Τουρκία: 20χρονος απολύθηκε από τον στρατό - Πήγε για μπάλα με φίλους του - Κατέρρευσε στο γήπεδο
Η ιατροδικαστική εξέταση θα διευκρινίσει τα αίτια θανάτου του 20χρονου
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Ο 20χρονος Αχμέτ Γκιουλ κατέρρευσε ξαφνικά ενώ έπαιζε ποδόσφαιρο με φίλους του στο Αβτζίλαρ της Κωνσταντινούπολης.
- Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.
- Η σορός του μεταφέρθηκε στο Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο για να διευκρινιστούν τα αίτια θανάτου.
- Έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα για τις συνθήκες και την αιτία του θανάτου.
- Ο Αχμέτ είχε απολυθεί από τον τουρκικό στρατό πριν από 20 ημέρες.
Ο Αχμέτ Γκιουλ, πριν από 20 ημέρες απολύθηκε από τον τουρκικό στρατό και μαζί με φίλους τους πήγε να παίξει ποδόσφαιρο σε ένα γήπεδο astroturf (συνθετικός χλοοτάπητας), στο Αβτζίλαρ της Κωνσταντινούπολης.
Ξαφνικά ο 20χρονος, ένιωσε αδιαθεσία και κατέρρευσε με τους φίλους και συμπαίκτες του να τρέχουν να τον βοηθήσουν, όπως δείχνει βίντεο που κατέγραψε τη σκηνή.
Ιατρικές ομάδες έφτασαν στο σημείο μετά από ειδοποίηση και μετέφεραν τον Γκιουλ στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.
Η σορός του μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο του Ιατροδικαστικού Ινστιτούτου για να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:19 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ινδία: Επτά νεκροί σε ποδοπάτημα σε ινδουιστικό ναό - Βίντεο
11:11 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Ρομά εισέβαλαν στο Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού για να απελευθερώσουν άλλον Ρομά
10:55 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Συνελήφθη φρουρός των φυλακών Κορυδαλλού που ξυλοκόπησε τον ανήλικο γιο του
10:33 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Θεσπρωτία: Χειροπέδες σε ανήλικο για ληστεία
08:57 ∙ WHAT THE FACT
Μυστήριο στη Νέα Υόρκη: Αρχαία «μάζα» 250 μιλίων που κινείται προς την μεγαλούπολη
05:30 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ