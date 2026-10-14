Μακελειό στην Νότια Αφρική: Ένοπλος άνοιξε πυρ σε μνημόσυνο πολιτικού - Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί

Snapshot Ένοπλος άνοιξε πυρ σε μνημόσυνο πολιτικού στην περιοχή Κατλεχόνγκ της Νότιας Αφρικής, σκοτώνοντας τέσσερα άτομα και τραυματίζοντας τρία, μεταξύ των οποίων ένα παιδί.

Ο δράστης παραδόθηκε στην αστυνομία λίγες ώρες μετά την επίθεση.

Τα θύματα σχετίζονταν με το Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο (ANC) και το μνημόσυνο αφορούσε τοπική ηγέτιδα του κόμματος με πιθανό πολιτικό κίνητρο.

Η υπόθεση διερευνάται από ειδική ομάδα για πολιτικά κίνητρα δολοφονιών.

Η Νότια Αφρική αντιμετωπίζει υψηλά ποσοστά εγκλημάτων με όπλα, με 43 πολιτικά κίνητρα δολοφονίες φέτος, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση. Snapshot powered by AI

Ένας ένοπλος άνοιξε πυρ εναντίον ανθρώπων που έφευγαν από μνημόσυνο ενός τοπικού πολιτικού στη Νότια Αφρική, σκοτώνοντας τουλάχιστον τέσσερα άτομα και τραυματίζοντας άλλα τρία, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές την Τετάρτη.

Τουλάχιστον ένας από τους τραυματίες της επίθεσης που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή Κατλεχόνγκ ήταν παιδί, σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία ανακοίνωσε ότι ο δράστης παραδόθηκε λίγες ώρες μετά.

Η αστυνομία είχε ανακοίνωσε αρχικά ότι δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους στο σημείο του συμβάντος, αλλά αργότερα έκαναν γνωστό ότι δύο ακόμη άνθρωποι έχασαν την ζωή τους σε τοπικό νοσοκομείο, αφού υπέκυψαν στα τραύματά τους.

«Η υπόθεση διερευνάται από μια ειδική ομάδα για δολοφονίες που σχετίζονται με τον πολιτικό χώρο», ανέφερε η Αστυνομική Υπηρεσία της Νότιας Αφρικής σε ανακοίνωσή της.

Πολιτικό το κίνητρο;

Ορισμένα από τα θύματα ήταν μέλη της νεολαίας του Αφρικανικού Εθνικού Κογκρέσου (ANC), του μεγαλύτερου κόμματος στο Κοινοβούλιο της Νότιας Αφρικής, σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης.

Το μνημόσυνο γινόταν προς τιμήν μιας γυναίκας που διετέλεσε τοπική ηγέτιδα του ANC και έχασε την ζωή της νωρίτερα αυτόν τον μήνα, σε ένα περιστατικό που πιστεύεται ότι είχε πολιτικά κίνητρα.

«Τα τέσσερα αυτά άτομα είχαν παρευρεθεί σε μνημόσυνο μέλος ενός πολιτικού κόμματος», αναφέρεται στην ανακοίνωση. Η αστυνομία δεν έχει ανακοινώσει τα ονόματα των θυμάτων.

Η Νότια Αφρική παρουσιάζει υψηλά ποσοστά εγκλημάτων με όπλα, συμπεριλαμβανομένων πυροβολισμών που σχετίζονται με τοπικές πολιτικές αντιπαλότητες.

Μια έκθεση που δημοσιεύθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα από την Παγκόσμια Πρωτοβουλία κατά του Διακρατικού Οργανωμένου Εγκλήματος ανέφερε ότι φέτος έχουν σημειωθεί 43 δολοφονίες στη Νότια Αφρική, οι οποίες θεωρούνται ότι έχουν πολιτικά κίνητρα.