Αγρότες στην Κρήτη περιμένουν ακόμη τις ενισχύσεις
Ποιες πληρωμές εκκρεμούν
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Παρά τις πρόσφατες καταβολές αγροτικών ενισχύσεων, αρκετοί παραγωγοί εξακολουθούν να περιμένουν χρήματα που αφορούν προηγούμενα έτη, με τις εκκρεμότητες να επηρεάζουν και αγρότες και κτηνοτρόφους στην Κρήτη.
Διαβάστε περισσότερα στο daynight.gr
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:30 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Αγρότες στην Κρήτη περιμένουν ακόμη τις ενισχύσεις
22:15 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Μαθητές στα Γιαννιτσά μετατρέπουν πάρκο της πόλης σε ελαιώνα
21:36 ∙ LIFESTYLE
Πέθανε ο ηθοποιός του «Star Trek», Μάικλ Φόρεστ
14:35 ∙ WHAT THE FACT