήρισε ανεπαρκή υποστήριξη στην αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν.

Ο Τραμπ είχε καλέσει τις χώρες που εξαρτώνται από το πετρέλαιο του Κόλπου να σπάσουν τον ασφυκτικό κλοιό του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ, αλλά οι ευρωπαϊκές χώρες ξεκαθάρισαν πως δεν πρόκειται να συμμετάσχουν σε εκστρατείες αποναρκοθέτησης ή σε άλλες αποστολές για την απελευθέρωση της ναυσιπλοΐας, όσο συνεχίζονται οι εχθροπραξίες, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες. Το Ιράν έχει ορκιστεί να φράξει το ζωτικής σημασίας σημείο στραγγαλισμού με νάρκες μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος.

Ο Ρούτε, γνωστός στην Ευρώπη ως «ψιθυριστής του Τραμπ», έχει καλλιεργήσει μια θερμή σχέση με τον Τραμπ παρά τις εντάσεις και τον χαρακτήρισε πέρυσι ως «μπαμπά» που χειρίζεται μια σχολική φιλονικία μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Ένας άλλος Ευρωπαίος διπλωμάτης περιέγραψε την προσέγγιση του Ρούτε στον Τραμπ ως αποτελεσματική.

Η σύγκρουση για το Ιράν έχει επιδεινώσει τις διατλαντικές ανησυχίες για την Ουκρανία, τη Γροιλανδία και τις στρατιωτικές δαπάνες, αν και ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν κατ' ιδίαν διαβεβαιώσει τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στο ΝΑΤΟ, σύμφωνα με έναν από τους δύο Ευρωπαίους αξιωματούχους που συμμετείχαν σε τέτοιες συνομιλίες.

«Αυτό είναι ένα επικίνδυνο σημείο για τη διατλαντική συμμαχία», δήλωσε η Οάνα Λουνγκέσκου από το Royal United Services Institute, ένα think tank με έδρα το Λονδίνο, πρώην εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ. Όταν οι δύο άνδρες συναντηθούν, ο Ρούτε είναι πιθανό να εκφράσει το κοινό ενδιαφέρον του για την αποκατάσταση της ομαλότητας του θαλάσσιου εμπορίου, μετά την απότομη αύξηση των τιμών ενέργειας παγκοσμίως λόγω των εχθροπραξιών, δήλωσαν οι δύο πρώτοι διπλωμάτες.

Αναμένεται επίσης να προσπαθήσει να πείσει τον Αμερικανό ηγέτη να αποφύγει την δημόσια κριτική για τη συμμαχία, ενώ παράλληλα θα επαινέσει τα βήματα που κάνουν οι ευρωπαϊκές χώρες για την αύξηση των αμυντικών δαπανών.