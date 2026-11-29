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Την κατάρριψη ενός βαλλιστικού πυραύλου που εκτοξεύτηκε από τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθι με στόχο το Ριάντ ανακοίνωσε σήμερα ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος στηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης.

«Η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε και κατέστρεψε έναν βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την τρομοκρατική πολιτοφυλακή των Χούθι εναντίον του Ριάντ», έγραψε στην πλατφόρμα X ο εκπρόσωπος Τύπου του συνασπισμού, Τούρκι αλ Μάλικι.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο αλ Μάλικι είχε αναφέρει ότι ο συνασπισμός διεξήγαγε επιχειρήσεις αντιποίνων εναντίον θέσεων τις οποίες χρησιμοποιούν οι Χούθι της Υεμένης για να εξαπολύουν επιθέσεις και να διαταράσσουν τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα και στο στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, καταστράφηκαν ακόμη δύο βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από τους Χούθι προς το ανατολικό τμήμα της Σαουδικής Αραβίας. Όπως διευκρινίστηκε, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από την πτώση συντριμμιών.

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