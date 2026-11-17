Snapshot Ο Ιρλανδός πυγμάχος Λι Ριβς πέθανε σε ηλικία 31 ετών, μετά από σοβαρή εγκεφαλική κάκωση που υπέστη σε αγώνα τον Αύγουστο του 2026 στο Δουβλίνο.

Ο Ριβς υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση, τέθηκε σε τεχνητό κώμα και παρέμεινε σε κρίσιμη κατάσταση για πάνω από τρεις μήνες πριν επιδεινωθεί η υγεία του λόγω λοίμωξης.

Ο μοιραίος αγώνας έγινε στις 1 Αυγούστου, όταν ο Ριβς ηττήθηκε με νοκ άουτ από τον Γκάρι Κάλι, δεχόμενος ισχυρά χτυπήματα που τον οδήγησαν σε νοσοκομείο.

Εκτός από την πυγμαχία, ο Ριβς συμμετείχε σε κοινωνική δράση για την πρόληψη αυτοκτονιών και είχε λάβει μέρος στο ριάλιτι «Survivor» το 2023.

Ο θάνατός του προκάλεσε συγκίνηση στην πυγμαχική κοινότητα και ανέδειξε τους κινδύνους των κρανιοεγκεφαλικών τραυματισμών στον αθλητισμό. Snapshot powered by AI

Στο πένθος βυθίστηκε ο κόσμος της πυγμαχίας μετά την είδηση του θανάτου του Ιρλανδού πυγμάχου Λι Ριβς, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 31 ετών, έπειτα από τρεις και πλέον μήνες νοσηλείας.

Ο αθλητής είχε υποστεί σοβαρό τραυματισμό στον εγκέφαλο κατά τη διάρκεια αγώνα στο Δουβλίνο την 1η Αυγούστου 2026, όταν ηττήθηκε με νοκ άουτ από τον συμπατριώτη του Γκάρι Κάλι.

Από εκείνη τη βραδιά, ο Ριβς δεν κατάφερε να επιστρέψει στην καθημερινότητά του. Υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση και τέθηκε σε τεχνητό κώμα, με την οικογένεια, τους φίλους και τους συναθλητές του να ελπίζουν ότι θα ξεπεράσει τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του.

Ωστόσο, η κατάστασή του επιδεινώθηκε έπειτα από λοίμωξη που εμφάνισε τις τελευταίες ημέρες.

Ο 31χρονος άφησε την τελευταία του πνοή τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Λίμερικ, περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Ο αγώνας που εξελίχθηκε σε τραγωδία

Όλα ξεκίνησαν την 1η Αυγούστου, όταν ο Λι Ριβς αντιμετώπισε τον Γκάρι Κάλι στο 3Arena του Δουβλίνου, σε έναν αγώνα της κατηγορίας super lightweight.

Η αναμέτρηση ήταν ιδιαίτερα απαιτητική, με τους δύο πυγμάχους να ανταλλάσσουν δυνατά χτυπήματα.

Στον δέκατο και τελευταίο γύρο, ο Ριβς δέχθηκε ισχυρά χτυπήματα και βρέθηκε δύο φορές στο έδαφος. Ο αγώνας ολοκληρώθηκε με νοκ άουτ υπέρ του Κάλι, όμως πολύ γρήγορα η προσοχή στράφηκε στην κατάσταση της υγείας του ηττημένου αθλητή.

Ο 31χρονος δεν μπορούσε να σηκωθεί και χρειάστηκε να απομακρυνθεί από το ρινγκ με φορείο, ενώ μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Beaumont του Δουβλίνου.

Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τη σοβαρότητα της εγκεφαλικής κάκωσης και προχώρησαν σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Ακολούθησε μια μακρά περίοδος νοσηλείας, κατά την οποία ο Ριβς παρέμεινε σε τεχνητό κώμα, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Ο πυγμάχος Λι Ριβς

Τρεις μήνες αγωνίας και η επιπλοκή που αποδείχθηκε μοιραία

Για περισσότερο από τρεις μήνες, οι άνθρωποι του Λι Ριβς παρακολουθούσαν με αγωνία την πορεία της υγείας του.

Τον Οκτώβριο υποβλήθηκε σε επέμβαση αποκατάστασης του κρανίου, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Λίμερικ, προκειμένου να βρίσκεται πιο κοντά στην οικογένεια και στους φίλους του.

Το προηγούμενο διάστημα είχαν υπάρξει κάποιες ενθαρρυντικές ενδείξεις ανταπόκρισης, οι οποίες είχαν δημιουργήσει ελπίδες για την αποκατάστασή του.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα ιρλανδικά μέσα ενημέρωσης, ο οργανισμός του επιβαρύνθηκε από νέα λοίμωξη το Σαββατοκύριακο που προηγήθηκε του θανάτου του.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 31χρονος δεν κατάφερε να επιβιώσει.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε κύμα συγκίνησης στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Λίμερικ, όπου ήταν ιδιαίτερα αγαπητός όχι μόνο για την αθλητική του πορεία, αλλά και για την κοινωνική του δράση.

Η συγκινητική αποχαιρετιστήρια ανάρτηση του φίλου του

Ο στενός φίλος του και πρώην πυγμάχος Τζόναθαν Ο'Μπράιεν, ο οποίος ενημέρωνε μέσω των social media για την κατάσταση της υγείας του, τον αποχαιρέτησε με μια ιδιαίτερα φορτισμένη ανάρτηση.

«Πάλεψες τόσο σκληρά μέχρι το τέλος», έγραψε, εκφράζοντας την αγάπη του και ευχόμενος δύναμη στον πατέρα και στις αδελφές του εκλιπόντος.

Η οικογένεια του Ριβς είχε ήδη βιώσει σημαντικές απώλειες. Η μητέρα του, Κάθι, είχε πεθάνει το 2015, ενώ ο πυγμάχος είχε χάσει και τον αδελφό του.

Αυτές οι προσωπικές δοκιμασίες είχαν επηρεάσει βαθιά τη ζωή του, οδηγώντας τον να δραστηριοποιηθεί στην ενημέρωση για την ψυχική υγεία και στην υποστήριξη ανθρώπων που αντιμετώπιζαν δύσκολες καταστάσεις.

Ο Λι Ριβς

Ποιος ήταν ο Λι Ριβς – Από το ρινγκ στο Survivor

Ο Λι Ριβς γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Λίμερικ της Ιρλανδίας και ασχολήθηκε με την πυγμαχία από νεαρή ηλικία.

Πριν περάσει στον επαγγελματικό αθλητισμό, είχε αναδειχθεί πέντε φορές πρωταθλητής Ιρλανδίας σε ερασιτεχνικό επίπεδο.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα το 2018 και κατάφερε να καταγράψει 16 νίκες σε 18 αγώνες, με τις 11 από αυτές να προέρχονται από νοκ άουτ.

Το 2022 κατέκτησε τίτλο της North American Boxing Federation στην κατηγορία super lightweight, σημειώνοντας μια σημαντική επιτυχία στην καριέρα του.

Εκτός από την πυγμαχία, είχε υπηρετήσει στον ιρλανδικό στρατό, εργαζόταν ως μοντέλο και το 2023 συμμετείχε στο βρετανικό τηλεοπτικό ριάλιτι επιβίωσης «Survivor».

Παράλληλα, είχε αναπτύξει έντονη κοινωνική δράση, υποστηρίζοντας την οργάνωση Limerick Treaty Suicide Prevention, η οποία δραστηριοποιείται στην πρόληψη των αυτοκτονιών.

Σύμφωνα με ανθρώπους που τον γνώριζαν, ο Ριβς αξιοποιούσε τη δημοσιότητά του για να μεταφέρει μηνύματα αισιοδοξίας και να ενθαρρύνει όσους αντιμετώπιζαν δυσκολίες.

Η αντίδραση του αντιπάλου του και τα συλλυπητήρια της πυγμαχικής κοινότητας

Ο Γκάρι Κάλι, ο πυγμάχος που είχε αντιμετωπίσει τον Ριβς στον μοιραίο αγώνα του Αυγούστου, εξέφρασε δημόσια τη θλίψη του για τον θάνατό του.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρθηκε στη μεταξύ τους γνωριμία, χαρακτηρίζοντας τον Ριβς άνθρωπο με ξεχωριστή προσωπικότητα και ευγενικό χαρακτήρα.

Συλλυπητήρια μηνύματα δημοσιεύτηκαν και από την εταιρεία διοργάνωσης αγώνων Queensberry Promotions, η οποία έκανε λόγο για έναν ταλαντούχο αθλητή και μια προσωπικότητα που αποτελούσε πηγή έμπνευσης για την τοπική κοινωνία.

Η απώλειά του επανέφερε στο προσκήνιο τους κινδύνους των σοβαρών κρανιοεγκεφαλικών τραυματισμών στην πυγμαχία και τις δυσκολίες που μπορεί να συνοδεύουν τη μακροχρόνια ανάρρωση μετά από τέτοια περιστατικά.

Ο Λι Ριβς είχε συνηθίσει να δίνει μάχες μέσα στο ρινγκ. Η τελευταία, όμως, ήταν εκείνη που κράτησε περισσότερο από όλες.

Για 107 ημέρες, η οικογένεια και οι φίλοι του περίμεναν να επιστρέψει κοντά τους. Ο θάνατός του, στα 31 μόλις χρόνια, αφήνει πίσω μια πολλά υποσχόμενη αθλητική διαδρομή που διακόπηκε πρόωρα και μια τοπική κοινωνία που τον αποχαιρετά με βαθιά συγκίνηση.

Διαβάστε επίσης