Αγρότες στην Κρήτη περιμένουν ακόμη τις ενισχύσεις

Παρά τις πρόσφατες καταβολές αγροτικών ενισχύσεων, αρκετοί παραγωγοί εξακολουθούν να περιμένουν χρήματα που αφορούν προηγούμενα έτη, με τις εκκρεμότητες να επηρεάζουν και αγρότες και κτηνοτρόφους στην Κρήτη.

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