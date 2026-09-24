ΗΠΑ: Μαχητικό πέρασε χαμηλά κατά την υποδοχή του Σι Τζινπίνγκ – Η αντίδραση του Τραμπ

Snapshot Κατά την τελετή υποδοχής του Σι Τζινπίνγκ στον Λευκό Οίκο, ένα στρατιωτικό αεροσκάφος πέρασε σε χαμηλό ύψος πάνω από τον χώρο της εκδήλωσης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αιφνιδιάστηκε προσωρινά από τον έντονο θόρυβο του αεροσκάφους κατά την ανάκρουση του αμερικανικού εθνικού ύμνου.

Η ισχυρή στρατιωτική παρουσία περιλάμβανε διέλευση στρατηγικού βομβαρδιστικού B-2 Spirit και τεσσάρων μαχητικών F-22 Raptor.

Στην τελετή συμμετείχαν εκατοντάδες μέλη των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ως μέρος της υποδοχής για τον Κινέζο πρόεδρο.

Η τελετή υποδοχής ήταν μέρος της κρατικής επίσκεψης του Σι και προηγήθηκε των επίσημων συνομιλιών μεταξύ των δύο προέδρων. Snapshot powered by AI

Ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο καταγράφηκε κατά την τελετή υποδοχής του Σι Τζινπίνγκ στις ΗΠΑ.

Την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η ανάκρουση του αμερικανικού εθνικού ύμνου, στρατιωτικό αεροσκάφος πέρασε σε χαμηλό ύψος πάνω από τον χώρο της τελετής. Ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να αιφνιδιάζεται στιγμιαία από τον έντονο θόρυβο, κάνοντας έναν χαρακτηριστικό μορφασμό πριν συνεχιστεί κανονικά το τελετουργικό.

Η ισχυρή στρατιωτική παρουσία αποτελούσε μέρος της υποδοχής που είχε ετοιμάσει ο Λευκός Οίκος για τον Κινέζο πρόεδρο. Στο επίσημο πρόγραμμα περιλαμβανόταν αεροπορική διέλευση ενός στρατηγικού βομβαρδιστικού B-2 Spirit συνοδευόμενου από τέσσερα μαχητικά F-22 Raptor, καθώς και συμμετοχή εκατοντάδων μελών των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Η επίσημη τελετή αποτελεί ένα από τα πλέον εντυπωσιακά σκέλη της κρατικής επίσκεψης του Σι στις Ηνωμένες Πολιτείες, πριν από τις συνομιλίες των δύο προέδρων στον Λευκό Οίκο.