Το παράπονο του Καραλή και το πάρτι της ελληνικής αποστολής στο Μπέρμιγχαμ – Βίντεο

Snapshot Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στο Μπέρμιγχαμ στον τελικό του επί κοντώ.

Ο Σουηδός Μόντο Ντουπλάντις κέρδισε το χρυσό μετάλλιο με άλμα 6,15 μέτρων, κατακτώντας τον τίτλο για τέταρτη φορά.

Η ελληνική αποστολή υποδέχθηκε θερμά τον Καραλή με χειροκροτήματα και πανηγυρισμούς στο ξενοδοχείο.

Ο Καραλής εξέφρασε παράπονο επειδή η δημοσιότητα επικεντρώνεται μόνο σε αυτόν και τον Μίλτο, αγνοώντας τον αγώνα πολλών άλλων αθλητών.

Τόνισε τη σημαντικότητα της συμμετοχής και της διάκρισης σε τόσο υψηλό επίπεδο, υπογραμμίζοντας την αξία των προσπαθειών όλων των αθλητών που αγωνίστηκαν. Snapshot powered by AI

Ο Εμμανουήλ Καραλής ολοκλήρωσε με αργυρό μετάλλιο την παρουσία της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου του Μπέρμιγχαμ, χαρίζοντας άλλη μία σημαντική διάκριση στη χώρα μας.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης έδωσε μεγάλη «μάχη» με τον Μόντο Ντουπλάντις στον τελικό του επί κοντώ, με τον Σουηδό να κατακτά το χρυσό μετάλλιο για 4η φορά, με άλμα στα 6,15 μέτρα.

Λίγο μετά την απονομή των μεταλλίων και την παρουσία στο βάθρο των νικητών, ο Εμμανουήλ Καραλής επέστρεψε στη βάση της ελληνικής αποστολής, όπου τον περίμενε θερμή υποδοχή.

Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, τού έδωσε μία αγκαλιά, ενώ, όσα μέλη της ελληνικής αποστολής είχαν παραμείνει στο ξενοδοχείο που διέμεναν, υποδέχθηκαν τον Έλληνα πρωταθλητή με χειροκροτήματα, συγχαίροντάς τον για τη μεγάλη επιτυχία του. «Άντε Μανόλο, έχει πάρτι μέσα», φώναζαν αρκετοί, με τον Καραλή να απαντά: «Λοιπόν, πάμε να πιούμε, παιδιά».

«Στενοχωριέμαι που γράφουν μόνο για εμένα και τον Μίλτο»

Μετά την απονομή, μίλησε στη μεικτή ζώνη για τη δύναμη της πίστης «ότι μπορούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο ως αθλητές», εκφράζοντας παράλληλα και το παράπονο όταν «γράφουν μόνο για εμένα και τον Μίτλο». «Αγωνίστηκαν 60 αθλητές εδώ και είναι πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε, γιατί στενοχωριέμαι που γράφουν μόνο για εμένα και τον Μίτλο. Υπάρχουν πάρα πολλοί αθλητές και είναι σημαντικό να αναδεικνύονται. Για να έρθεις σε ένα Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, είναι τεράστια υπόθεση. Πρέπει να ξεπεράσεις πανελλήνια πρωταθλήματα, να είσαι από τους καλύτερους στην Ευρώπη», τόνισε ο σπουδαίος αθλητής του άλματος επί κοντώ.

Διαβάστε επίσης