Τουρκία: 20χρονος απολύθηκε από τον στρατό - Πήγε για μπάλα με φίλους του - Κατέρρευσε στο γήπεδο

Snapshot Ο 20χρονος Αχμέτ Γκιουλ κατέρρευσε ξαφνικά ενώ έπαιζε ποδόσφαιρο με φίλους του στο Αβτζίλαρ της Κωνσταντινούπολης.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.

Η σορός του μεταφέρθηκε στο Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο για να διευκρινιστούν τα αίτια θανάτου.

Έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα για τις συνθήκες και την αιτία του θανάτου.

Ο Αχμέτ είχε απολυθεί από τον τουρκικό στρατό πριν από 20 ημέρες. Snapshot powered by AI

Ο Αχμέτ Γκιουλ, πριν από 20 ημέρες απολύθηκε από τον τουρκικό στρατό και μαζί με φίλους τους πήγε να παίξει ποδόσφαιρο σε ένα γήπεδο astroturf (συνθετικός χλοοτάπητας), στο Αβτζίλαρ της Κωνσταντινούπολης.

Ξαφνικά ο 20χρονος, ένιωσε αδιαθεσία και κατέρρευσε με τους φίλους και συμπαίκτες του να τρέχουν να τον βοηθήσουν, όπως δείχνει βίντεο που κατέγραψε τη σκηνή.

Ιατρικές ομάδες έφτασαν στο σημείο μετά από ειδοποίηση και μετέφεραν τον Γκιουλ στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.

Η σορός του μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο του Ιατροδικαστικού Ινστιτούτου για να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα.