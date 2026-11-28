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Κατά τη διάρκεια της ιστορικής βασιλείας της, η οποία διήρκεσε επτά δεκαετίες, η βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ πορεύτηκε με γνώμονα μια συγκεκριμένη φιλοσοφία για τον ρόλο του Στέμματος, έναν κανόνα τον οποίο τόσο ο γιος της, βασιλιάς Κάρολος, όσο και ο εγγονός της, πρίγκιπας Ουίλιαμ, επιλέγουν πλέον να προσεγγίζουν με αισθητά διαφορετικό τρόπο.

Η στάση της εκλιπούσας μονάρχη αντλούσε έμπνευση από το έργο The English Constitution του 1867, γραμμένο από τον Γουόλτερ Μπάτζεχοτ την εποχή της βασίλισσας Βικτωρίας. Όπως αναφέρει το περιοδικό Hello!, στο βιβλίο επισημαινόταν ότι η βασιλεία οφείλει να εμπνέει σεβασμό και δέος, τα οποία χάνονται αν αρχίσει κανείς να την εξετάζει εξονυχιστικά: «Το μυστήριο είναι η ζωή της. Δεν πρέπει να ρίχνουμε άπλετο φως στη μαγεία».

Σύμφωνα με τη βασιλική βιογράφο Κέιτι Νίκολ, η βασίλισσα Ελισάβετ διέθετε τη σπάνια ικανότητα να εμφανίζεται όσο ακριβώς χρειαζόταν ώστε να γίνεται πιστευτή, χωρίς όμως να εκτίθεται σε βαθμό που να διαλύει τη «μαγεία» του θεσμού. Όπως σημειώνει η ίδια, επρόκειτο για μια εξαιρετικά δύσκολη ισορροπία, την οποία η Ελισάβετ διαχειριζόταν με τρόπο που έμοιαζε αβίαστος, χαρακτηριστικό είναι ότι σε ολόκληρη τη 70χρονη πορεία της στον θρόνο δεν παραχώρησε ποτέ ούτε μία συνέντευξη.

Προσαρμοζόμενοι στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, ο βασιλιάς Κάρολος και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ακολουθούν μια πιο ανοιχτή επικοινωνιακή στρατηγική. Τους τελευταίους μήνες, ο πρίγκιπας της Ουαλίας εμφανίστηκε στη δημοφιλή τηλεοπτική εκπομπή The Graham Norton Show, ενώ ανέλαβε χρέη προσκεκλημένου αρχισυντάκτη σε τεύχος του περιοδικού Country Life, μοιραζόμενος λεπτομέρειες για την οικογενειακή του ζωή με την Κέιτ Μίντλετον, η οποία επίσης παραχώρησε συνέντευξη στο ίδιο τεύχος. Από την πλευρά του, ο βασιλιάς Κάρολος συμμετείχε πρόσφατα στη ραδιοφωνική εκπομπή Rocket Hour του Έλτον Τζον.

Όπως επισημαίνει η Κέιτι Νίκολ, ο Κάρολος και ο Ουίλιαμ δεν προχωρούν σε αυτές τις κινήσεις για να γίνουν διασημότητες, να φιγουράρουν σε εξώφυλλα περιοδικών ή να εμφανίζονται σε podcasts, αλλά υπηρετούν κάθε φορά έναν συγκεκριμένο σκοπό. Η ίδια υπογραμμίζει ότι, παρότι τα μέλη της βασιλικής οικογένειας οφείλουν σήμερα να είναι οικεία, σύγχρονα και να μην δείχνουν αποκομμένα στον «ελεφάντινο πύργο» τους, ελλοχεύει ο κίνδυνος να γίνουν υπερβολικά προσιτά.

Κατά την εκτίμησή της, η μεγαλύτερη πρόκληση για τη νεότερη γενιά της μοναρχίας είναι να διατηρήσει μια αύρα μυστηρίου, χωρίς να σηκώσει υπερβολικά το «πέπλο της μεγαλοπρέπειας». Αν το κοινό γνωρίζει τα πάντα, χάνεται η γοητεία και η ισχύς του θεσμού. Το κλειδί, καταλήγει η βιογράφος, είναι να μη χαλαρώσει τόσο το πλαίσιο ώστε η μοναρχία να φαντάζει συνηθισμένη ή «κανονική», καθώς ακριβώς αυτό το ξεχωριστό στοιχείο είναι που τη διατηρεί διακριτή και υπεράνω των διασημοτήτων, των αστέρων του αθλητισμού και κάθε άλλου δημόσιου προσώπου.

*Με πληροφορίες από instyle

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