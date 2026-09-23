Νότια Αφρική: Μακελειό με 11 νεκρούς από πυρά σε σπίτι

Snapshot Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μαζική ένοπλη επίθεση σε κατοικία κοντά στο Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ορισμένα θύματα παρακολουθούνταν για παράνομες δραστηριότητες, χωρίς να αποκαλύψει λεπτομέρειες.

Το κίνητρο της επίθεσης δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά δεν αποκλείεται να σχετίζεται με διαμάχη μεταξύ αντίπαλων ομάδων.

Οι δράστες άνοιξαν πυρ σε συγκέντρωση 14 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων μια έγκυος γυναίκα που ήταν μεταξύ των νεκρών.

Η Νότια Αφρική αντιμετωπίζει υψηλά ποσοστά δολοφονιών, με πάνω από 60 θανάτους ημερησίως σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μαζική ένοπλη επίθεση σε κατοικία κοντά στην πόλη Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής.

Ένοπλοι εισέβαλαν σε ένα σπίτι στον οικισμό KwaMakhutha αργά το βράδυ της Τρίτης και άνοιξαν πυρ εναντίον 14 ανθρώπων. Δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν επί τόπου, ενώ τέσσερις μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου ένας από αυτούς υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ορισμένα από τα θύματα βρίσκονταν υπό παρακολούθηση για παράνομες δραστηριότητες, τις οποίες οι Αρχές δεν μπορούσαν «να αποκαλύψουν αυτή τη στιγμή, προκειμένου να προστατευθούν οι έρευνες που έχουν ξεκινήσει».

Αν και το κίνητρο της επίθεσης δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, η αστυνομία δήλωσε ότι δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να πρόκειται για «διαμάχη μεταξύ αντίπαλων ομάδων».

«Οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής δείχνουν ότι 13 άνδρες και μία γυναίκα, η οποία πιστεύεται ότι ήταν έγκυος, φέρεται να διασκέδαζαν μέσα σε ένα σπίτι όταν τρεις άνδρες έφτασαν και άνοιξαν πυρ εναντίον τους», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της. Η γυναίκα είναι μεταξύ των νεκρών.

Ρεπόρτερ του τοπικού τηλεοπτικού δικτύου eNCA, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο, δήλωσε ότι οι ένοπλοι έβαλαν φωτιά σε όχημα που ανήκε σε ένα από τα θύματα πριν τραπούν σε φυγή. Πλάνα από το σημείο δείχνουν το αυτοκίνητο κατεστραμμένο από τη φωτιά.

Η Νότια Αφρική καταγράφει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά δολοφονιών παγκοσμίως, με τα στοιχεία της αστυνομίας να δείχνουν ότι αντιστοιχούν σε περισσότερους από 60 θανάτους την ημέρα.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο εντοπισμός των σορών τουλάχιστον εννέα δολοφονημένων γυναικών, ορισμένες από τις οποίες είχαν εγκαταλειφθεί στην άκρη του δρόμου, έχει εντείνει τους φόβους στη χώρα.

Πέρυσι, εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μαζική ένοπλη επίθεση σε ταβέρνα στο Γιοχάνεσμπουργκ.