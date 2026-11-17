Snapshot Ο βασιλιάς Κάρολος καλωσόρισε τον Ρόμπερτ Πάτινσον ως τον νέο Τζέιμς Μποντ με μια ατάκα που αναφέρεται στη «Μυστική Υπηρεσία της Αυτού Μεγαλειότητας».

Η βρετανική βασιλική οικογένεια έχει μακρά και στενή σχέση με το κινηματογραφικό franchise του Τζέιμς Μποντ, με συμμετοχές σε πρεμιέρες και συναντήσεις με ηθοποιούς του ρόλου.

Η βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ παρακολούθησε την πρεμιέρα του «You Only Live Twice» το 1967 και συνέχισε να υποδέχεται τους επόμενους Μποντ, όπως τον Πιρς Μπρόσναν και τον Ντάνιελ Κρεγκ.

Ο πρίγκιπας Κάρολος έχει επισκεφθεί τα στούντιο Pinewood και έχει κοινό ενδιαφέρον με τον Ντάνιελ Κρεγκ για τα αυτοκίνητα Aston Martin, χαρακτηριστικό στοιχείο της σειράς.

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012, η βασίλισσα Ελισάβετ συμμετείχε σε βίντεο με τον Ντάνιελ Κρεγκ ως Τζέιμς Μποντ σε μια σπάνια και χιουμοριστική εμφάνιση. Snapshot powered by AI

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον είναι ο νέος Τζέιμς Μποντ και η είδηση της επιλογής του έφτασε μέχρι το Μπάκιγχαμ. Ο βασιλιάς Κάρολος έσπευσε να καλωσορίσει τον ηθοποιό στον εμβληματικό ρόλο, με ένα σύντομο αλλά χαρακτηριστικό μήνυμα οκτώ λέξεων, που δημοσιεύτηκε στους επίσημους λογαριασμούς του ίδιου και της βασίλισσας Καμίλα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Welcome to His Majesty’s Secret Service, Mr. Bond» («Καλώς ήρθατε στη Μυστική Υπηρεσία της Αυτού Μεγαλειότητας, κύριε Μποντ»), ανέφερε η ανάρτηση, συνοδεύοντας την ανακοίνωση της επιλογής του 40χρονου ηθοποιού. Η φράση αποτελεί μια αναφορά στη θρυλική ατάκα «Her Majesty’s Secret Service», που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον Βρετανό πράκτορα.

Η αντίδραση του Καρόλου δεν είναι τυχαία. Η βρετανική βασιλική οικογένεια διατηρεί εδώ και δεκαετίες στενή σχέση με το κινηματογραφικό σύμπαν του 007, έχοντας δώσει το «παρών» σε πρεμιέρες, επισκεφθεί τα κινηματογραφικά στούντιο και συναντήσει τους ηθοποιούς που ενσάρκωσαν τον διάσημο πράκτορα.

Από τη βασίλισσα Ελισάβετ στον Σον Κόνερι και τον Ντάνιελ Κρεγκ

Η σχέση της βασιλικής οικογένειας με τον Τζέιμς Μποντ ξεκινά αρκετές δεκαετίες πίσω. Το 1967, η βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ παρακολούθησε την πρεμιέρα της ταινίας «You Only Live Twice» στο Λονδίνο, όπου συνάντησε τον πρώτο κινηματογραφικό Μποντ, Σον Κόνερι.

Η μονάρχης, που έφυγε από τη ζωή το 2022 έπειτα από 70 χρόνια στον θρόνο, συνέχισε να υποδέχεται τους ηθοποιούς που ανέλαβαν στη συνέχεια τον ρόλο, μεταξύ των οποίων ο Πιρς Μπρόσναν και ο Ντάνιελ Κρεγκ.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα είχε επίσης παρακολουθήσει αρκετές πρεμιέρες ταινιών της σειράς μαζί με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο. Ανάμεσά τους ήταν εκείνες των «For Your Eyes Only» το 1981 και «A View to a Kill» το 1985.

Την παράδοση συνέχισαν αργότερα οι πρίγκιπες Ουίλιαμ και Χάρι, οι οποίοι βρέθηκαν στην πρεμιέρα της ταινίας «Quantum of Solace» το 2008 και είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν τον Ντάνιελ Κρεγκ.

Η επίσκεψη του Καρόλου στα στούντιο και η κοινή αγάπη για την Aston Martin

Τον Σεπτέμβριο του 2021, ο πρίγκιπας τότε Κάρολος, η Καμίλα, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον έδωσαν όλοι μαζί το «παρών» στην πρεμιέρα της ταινίας «No Time to Die» στο Λονδίνο.

Δύο χρόνια νωρίτερα, ο Κάρολος είχε επισκεφθεί τα στούντιο Pinewood, όπου συνάντησε τον Ντάνιελ Κρεγκ και άλλα μέλη του καστ, ενώ ξεναγήθηκε και στα αυτοκίνητα Aston Martin που εμφανίζονταν στην 25η ταινία της σειράς.

Η συνάντηση είχε και ένα κοινό σημείο αναφοράς: την αγάπη του Καρόλου για τη συγκεκριμένη αυτοκινητοβιομηχανία πολυτελών οχημάτων. Ο τότε διάδοχος του βρετανικού θρόνου και ο ηθοποιός είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για τα εμβληματικά αυτοκίνητα που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας του Τζέιμς Μποντ.

Η βασίλισσα Ελισάβετ έγινε για λίγο… Bond girl στους Ολυμπιακούς του 2012

Η πιο απρόσμενη συνάντηση της βασιλικής οικογένειας με τον κόσμο του 007 σημειώθηκε στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, το 2012. Τότε, η βασίλισσα Ελισάβετ έκανε μια απρόσμενη εμφάνιση σε ένα σύντομο βίντεο μαζί με τον Ντάνιελ Κρεγκ, σε σκηνοθεσία του Ντάνι Μπόιλ.

Στο σκετς, ο ηθοποιός εμφανιζόταν ως Τζέιμς Μποντ και έφτανε στο Μπάκιγχαμ, όπου συναντούσε τη βασίλισσα. Οι δυο τους επιβιβάζονταν σε ελικόπτερο, ενώ στη συνέχεια ένα ελικόπτερο εμφανιζόταν πάνω από το Ολυμπιακό Στάδιο και δύο κασκαντέρ, ντυμένοι ως η Ελισάβετ και τον Μποντ, έκαναν θεαματική είσοδο με αλεξίπτωτα.

Η πραγματική βασίλισσα εμφανίστηκε στη συνέχεια στη θέση της στο στάδιο, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα των θεατών. Ήταν μια σπάνια, ιδιαίτερα χιουμοριστική στιγμή για τη μονάρχη, που έδειξε πως μπορούσε να αυτοσαρκαστεί και να συμμετάσχει σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κινηματογραφικά σύμπαντα της Βρετανίας.

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