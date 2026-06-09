Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (11/6)

Τζακ ποτ στην κλήρωση του Τζόκερ (3077) που μοίραζε στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.100.000 ευρώ.

Νικητής δεν αναδείχθηκε ούτε στη δεύτερη κατηγορία για τα 100.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης (9/6) είναι: 1, 8, 18, 38, 44 και Τζόκερ ο αριθμός 19.

Στην κλήρωση της Πέμπτης (11/6), το Τζόκερ θα μοιράσει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.400.000 ευρώ.