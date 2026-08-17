Φωτιά στο Ρέθυμνο:Η συγγνώμη του ιδιοκτήτη της βίλας - «Λυπάμαι βαθύτατα για κάθε δέντρο που κάηκε»

Snapshot Ο ιδιοκτήτης της βίλας στα Σέλλια Ρεθύμνου εξέφρασε δημόσια τη λύπη του για την πυρκαγιά και ζήτησε συγγνώμη από τους κατοίκους.

Η φωτιά προκλήθηκε πιθανώς από τη χρήση μπάρμπεκιου από Ισραηλινούς τουρίστες σε ημέρα με ισχυρούς ανέμους, παρά την απαγόρευση που τους είχε γνωστοποιηθεί.

Ο 35χρονος Ισραηλινός που συνελήφθη κατηγορείται για την πυρκαγιά και παραπέμφθηκε στον ανακριτή μετά την έρευνα των αρμόδιων αρχών.

Η Πυροσβεστική και οι αρμόδιες αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά μετά από πολλές ώρες μάχης.

Από τις αρχές του 2026 έχουν επιβληθεί 716 διοικητικά πρόστιμα και πραγματοποιηθεί 297 συλλήψεις για πυρκαγιές, κυρίως για εμπρησμό από αμέλεια. Snapshot powered by AI

Τη βαθιά του λύπη για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Σέλλια Ρεθύμνου και προκάλεσε ζημιές σε ελαιώνες και περιουσίες εξέφρασε δημόσια ο ιδιοκτήτης της βίλας στην οποία διέμεναν οι Ισραηλινοί τουρίστες που φέρονται να χρησιμοποίησαν μπάρμπεκιου την ώρα που στην περιοχή επικρατούσαν επικίνδυνες καιρικές συνθήκες.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ιδιοκτήτης ζήτησε συγγνώμη από τους κατοίκους για την αγωνία που έζησαν, ενώ υπογράμμισε ότι είχε ενημερώσει τους φιλοξενούμενους τόσο κατά την άφιξή τους όσο και γραπτώς ότι η χρήση του μπάρμπεκιου απαγορευόταν όταν επικρατούν ισχυροί άνεμοι.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου, περίπου στις 19:00, ενώ η περιοχή βρισκόταν σε Κατηγορία Κινδύνου 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.

«Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από όλους»

Στην ανάρτησή του, ο ιδιοκτήτης της βίλας περιγράφει τη συναισθηματική φόρτιση που του προκάλεσε η εικόνα της φωτιάς και των ζημιών που προκλήθηκαν στην περιοχή.

«Οι εικόνες της φωτιάς, οι ελαιώνες και οι περιουσίες που υπέστησαν ζημιές, η αγωνία των ανθρώπων που είδαν τα σπίτια τους να κινδυνεύουν, αλλά και η μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, των αρμόδιων αρχών και των ανθρώπων που έσπευσαν να βοηθήσουν, με έχουν συγκλονίσει», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όπως σημειώνει, τα Σέλλια δεν αποτελούν για τον ίδιο απλώς τον τόπο όπου βρίσκεται ένα ακίνητό του, αλλά έναν τόπο με τον οποίο αισθάνεται βαθιά συνδεδεμένος.

«Τα Σέλλια δεν είναι για μένα απλώς ένας τόπος όπου βρίσκεται ένα ακίνητό μου. Είναι ο τόπος μας. Είναι οι άνθρωποί μας, οι μνήμες μας, οι περιουσίες και οι κόποι μιας ολόκληρης ζωής», αναφέρει.

Ο ίδιος κάνει λόγο για τη χρήση του μπάρμπεκιου από τους επισκέπτες της βίλας, σημειώνοντας πως είχαν ενημερωθεί για την απαγόρευση.

«Από τις μέχρι σήμερα πληροφορίες, η φωτιά συνδέεται με χρήση του μπάρμπεκιου από επισκέπτες που φιλοξενούνταν στο ακίνητό μου, σε μια ημέρα κατά την οποία επικρατούσαν ισχυροί άνεμοι», αναφέρει.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι δεν επιθυμεί να προκαταλάβει την έρευνα των Αρχών ή να αποδώσει ευθύνες πριν ολοκληρωθεί η διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε και εξαπλώθηκε η φωτιά.

«Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από όλους όσοι αισθάνθηκαν ότι κινδύνευε η ζωή τους, το σπίτι τους ή η περιουσία τους», σημειώνει, προσθέτοντας: «Λυπάμαι βαθύτατα για κάθε ελαιόδεντρο που καταστράφηκε, για κάθε περιουσία που υπέστη ζημιές και για την αναστάτωση που προκλήθηκε στην κοινωνία μας».

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στους κατοίκους που χρειάστηκε να εγκαταλείψουν προσωρινά τα σπίτια τους, φοβούμενοι για τη ζωή και τις περιουσίες τους.

«Θα είμαι δίπλα στους ανθρώπους που υπέστησαν ζημιές»

Ο ιδιοκτήτης της βίλας ευχαρίστησε παράλληλα την Πυροσβεστική, τις αρμόδιες αρχές, τους εθελοντές και τους κατοίκους που κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Όπως αναφέρει, η συγκεκριμένη πυρκαγιά αποτελεί μια οδυνηρή υπενθύμιση του κινδύνου που μπορεί να δημιουργήσει ακόμη και μια ανθρώπινη δραστηριότητα, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες και σε ημέρες με ισχυρούς ανέμους.

Παράλληλα, δηλώνει ότι προτίθεται να στηρίξει, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, τους ανθρώπους που υπέστησαν ζημιές.

«Θα είμαι δίπλα στους ανθρώπους που υπέστησαν ζημιές και θα στηρίξω κάθε προσπάθεια που θα γίνει για την αποκατάσταση των συνεπειών του περιστατικού και για τη διεκδίκηση κάθε νόμιμης αποζημίωσης που δικαιούνται», αναφέρει.

Στον ανακριτή ο 35χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά

Την ίδια ώρα, στο πλαίσιο της έρευνας για την πυρκαγιά, ο 35χρονος Ισραηλινός που συνελήφθη για την υπόθεση οδηγήθηκε την Κυριακή 16 Αυγούστου ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive, ο 35χρονος συνελήφθη μετά την έρευνα των αρμόδιων υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος για τις συνθήκες εκδήλωσης της φωτιάς.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού είχαν προσαχθεί συνολικά τρία άτομα, τα οποία φέρεται να είχαν νοικιάσει τη βίλα στην περιοχή.

Οι Αρχές διερεύνησαν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η φωτιά, καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι επισκέπτες επιχείρησαν να κάνουν μπάρμπεκιου, παρά την προειδοποίηση του ιδιοκτήτη ότι η χρήση του απαγορευόταν όταν επικρατούσαν δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 35χρονου. Η φωτιά προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς υπήρχε κίνδυνος να λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έδωσαν μάχη για αρκετές ώρες, μέχρι να καταφέρουν να την θέσουν υπό έλεγχο.

297 συλλήψεις για πυρκαγιές από τις αρχές του 2026

Η υπόθεση στα Σέλλια έρχεται να προστεθεί σε έναν μεγάλο αριθμό περιστατικών για τα οποία οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε διοικητικές κυρώσεις και συλλήψεις μέσα στο 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος, από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 15 Αυγούστου 2026 έχουν επιβληθεί 716 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.136.593,21 ευρώ.

Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί 297 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Από αυτές, οι 267, ποσοστό 89,90%, αφορούν εμπρησμό από αμέλεια, ενώ οι υπόλοιπες 30, ποσοστό 10,10%, αφορούν εμπρησμό από πρόθεση.

Η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε και εξαπλώθηκε η φωτιά στα Σέλλια συνεχίζεται από τις αρμόδιες Αρχές.

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