Ο Τομ Κρουζ υποκλίθηκε στη γοητεία της Κέιτ Μίντλετον - Η κίνηση που συζητήθηκε

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας εντυπωσίασε με τη μοβ τουαλέτα και τα κοσμήματα της Νταϊάνα, ενώ ο Τομ Κρουζ έκλεψε τις εντυπώσεις με την τρυφερή του κίνηση – Η συνάντηση με τους Μπέκαμ στο κόκκινο χαλί

Ανθή Κουρεντζή

Ο Τομ Κρουζ υποκλίθηκε στη γοητεία της Κέιτ Μίντλετον - Η κίνηση που συζητήθηκε
LIFESTYLE
6'
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  • Ο Τομ Κρουζ βοήθησε την Κέιτ Μίντλετον να κατέβει τα σκαλιά του κινηματογράφου κρατώντας τη διακριτικά, κίνηση που τράβηξε την προσοχή στη πρεμιέρα της ταινίας «Digger».
  • Η Κέιτ φορούσε μια μοβ τουαλέτα Jenny Packham και κοσμήματα που ανήκαν στη βασίλισσα Καμίλα και την πριγκίπισσα Νταϊάνα, αναδεικνύοντας βασιλική κομψότητα.
  • Ο Τομ Κρουζ είχε θερμή υποδοχή από το πριγκιπικό ζευγάρι και σύστησε τον Ουίλιαμ και την Κέιτ στα μέλη της ταινίας, ενώ η σχέση τους δεν είναι πρόσφατη.
  • Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο Ντέιβιντ Μπέκαμ με δύο γιους του, που συναντήθηκαν και φωτογραφήθηκαν με το πριγκιπικό ζευγάρι.
  • Η πρεμιέρα του «Digger» είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα, υποστηρίζοντας τον οργανισμό Film and TV Charity, και αποτέλεσε την 73η Royal Film Performance στην ιστορία.
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Μια βραδιά όπου η βασιλική κομψότητα συνάντησε τη χολιγουντιανή λάμψη εκτυλίχθηκε στη Leicester Square του Λονδίνου, με την πριγκίπισσα Κέιτ, τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και τον Τομ Κρουζ να πρωταγωνιστούν στην παγκόσμια πρεμιέρα της νέας ταινίας του ηθοποιού, «Digger».

Η εμφάνιση του πριγκιπικού ζευγαριού στο κόκκινο χαλί του Odeon Luxe συγκέντρωσε όλα τα βλέμματα, όμως μία ιδιαίτερα ευγενική κίνηση του 64χρονου σταρ ήταν εκείνη που έκλεψε την παράσταση.

Ο Τομ Κρουζ πρόσφερε το χέρι του στην Κέιτ και τη βοήθησε να κατέβει τα σκαλιά του κινηματογράφου, κρατώντας τη διακριτικά καθώς εκείνη προσπαθούσε να κινηθεί με την εντυπωσιακή μακριά τουαλέτα της.

Ένα μικρό στιγμιότυπο που αποτύπωσε τη ζεστή σχέση του ηθοποιού με το ζευγάρι και πρόσθεσε μια νότα αυθεντικής χολιγουντιανής γοητείας στη βραδιά.

Britain Royals

Η Κέιτ Μίντλετον με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ / AP

Η Κέιτ με δημιουργία Jenny Packham και τα κοσμήματα της Νταϊάνα

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται ένα από τα πιο καλοντυμένα πρόσωπα της ευρωπαϊκής βασιλικής οικογένειας.

Για τη λαμπερή περίσταση επέλεξε μια αέρινη μοβ δημιουργία της Jenny Packham, με εντυπωσιακό άνοιγμα στην πλάτη, συνδυάζοντας τη διαχρονική κομψότητα με μια πιο τολμηρή στιλιστική πινελιά.

Την παράσταση, ωστόσο, έκλεψαν τα κοσμήματά της, τα οποία κουβαλούσαν τη δική τους βασιλική ιστορία.

Britain Royals

Η Κέιτ Μίντλετον / AP

Η Κέιτ φόρεσε ένα εντυπωσιακό κολιέ με αμέθυστους που ανήκε στη βασιλομήτορα, συνδυάζοντάς το με μαργαριταρένια σκουλαρίκια της αείμνηστης πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Το συγκεκριμένο κολιέ είχε φορέσει και η βασίλισσα Καμίλα στην πρεμιέρα του «Skyfall», το 2012.

Τα μαλλιά της Κέιτ, χτενισμένα σε πλούσιες μπούκλες και τραβηγμένα διακριτικά προς τα πίσω στη μία πλευρά, αναδείκνυαν τα κοσμήματα, ολοκληρώνοντας μια εμφάνιση αντάξια βασιλικού κόκκινου χαλιού.

Στο πλευρό της, ο Ουίλιαμ επέλεξε ένα κομψό επίσημο σύνολο με μαύρο βελούδινο σακάκι.

Τα φιλιά του Τομ Κρουζ και η θερμή υποδοχή

Η συνάντηση με τον Τομ Κρουζ είχε από την πρώτη στιγμή ιδιαίτερα θερμό χαρακτήρα.

Ο διάσημος ηθοποιός πλησίασε την πριγκίπισσα και τη φίλησε και στα δύο μάγουλα, ενώ στη συνέχεια οι τρεις τους παρέμειναν για αρκετά λεπτά στο κόκκινο χαλί, συνομιλώντας και ανταλλάσσοντας αστεία.

Britain's Kate,Princess of Wales,Tom Cruise

Η Κέιτ Μίντλετον και ο Τομ Κρουζ / AP

Invision

Μάλιστα, η κουβέντα τους διήρκεσε περισσότερο από όσο προέβλεπε το επίσημο πρόγραμμα της βραδιάς.

Ο Κρουζ σύστησε στη συνέχεια τον Ουίλιαμ και την Κέιτ στα μέλη του καστ και της δημιουργικής ομάδας, μεταξύ των οποίων ο σκηνοθέτης Alejandro González Iñárritu και ο ηθοποιός Riz Ahmed.

Η σχέση του Κρουζ με το πριγκιπικό ζευγάρι δεν είναι καινούργια. Οι τρεις τους είχαν συναντηθεί ξανά στην πρεμιέρα του «Top Gun: Maverick» το 2022, ενώ ο ηθοποιός και ο Ουίλιαμ έχουν συνεργαστεί και σε εκδήλωση για την υποστήριξη του London Air Ambulance.

Britain Royals

Η Κέιτ Μίντλετον και ο Τομ Κρουζ / AP

«Τους αγαπώ πραγματικά. Είναι υπέροχοι άνθρωποι και τους τρέφω μεγάλο σεβασμό», δήλωσε ο Κρουζ πριν από την άφιξή τους.

Η απρόσμενη συνάντηση με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ και τους γιους του

Ανάμεσα στις εκπλήξεις της βραδιάς ήταν και η παρουσία του Ντέιβιντ Μπέκαμ, ο οποίος έφτασε στην πρεμιέρα συνοδευόμενος από δύο από τους γιους του, τον Ρομέο και τον Κρουζ.

Οι τρεις άνδρες, ντυμένοι με επίσημα μαύρα κοστούμια, συναντήθηκαν με το πριγκιπικό ζευγάρι και πόζαραν μαζί του για μια σύντομη φωτογράφιση.

Η Κέιτ εμφανίστηκε ιδιαίτερα ευδιάθετη, κάνοντας μάλιστα τη χαρακτηριστική κίνηση με τον αντίχειρα προς τα πάνω στους δύο νεαρούς.

Η παρουσία των Μπέκαμ πρόσθεσε ακόμη περισσότερη λάμψη σε μια βραδιά που συγκέντρωσε μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της βρετανικής κοινωνίας και του διεθνούς θεάματος.

Britain Royals

Η Κέιτ Μίντλετον με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ / AP

Η συγκινητική στιγμή με τα δύο μικρά κορίτσια

Πέρα από το κόκκινο χαλί και τις λαμπερές εμφανίσεις, η βραδιά είχε και τον δικό της συγκινητικό χαρακτήρα.

Η επτάχρονη Έβι Πίτερς πρόσφερε στην Κέιτ μια ανθοδέσμη και το πρόγραμμα της εκδήλωσης, ενώ η τετράχρονη Σαχρέ-Λία Χέρμπερτ παρέδωσε στον Ουίλιαμ ένα ακόμη αντίτυπο.

Τα δύο κορίτσια, που περίμεναν με ανυπομονησία το βασιλικό ζευγάρι, πραγματοποίησαν τις χαρακτηριστικές υποκλίσεις τους.

«Σας ευχαριστώ για τα υπέροχα λουλούδια μου», είπε χαμογελώντας η πριγκίπισσα.

Britain's Prince William,Britain's Kate,Princess of Wales,Tom Cruise,Alejandro G. Iραrritu

Η Κέιτ Μίντλετον με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ / AP

Η νέα ταινία και ο φιλανθρωπικός χαρακτήρας της πρεμιέρας

Στο «Digger», μια σατιρική μαύρη κωμωδία, ο Τομ Κρουζ υποδύεται έναν πλούσιο μεγιστάνα του πετρελαίου, ο οποίος προκαλεί μια περιβαλλοντική καταστροφή και στη συνέχεια επιχειρεί να πείσει τον κόσμο ότι είναι ο μοναδικός άνθρωπος που μπορεί να τον σώσει.

Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Royal Film Performance, με στόχο την ενίσχυση του Film and TV Charity, ενός οργανισμού που στηρίζει εργαζομένους της κινηματογραφικής και τηλεοπτικής βιομηχανίας.

Η εκδήλωση αποτέλεσε την 73η Royal Film Performance στην ιστορία του οργανισμού.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, ο οποίος είναι και πρόεδρος της BAFTA, έχει εκφράσει επανειλημμένα το ενδιαφέρον του για την ενίσχυση του βρετανικού κινηματογράφου και την ανάδειξη νέων δημιουργών.

Λίγο πριν από τη λαμπερή πρεμιέρα, μάλιστα, είχε επισκεφθεί ανεξάρτητο κινηματογράφο στο Δυτικό Λονδίνο, όπου αιφνιδίασε ευχάριστα τους θεατές σερβίροντάς τους ποπ κορν.

Από εκείνη την ανεπιτήδευτη στιγμή μέχρι το εντυπωσιακό κόκκινο χαλί του «Digger», η βραδιά ολοκληρώθηκε με μια εικόνα που ξεχώρισε: τον Τομ Κρουζ να κρατά το χέρι της Κέιτ, σε μια συνάντηση όπου η βασιλική αίγλη και η λάμψη του Χόλιγουντ βρέθηκαν στο ίδιο κάδρο.

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