Ιράν: «Παγώσαμε τα αντίποινα μετά τη διακοπή των αμερικανικών επιθέσεων»

Snapshot Το Ιράν ανέστειλε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων μετά τη διακοπή των αμερικανικών επιθέσεων τις τελευταίες δύο νύχτες.

Η Τεχεράνη δηλώνει ότι η δράση της εξαρτάται από τις κινήσεις των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή.

Δεν ανακοινώθηκε επίσημη κατάπαυση του πυρός από το Ιράν.

Ο Ιρανός αξιωματικός τόνισε ότι η Ουάσινγκτον δεν έχει διαμορφώσει σαφή μακροπρόθεσμη στρατηγική.

Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στις ΗΠΑ περιγράφεται ως «κατάσταση σύγχυσης και φθοράς». Snapshot powered by AI

Το Ιράν ανέστειλε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων μετά τη διακοπή των αμερικανικών επιθέσεων τις τελευταίες δύο νύχτες, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση εκπρόσωπος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Ο ταξίαρχος Μοχαμάντ Ακραμινία ανέφερε ότι η δράση της Τεχεράνης εξαρτάται από τις κινήσεις των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή.

«Οι επιθέσεις συνεχίστηκαν μέχρι πριν από δύο νύχτες. Τις τελευταίες δύο νύχτες, όμως, οι Αμερικανοί σταμάτησαν τα πλήγματά τους», είπε. «Καθώς η στρατηγική μας ήταν εξαρχής ανταποδοτική, σταματήσαμε και εμείς τις επιχειρήσεις αντιποίνων».

Δεν μιλά για επίσημη εκεχειρία

Ερωτηθείς εάν η παύση των αμερικανικών επιθέσεων σηματοδοτεί επίσημη κατάπαυση του πυρός, ο Ιρανός αξιωματικός απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση.

Υποστήριξε ότι η Ουάσινγκτον δεν έχει ακόμη διαμορφώσει ξεκάθαρη μακροπρόθεσμη στρατηγική και χαρακτήρισε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στις ΗΠΑ ως «κατάσταση σύγχυσης και φθοράς».