Διασώστες μεταφέρουν την σορό ενός ανθρώπου που βρέθηκε νεκρός σε άτυπο οικισμό Τζέφσβιλ, κοντά στην πρωτεύουσα της Νότιας Αφρικής, την Πρετόρια

Τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους σε δύο ξεχωριστά περιστατικά πυροβολισμών στην Νότια Αφρική, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οκτώ άτομα βρέθηκαν νεκρά μέσα σε ένα όχημα, το οποίο ήταν γεμάτο τρύπες από σφαίρες, στο Σουίτγουότερς, έξω από την πόλη Πιτερμαρίτζμπουργκ. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί ούτε τα θύματα ούτε οι ύποπτοι

Άλλα εννέα άτομα βρέθηκαν νεκρά, φέροντας τραύματα από πυροβόλο όπλο, μέσα σε παράγκα σε άτυπο οικισμό Τζέφσβιλ, κοντά στην πρωτεύουσα της Νότιας Αφρικής, την Πρετόρια. Μέχρι στιγμής δεν έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις σχετικά με το περιστατικό.

Το περιστατικό στο Τζέφσβιλ φέρεται να σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, ανέφερε η αστυνομία.

«Η αστυνομία ειδοποιήθηκε περίπου στις 07:30 το πρωί της Δευτέρας, 16 Νοεμβρίου 2026. Κατά την άφιξή τους, αστυνομικοί βρήκαν τις σορούς εννέα ατόμων, έξι ανδρών και τριών γυναικών, μέσα σε μια παράγκα», δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Μπρέντα Μουριντίλι.

Αστυνομικοί συλλέγουν στοιχεία από το σημείο που σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί σε άτυπο οικισμό Τζέφσβιλ, κοντά στην πρωτεύουσα της Νότιας Αφρικής, την Πρετόρια. Associated Press

Σύμφωνα με το Associated Press, τα κίνητρα για τα δύο περιστατικά πυροβολισμών δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί, ωστόσο, ο Επίτροπος της Αστυνομίας της επαρχίας Γκαουτένγκ, Τόμι Μτομπένι, δήλωσε ότι οι επιθέσεις ενδέχεται να σχετίζονται με προηγούμενη ένοπλη επίθεση που είχε σημειωθεί σε έναν κοντινό άτυπο οικισμό στο Σόουλσβιλ πέρυσι, όπου 12 άτομα σκοτώθηκαν και 13 ακόμη τραυματίστηκαν.

«Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι τα δύο περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους και ότι ενδεχομένως πρόκειται για αντίποινα», δήλωσε ο Μτομπένι.

Διασώστες μεταφέρουν την σορό ενός ανθρώπου που έχασε τη ζωή του σε άτυπο οικισμό Τζέφσβιλ, κοντά στην πρωτεύουσα της Νότιας Αφρικής, την Πρετόρια. Associated Press

Πολλαπλά περιστατικά μαζικών πυροβολισμών που συνδέονται με εγκληματικές συμμορίες

Το τελευταίο διάστημα έχουν σημειωθεί αρκετά περιστατικά μαζικών πυροβολισμών που συνδέονται με εγκληματικές συμμορίες.

Τον Σεπτέμβριο, τρεις ένοπλοι εισέβαλαν σε ένα μικρό σπίτι σε μια φτωχή γειτονιά κοντά στην παραθαλάσσια πόλη Ντέρμπαν και άνοιξαν πυρ εναντίον ατόμων που παρευρίσκονταν σε πάρτι, σκοτώνοντας τουλάχιστον 11 άτομα, μεταξύ των οποίων και μια έγκυο γυναίκα.

Τον Ιούνιο, περισσότεροι από ένας δράστες σκότωσαν 12 άτομα σε μια φτωχή γειτονιά στο Γιοχάνεσμπουργκ, σε μια επίθεση την οποία η αστυνομία συνέδεσε με εγκληματικές συμμορίες.

Τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, δυο περιστατικά μαζικών πυροβολισμών, με διαφορά δύο εβδομάδων μεταξύ τους, στοίχισαν τη ζωή σε 21 άτομα. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν από περισσότερους από έναν ενόπλους.

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