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Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη φάση εισέρχεται από το βράδυ του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου η κακοκαιρία «Άργος», η οποία, αφού προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στη δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο, μετατοπίζεται σταδιακά προς τα ανατολικά, θέτοντας σε συναγερμό την Πολιτική Προστασία.

Το επόμενο 24ωρο χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επικίνδυνο, καθώς ισχυρές και παρατεταμένες βροχοπτώσεις αναμένονται στη Θεσσαλία, στην Εύβοια, στην ανατολική Στερεά, στην Αττική και στην Πελοπόννησο, ενώ τη Δευτέρα το επίκεντρο της κακοκαιρίας θα μεταφερθεί στην Κρήτη.

Την ίδια ώρα, οι θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τοπικά στο Αιγαίο τα 10 μποφόρ, ενώ πυκνές χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν ακόμη και σε περιοχές σχετικά χαμηλού υψομέτρου στη βόρεια Ελλάδα.

Οι προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων επικεντρώνονται όχι μόνο στην ένταση των φαινομένων, αλλά και στη διάρκειά τους, καθώς σε αρκετές περιοχές τα εδάφη έχουν ήδη επιβαρυνθεί από τις προηγούμενες βροχοπτώσεις, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρών και κατολισθήσεων.

Αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112 – Ποιες περιοχές προειδοποιήθηκαν

Με την κακοκαιρία να μετακινείται προς την ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα, το βράδυ του Σαββάτου ενεργοποιήθηκε εκ νέου ο μηχανισμός προειδοποίησης των πολιτών μέσω του 112.

Προειδοποιητικά μηνύματα εστάλησαν στις εξής περιοχές:

Βοιωτία

Εύβοια

Φθιώτιδα

Μαγνησία

Σποράδες

Το μήνυμα που αφορούσε τη Μαγνησία και τις Σποράδες έλαβαν και κάτοικοι της Λάρισας, ενώ στην Εύβοια η ειδοποίηση εστάλη στις 21:28 το βράδυ του Σαββάτου.

Οι Αρχές προειδοποιούν για ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους από τη διάρκεια της νύχτας και καθ' όλη τη διάρκεια της Κυριακής, καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Υπενθυμίζεται ότι το 112 είχε ενεργοποιηθεί και το μεσημέρι της Παρασκευής, στις 14:45, στον Δήμο Μεσολογγίου, όπου οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Ισχυρές βροχές και θυελλώδεις άνεμοι προβλέπονται από τη νύχτα και καθ’όλη τη διάρκεια της Κυριακής στις Π.Ε. #Μαγνησίας και Π.Ε #Σποράδων. ‼️ Να είστε προσεκτικοί στις μετακινήσεις σας ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/NWdFCf0H1f @pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) November 28, 2026

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Ισχυρές βροχές και θυελλώδεις άνεμοι προβλέπονται από τη νύχτα και καθ’όλη τη διάρκεια της Κυριακής στην Π.Ε. #Εύβοιας. ‼️ Να είστε προσεκτικοί στις μετακινήσεις σας ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/NWdFCf0H1f @pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) November 28, 2026

Απαγορεύονται οι υπαίθριες εργασίες και το delivery την Κυριακή

Με εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας προβλέπεται υποχρεωτική διακοπή των χειρωνακτικών εργασιών σε εξωτερικούς χώρους καθ' όλη τη διάρκεια της Κυριακής στις Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου.

Το μέτρο αφορά, μεταξύ άλλων, τις οικοδομικές εργασίες, τα εργοτάξια, τις υπαίθριες τεχνικές εργασίες και τη διανομή προϊόντων με δίκυκλα.

Παράλληλα, συστήνεται στις ιδιωτικές επιχειρήσεις των περιοχών που αναμένεται να πληγούν ιδιαίτερα να εφαρμόσουν τηλεργασία, όπου αυτό είναι εφικτό, για την προστασία των εργαζομένων.

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την ΕΜΥ

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, αναβαθμίζοντας τις προειδοποιήσεις για αρκετές περιοχές της χώρας.

Από το βράδυ του Σαββάτου προς τα ξημερώματα της Κυριακής, τα έντονα φαινόμενα επεκτείνονται στην Πιερία, στη Χαλκιδική, στην ανατολική Θεσσαλία και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, η κακοκαιρία εισέρχεται στην ισχυρότερη φάση της, με κόκκινη μετεωρολογική προειδοποίηση για:

Ανατολική Θεσσαλία: Λάρισα και Μαγνησία.

Σποράδες.

Ανατολική Στερεά: Αττική, Βοιωτία και Φθιώτιδα.

Εύβοια.

Ανατολική και νότια Πελοπόννησο: Κορινθία, Αργολίδα, ανατολική Αρκαδία και Λακωνία.

Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, οι ισχυρότερες βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην Κρήτη, για την οποία έχει εκδοθεί κόκκινη προειδοποίηση.

Οι θυελλώδεις άνεμοι θα επιμείνουν στο Αιγαίο, φτάνοντας τοπικά στο νότιο τμήμα του τα 10 μποφόρ.

Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

Αναλυτική προειδοποίηση για την εξέλιξη της κακοκαιρίας εξέδωσε ο Σάκης Αρναούτογλου, εφιστώντας την προσοχή των κατοίκων σε περιοχές όπου οι βροχοπτώσεις αναμένεται να έχουν μεγάλη διάρκεια.

Από αργά το βράδυ του Σαββάτου και τις πρώτες ώρες μετά τα μεσάνυχτα, στο επίκεντρο θα βρεθούν η Λήμνος, η Σαμοθράκη και η Μαγνησία, ιδιαίτερα τα ανατολικά τμήματα του Πηλίου και ο Δήμος Ζαγοράς–Μουρεσίου.

Στη δυτική Ελλάδα, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην Ηλεία, στην Αιτωλοακαρνανία, στη δυτική Αχαΐα και στη Μεσσηνία.

Στην Πιερία οι βροχές αναμένεται να επιμείνουν μέχρι το απόγευμα της Κυριακής, ενώ στη Θεσσαλονίκη η σημαντικότερη επιδείνωση τοποθετείται χρονικά από τα ξημερώματα έως το μεσημέρι.

Στη Χαλκιδική, οι ισχυρές βροχοπτώσεις θα επηρεάσουν την Κασσάνδρα, τη Σιθωνία και τη Νέα Προποντίδα, ενώ την Κυριακή ιδιαίτερη προσοχή θα χρειαστεί στο Άγιο Όρος και στα ανατολικά τμήματα του νομού.

Οι περιοχές όπου αναμένονται πολύωρες βροχοπτώσεις

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, αυξημένη προσοχή απαιτείται επίσης στις ακόλουθες περιοχές:

Μαγνησία

Εύβοια

Σποράδες

Φθιώτιδα

Βοιωτία

Πελοπόννησος

Βόρειο Αιγαίο

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Ο κίνδυνος είναι αυξημένος σε περιοχές όπου το έδαφος έχει ήδη κορεστεί από τις προηγούμενες βροχοπτώσεις, καθώς ακόμη και φαινόμενα μικρότερης έντασης μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα.

Πότε θα χτυπήσει η κακοκαιρία την Αττική

Ιδιαίτερα δύσκολη αναμένεται να είναι η Κυριακή για την Αττική, με τις προγνώσεις να δείχνουν διαδοχικές περιόδους έντονων βροχοπτώσεων.

Ο Σάκης Αρναούτογλου προειδοποιεί για επιδείνωση από τα ξημερώματα, με τις βροχές να αποκτούν κατά τόπους μεγάλη ένταση από τις πρωινές έως τις μεσημβρινές ώρες.

Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν το λεκανοπέδιο, τα ανατολικά και νοτιοανατολικά τμήματα του νομού, ενώ σημαντικές ποσότητες νερού προβλέπονται και στη δυτική Αττική.

Κατά τη διάρκεια του απογεύματος διαφαίνεται σταδιακή εξασθένηση, χωρίς να αποκλείεται νέα ενίσχυση των βροχοπτώσεων στα ανατολικά προς το βράδυ.

Από την πλευρά του, ο Θοδωρής Κολυδάς, αναλύοντας τα προγνωστικά μοντέλα στο Newsbomb, εντοπίζει το ισχυρότερο κυλιόμενο εξάωρο βροχόπτωσης στην Αττική έως περίπου τις 19:00 της Κυριακής.

Κολυδάς: Έως 233 χιλιοστά βροχής

Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα στοιχεία που παρουσιάζει στο Newsbomb ο Θοδωρής Κολυδάς, αξιοποιώντας τις προβλέψεις των μετεωρολογικών μοντέλων ICON-EU και ECMWF.

Την Κυριακή, τα μέγιστα τοπικά ύψη βροχής μέσα σε ένα 24ωρο ενδέχεται να φτάσουν τα 233 χιλιοστά στην κεντρική Ελλάδα, με τη Θεσσαλία να συγκεντρώνει το ισχυρότερο προγνωστικό σήμα.

Τη Δευτέρα, οι αντίστοιχες μέγιστες τιμές στην Κρήτη προσεγγίζουν τα 156 χιλιοστά, ενώ από την Τρίτη αναμένεται αισθητή αποκλιμάκωση.

Στη Θεσσαλία, το μοντέλο προβλέπει μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 33 χιλιοστών γύρω στις 05:00 και έως 87,5 χιλιοστά μέσα σε τρεις ώρες έως περίπου τις 07:00.

Οι συγκεκριμένες χρονικές περίοδοι αφορούν τα ισχυρότερα προβλεπόμενα εξάωρα και δεν σημαίνουν ότι εκτός αυτών των διαστημάτων δεν υπάρχει κίνδυνος.

Οι περιοχές με αυξημένο πλημμυρικό ενδιαφέρον

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η ανάλυση FLOODS που παρουσιάζει ο Θοδωρής Κολυδάς, εξετάζοντας τις προβλεπόμενες ποσότητες νερού στις λεκάνες απορροής.

Εύβοια - 117,4 mm

Αλμυρός – Πήλιο - 107,3 mm

Ασωπός - 100,9 mm

Κομοτηνή – Λουτρό Έβρου - 96,9 mm

Χαλκιδική - 96,6 mm

Βόρεια Κρήτη - 92,9 mm

Αργολικός Κόλπος - 88,7 mm

Λεκανοπέδιο Αττικής - 83,1 mm

Βοιωτικός Κηφισός - 81,1 mm

Στην Εύβοια, η μεγαλύτερη κυλιόμενη συσσώρευση νερού τοποθετείται χρονικά προς τα ξημερώματα της Δευτέρας, ενώ στον Αλμυρό και στο Πήλιο το απόγευμα της Κυριακής.

Στον Ασωπό, η αντίστοιχη κορύφωση αναμένεται γύρω στα μεσάνυχτα Κυριακής προς Δευτέρα.

Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

Στην επιδείνωση του καιρού στην Αττική από το Σάββατο είχε αναφερθεί και ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης, προειδοποιώντας για την έλευση των βροχοπτώσεων από τις μεσημβρινές ώρες.

Η πρώτη φάση της κακοκαιρίας έχει ήδη κάνει αισθητή την παρουσία της στο λεκανοπέδιο, με την Κυριακή να παραμένει η σημαντικότερη ημέρα της επιδείνωσης, βάσει του επικαιροποιημένου έκτακτου δελτίου της ΕΜΥ.

Χιόνια ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα – Πού αναμένεται χιονόστρωση

Εκτός από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, η κακοκαιρία «Άργος» θα φέρει αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και πυκνές χιονοπτώσεις στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, χιονοπτώσεις αναμένονται στη Φλώρινα, στη Σιάτιστα, στην Πτολεμαΐδα και στο Νευροκόπι, ενώ πιθανότητα εμφάνισης χιονιού υπάρχει στην Καστοριά, στην Κοζάνη, στα Γρεβενά και στο Καρπενήσι.

Στη Ροδόπη και στον Έβρο δεν αποκλείεται να σημειωθούν πρόσκαιρες χιονοπτώσεις ακόμη και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακές είναι οι προβλέψεις για το Πήλιο, όπου το ύψος του νέου χιονιού στα μεγαλύτερα υψόμετρα ενδέχεται να ξεπεράσει το μισό μέτρο έως το τέλος της Δευτέρας.

Στον νομό Θεσσαλονίκης, χιονοπτώσεις αναμένονται αρχικά στον Χορτιάτη, ενώ προς το βράδυ της Κυριακής δεν αποκλείεται να εμφανιστούν νιφάδες στα ψηλότερα σημεία του Ωραιοκάστρου και του Μελισσοχωρίου.

Θυελλώδεις άνεμοι έως 10 μποφόρ – Ανησυχία για πτώσεις δέντρων και διακοπές ηλεκτροδότησης

Ένα από τα πλέον επικίνδυνα χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας είναι η σημαντική ενίσχυση των βορειοανατολικών ανέμων.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα οι άνεμοι θα φτάσουν τα 9 μποφόρ και τοπικά τα 10 μποφόρ στο Αιγαίο, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Οι ισχυροί άνεμοι ενδέχεται να προκαλέσουν πτώσεις δέντρων, ζημιές σε υποδομές, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και δυσχέρειες στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν ακτοπλοϊκώς καλούνται να επικοινωνούν με τις λιμενικές Αρχές και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες πριν από την αναχώρησή τους.

Η σταδιακή εξασθένηση των ανέμων αναμένεται από την Τρίτη, αν και σύμφωνα με την ανάλυση του Θοδωρή Κολυδά εντάσεις έως 8 μποφόρ ενδέχεται να διατηρηθούν τοπικά έως και την Τετάρτη.

Πλημμύρες, κατολισθήσεις και απεγκλωβισμοί στη δυτική Ελλάδα

Η κακοκαιρία έχει ήδη αφήσει το αποτύπωμά της στη δυτική χώρα, με την Κέρκυρα, την Αιτωλοακαρνανία και περιοχές της Ηπείρου να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα.

Στην Κέρκυρα καταγράφηκαν υπερχειλίσεις ρεμάτων, πλημμυρισμένοι δρόμοι και προβλήματα στις μετακινήσεις.

Στην περιοχή του Πετριτή χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για την απομάκρυνση πολιτών από οχήματα που είχαν ακινητοποιηθεί λόγω των υδάτων.

Στο Μεσολόγγι, την Παρασκευή, πλημμύρισαν δρόμοι και κατοικίες, ενώ δύο άνδρες απεγκλωβίστηκαν από όχημα έπειτα από επιχείρηση της Πυροσβεστικής.

Προβλήματα καταγράφηκαν επίσης στο οδικό δίκτυο της Αιτωλοακαρνανίας λόγω πτώσεων βράχων.

Σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία για τις βροχοπτώσεις από τις 26 έως τις 28 Νοεμβρίου, στην Κέρκυρα καταγράφηκαν έως 273 χιλιοστά βροχής και στην Άρτα έως 201 χιλιοστά.

Σε διαρκή επιφυλακή η Πολιτική Προστασία – Τα επιχειρησιακά μέτρα

Υπό τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά, συνεδρίασε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, με αντικείμενο την επιχειρησιακή ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ετοιμότητα των πυροσβεστικών δυνάμεων, στην αποκατάσταση προβλημάτων στο οδικό δίκτυο, στην αντιμετώπιση των χιονοπτώσεων και στην προετοιμασία των αρμόδιων υπηρεσιών για πιθανές διακοπές ηλεκτροδότησης.

Ο υπουργός επισήμανε την ανάγκη συντονισμού με τους διαχειριστές των αυτοκινητοδρόμων και της Εγνατίας Οδού, καθώς και την ενημέρωση των οδηγών βαρέων οχημάτων για τις επικίνδυνες συνθήκες που ενδέχεται να επικρατήσουν.

Νέα αξιολόγηση της μετεωρολογικής κατάστασης είχε προγραμματιστεί για το βράδυ του Σαββάτου και νωρίς το πρωί της Κυριακής, προκειμένου να αποφασιστεί εάν απαιτούνται πρόσθετα μέτρα.

Υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών – Τι ισχύει για το delivery

Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Για την Κυριακή 29 Νοεμβρίου η υποχρεωτική παύση των υπαίθριων χειρωνακτικών εργασιών εφαρμόζεται στις Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου.

Η απαγόρευση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και αφορά, μεταξύ άλλων:

Χειρωνακτικές εργασίες σε εξωτερικούς χώρους.

Οικοδομικές εργασίες και εργοτάξια.

Τεχνικά έργα και ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες.

Υπηρεσίες διανομής προϊόντων με δίκυκλα και άλλα αντίστοιχα μέσα (delivery).

Εξαιρούνται δραστηριότητες που συνδέονται με κρίσιμες υποδομές, όπως η υγεία, οι μεταφορές, η ύδρευση και η ηλεκτροδότηση, υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζομένων.

Παράλληλα, συστήνεται η εφαρμογή τηλεργασίας, όπου αυτό είναι εφικτό, στις επιχειρήσεις των περιοχών που αναμένεται να πληγούν ιδιαίτερα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Πότε υποχωρεί η κακοκαιρία «Άργος»

Η Κυριακή αναμένεται να αποτελέσει την κρισιμότερη ημέρα για μεγάλο μέρος της ανατολικής ηπειρωτικής Ελλάδας, ενώ τη Δευτέρα η Κρήτη θα βρεθεί στο επίκεντρο των ισχυρότερων φαινομένων.

Από την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου προβλέπεται σταδιακή εξασθένηση της κακοκαιρίας, με τις βροχοπτώσεις να περιορίζονται κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Την Τετάρτη διαφαίνεται περαιτέρω βελτίωση, αν και οι ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο και οι χαμηλές θερμοκρασίες θα διατηρήσουν το χειμωνιάτικο σκηνικό.

Μέχρι τότε, οι Αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, με ιδιαίτερη ανησυχία για τις περιοχές που θα δεχθούν μεγάλες ποσότητες νερού μέσα σε λίγες ώρες.

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