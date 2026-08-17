Ο ανεμιστήρας τη νύχτα μπορεί να κοστίσει μόλις 5 λεπτά:Ηλεκτρολόγος προτείνει τρόπους εξοικονόμησης

Μόλις πέντε λεπτά του ευρώ μπορεί να κοστίζουν οκτώ ώρες λειτουργίας ενός ανεμιστήρα 21W, σύμφωνα με ενδεικτικό υπολογισμό

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Ο ανεμιστήρας τη νύχτα μπορεί να κοστίσει μόλις 5 λεπτά:Ηλεκτρολόγος προτείνει τρόπους εξοικονόμησης
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Με τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού, μια πολύ συνηθισμένη τεχνική, είναι ο ανεμιστήρας να λειτουργεί συχνά για όλη τη νύχτα. Πόσο όμως επιβαρύνει τελικά τον λογαριασμό του ρεύματος αυτή η τακτική;

Ένας ανεμιστήρας ισχύος 21 Watt, αν λειτουργεί για οκτώ ώρες, καταναλώνει περίπου 0,168 kWh. Με μια ενδεικτική τελική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας για τα ελληνικά νοικοκυριά της τάξης των 0,29 €/kWh, το κόστος διαμορφώνεται περίπου στα 5 λεπτά του ευρώ για μία νύχτα. Σε καθημερινή χρήση για έναν μήνα, δηλαδή για 30 νύχτες, η κατανάλωση φτάνει περίπου τις 5,04 kWh, με κόστος περίπου 1,47 ευρώ.

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