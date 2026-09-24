ΗΠΑ: Μαχητικό πέρασε χαμηλά κατά την υποδοχή του Σι Τζινπίνγκ – Η αντίδραση του Τραμπ

Ένα από τα στιγμιότυπα που τράβηξαν τα βλέμματα κατά την επίσημη υποδοχή του Σι Τζινπίνγκ στις ΗΠΑ ήταν η χαμηλή διέλευση στρατιωτικού αεροσκάφους, με τον Ντόναλντ Τραμπ να αντιδρά στιγμιαία στον δυνατό θόρυβο.

Γιάννης Φιλιππάκος

ΗΠΑ: Μαχητικό πέρασε χαμηλά κατά την υποδοχή του Σι Τζινπίνγκ – Η αντίδραση του Τραμπ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Κατά την τελετή υποδοχής του Σι Τζινπίνγκ στον Λευκό Οίκο, ένα στρατιωτικό αεροσκάφος πέρασε σε χαμηλό ύψος πάνω από τον χώρο της εκδήλωσης.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ αιφνιδιάστηκε προσωρινά από τον έντονο θόρυβο του αεροσκάφους κατά την ανάκρουση του αμερικανικού εθνικού ύμνου.
  • Η ισχυρή στρατιωτική παρουσία περιλάμβανε διέλευση στρατηγικού βομβαρδιστικού B-2 Spirit και τεσσάρων μαχητικών F-22 Raptor.
  • Στην τελετή συμμετείχαν εκατοντάδες μέλη των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ως μέρος της υποδοχής για τον Κινέζο πρόεδρο.
  • Η τελετή υποδοχής ήταν μέρος της κρατικής επίσκεψης του Σι και προηγήθηκε των επίσημων συνομιλιών μεταξύ των δύο προέδρων.
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Ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο καταγράφηκε κατά την τελετή υποδοχής του Σι Τζινπίνγκ στις ΗΠΑ.

Την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η ανάκρουση του αμερικανικού εθνικού ύμνου, στρατιωτικό αεροσκάφος πέρασε σε χαμηλό ύψος πάνω από τον χώρο της τελετής. Ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να αιφνιδιάζεται στιγμιαία από τον έντονο θόρυβο, κάνοντας έναν χαρακτηριστικό μορφασμό πριν συνεχιστεί κανονικά το τελετουργικό.

Η ισχυρή στρατιωτική παρουσία αποτελούσε μέρος της υποδοχής που είχε ετοιμάσει ο Λευκός Οίκος για τον Κινέζο πρόεδρο. Στο επίσημο πρόγραμμα περιλαμβανόταν αεροπορική διέλευση ενός στρατηγικού βομβαρδιστικού B-2 Spirit συνοδευόμενου από τέσσερα μαχητικά F-22 Raptor, καθώς και συμμετοχή εκατοντάδων μελών των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Η επίσημη τελετή αποτελεί ένα από τα πλέον εντυπωσιακά σκέλη της κρατικής επίσκεψης του Σι στις Ηνωμένες Πολιτείες, πριν από τις συνομιλίες των δύο προέδρων στον Λευκό Οίκο.

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