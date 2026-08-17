Γεωργιάδης: «Άντε πάλι με την τοξικότητα και τα ψέματα...»

Snapshot Ο Άδωνις Γεωργιάδης καταγγέλλει την αναπαραγωγή ψευδών ειδήσεων και την τοξικότητα που αναμένεται να ενταθεί πριν τις επόμενες εκλογές.

Μία φωτογραφία που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσίαζε ψευδώς τη γυναίκα δίπλα στον Γεωργιάδη ως την εισαγγελέα της υπόθεσης του Κολωνού.

Έλεγχος των Ellinika Hoaxes διαπίστωσε ότι η γυναίκα στη φωτογραφία είναι η Μαρία Κοκκοράκη και όχι η εισαγγελέας Μαρία-Ελένη Νικολού.

Ο Γεωργιάδης προειδοποιεί ότι οι ψευδείς και τοξικές ειδήσεις θα αυξηθούν και καλεί τον λαό να κρίνει αν θα τις επιβραβεύσει στις εκλογές. Snapshot powered by AI

Στην αναπαραγωγή ψευδών ειδήσεων και στην τοξικότητα που, όπως εκτιμά, θα ενταθεί ενόψει των επόμενων εκλογών αναφέρεται σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Αφορμή για την τοποθέτησή του αποτέλεσε δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με φωτογραφία που τον απεικονίζει μαζί με γυναίκα, η οποία παρουσιάστηκε ψευδώς ως η εισαγγελέας της υπόθεσης του Κολωνού.

Όπως έχει διαπιστώσει σε σχετικό έλεγχο το Ellinika Hoaxes, η γυναίκα της φωτογραφίας δεν είναι η εισαγγελέας Μαρία-Ελένη Νικολού, αλλά η Μαρία Κοκκοράκη, γενική διευθύντρια δικηγορικής εταιρείας. Η φωτογραφία είχε ληφθεί σε εκδήλωση προς τιμήν του Άδωνι Γεωργιάδη στη Θεσσαλονίκη, τον Σεπτέμβριο του 2019.

Αντε πάλι τα ίδια με τοξικότητα και τα ψέματα: https://t.co/5aSYhPjORq



Φοβούμαι ότι έως τις εκλογές θα μας πνίξουν στις ψεύτικες τοξικές ειδήσεις. Ένα από τα ερωτήματα στα οποία θα πρέπει να απαντήσει ο λαός στις εκλογές θα είναι και αυτό, αν θέλει να επιβραβεύσει όλα αυτά. pic.twitter.com/F84W8wMvBJ — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 17, 2026

«Αντε πάλι τα ίδια με τοξικότητα και τα ψέματα», σχολιάζει ο υπουργός στην ανάρτησή του, παραπέμποντας στον σχετικό έλεγχο των Ellinika Hoaxes.

Παράλληλα, εκφράζει την εκτίμηση ότι το επόμενο διάστημα, έως τις εκλογές, θα υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη διάδοση ψευδών και τοξικών ειδήσεων.

«Φοβούμαι ότι έως τις εκλογές θα μας πνίξουν στις ψεύτικες τοξικές ειδήσεις», αναφέρει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ένα από τα ερωτήματα που θα κληθεί να απαντήσει ο ελληνικός λαός στις εκλογές θα είναι «αν θέλει να επιβραβεύσει όλα αυτά».

Η επίμαχη φωτογραφία είχε κυκλοφορήσει ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τον ψευδή ισχυρισμό ότι απεικονίζει τον Άδωνι Γεωργιάδη με την εισαγγελέα Μαρία-Ελένη Νικολού. Σύμφωνα με τον έλεγχο των Ellinika Hoaxes, ωστόσο, δεν προκύπτει οποιαδήποτε τέτοια σχέση.