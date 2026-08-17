Ο ανεμιστήρας τη νύχτα μπορεί να κοστίσει μόλις 5 λεπτά:Ηλεκτρολόγος προτείνει τρόπους εξοικονόμησης
Μόλις πέντε λεπτά του ευρώ μπορεί να κοστίζουν οκτώ ώρες λειτουργίας ενός ανεμιστήρα 21W, σύμφωνα με ενδεικτικό υπολογισμό
Με τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού, μια πολύ συνηθισμένη τεχνική, είναι ο ανεμιστήρας να λειτουργεί συχνά για όλη τη νύχτα. Πόσο όμως επιβαρύνει τελικά τον λογαριασμό του ρεύματος αυτή η τακτική;
Ένας ανεμιστήρας ισχύος 21 Watt, αν λειτουργεί για οκτώ ώρες, καταναλώνει περίπου 0,168 kWh. Με μια ενδεικτική τελική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας για τα ελληνικά νοικοκυριά της τάξης των 0,29 €/kWh, το κόστος διαμορφώνεται περίπου στα 5 λεπτά του ευρώ για μία νύχτα. Σε καθημερινή χρήση για έναν μήνα, δηλαδή για 30 νύχτες, η κατανάλωση φτάνει περίπου τις 5,04 kWh, με κόστος περίπου 1,47 ευρώ.
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