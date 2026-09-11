Η Κέιτ Μίντλετον δίπλα σε ασθενείς με καρκίνο: Η απροειδοποίητη επίσκεψη σε νοσοκομείο του Λονδίνου

Snapshot Η Κέιτ Μίντλετον επισκέφθηκε απροειδοποίητα το Royal Marsden Hospital για να ενημερωθεί για τη χρήση των χρημάτων από το Three Peaks Challenge, που στηρίζουν την ολιστική φροντίδα των ασθενών με καρκίνο.

Η πριγκίπισσα τόνισε τη σημασία της ολιστικής προσέγγισης στη θεραπεία, η οποία περιλαμβάνει ψυχολογική υποστήριξη, επαφή με τη φύση και σωστή διατροφή, ως συμπλήρωμα στην κλινική φροντίδα.

Το νοσοκομείο σχεδιάζει τη δημιουργία νέου Κέντρου Ολιστικής Ευεξίας και Αποκατάστασης, μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος ανακατασκευής αξίας 200 εκατομμυρίων λιρών.

Κατά την επίσκεψη, η Κέιτ είχε προσωπικές συζητήσεις με ασθενείς, μοιράζοντας εμπειρίες και δείχνοντας υποστήριξη, ενώ η παρουσία της ανέβασε το ηθικό του προσωπικού και των ασθενών.

Ο επικεφαλής ιατρικός διευθυντής του νοσοκομείου υπογράμμισε την αξία της συμβολής της πριγκίπισσας στην ευαισθητοποίηση και την αντιμετώπιση του στίγματος γύρω από τον καρκίνο. Snapshot powered by AI

Η Κέιτ Μίντλετον πραγματοποίησε σήμερα αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Royal Marsden Hospital στο Λονδίνο, προκειμένου να ενημερωθεί για το πώς αξιοποιούνται τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν μέσω του Three Peaks Challenge προς όφελος των ασθενών.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας είπε στο προσωπικό του νοσοκομείου ότι αυτή η πρωτοβουλία ήταν «ο δικός μου μικρός τρόπος» να τους ευχαριστήσει για την «απίστευτη» φροντίδα που έλαβε η ίδια.

Η πριγκίπισσα Κάθριν επισκέφθηκε απροειδοποίητα το νοσοκομείο και συναντήθηκε με εργαζόμενους και ασθενείς που επωφελούνται από προγράμματα ολιστικής φροντίδας, αλλά και με ανθρώπους που αυτή την περίοδο υποβάλλονται σε θεραπεία για τον καρκίνο.

Το συγκεκριμένο νοσοκομείο στο Φούλαμ έχει ιδιαίτερη σημασία για την ίδια, καθώς εκεί είχε νοσηλευτεί και είχε λάβει θεραπεία το 2024.

Η μελλοντική βασίλισσα είχε συμμετάσχει τον περασμένο Ιούνιο στη σκληρή φιλανθρωπική δοκιμασία Three Peaks Challenge, κατά την οποία οι συμμετέχοντες επιχειρούν να ανέβουν στις υψηλότερες κορυφές της Σκωτίας, της Αγγλίας και της Ουαλίας μέσα σε 24 ώρες.

Στόχος της δράσης ήταν η συγκέντρωση χρημάτων για τη δημιουργία ενός νέου εξειδικευμένου κέντρου Ολιστικής Ευεξίας και Αποκατάστασης, το οποίο θα ενταχθεί σε ευρύτερο αναπτυξιακό σχέδιο ύψους 200 εκατομμυρίων λιρών για το νοσοκομείο.

Η πριγκίπισσα, φορώντας ένα από τα αγαπημένα της κομψά πράσινα φορέματα και ένα καινούργιο ζευγάρι μαύρες slingback γόβες, δέχθηκε τις ευχαριστίες του προέδρου του Royal Marsden, Sir Douglas Flint, για τη συμβολή της στη συγκέντρωση χρημάτων.

Η Κέιτ Μίντλετον / AP

Η Κέιτ μίλησε με συγκίνηση για τη δική της εμπειρία με τον καρκίνο, εξηγώντας ότι η πρωτοβουλία αυτή ήταν ένας τρόπος να «ανταποδώσει» την εξαιρετική φροντίδα που είχε δεχθεί στο νοσοκομείο.

«Αυτός ήταν ο δικός μου μικρός τρόπος να ανταποδώσω και να σας πω ευχαριστώ. Έλαβα εδώ απίστευτη φροντίδα και υποστήριξη από μια τεράστια ομάδα και, σε προσωπικό επίπεδο, είμαι πραγματικά πολύ ευγνώμων», ανέφερε.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της ολιστικής προσέγγισης στη θεραπεία, πέρα από την καθαρά κλινική αντιμετώπιση της νόσου.

«Η ολιστική φροντίδα, οι θεραπείες και η θεραπευτική υποστήριξη παράλληλα με την κλινική πορεία είναι τόσο σημαντικές. Κάνουν μεγάλη διαφορά», τόνισε.

Όπως εξήγησε, η επαφή με τη φύση, η σωστή διατροφή και η συνεχής υποστήριξη μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές όταν ένας ασθενής καλείται να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες και τις δοκιμασίες των ιατρικών θεραπειών.

«Έκανε μεγάλη διαφορά για εμένα και τεράστια διαφορά για πολλούς ασθενείς με τους οποίους έχω μιλήσει. Σας ευχαριστώ και συγχαρητήρια, γιατί πιστεύω ότι αυτό θα αλλάξει τα δεδομένα όχι μόνο για τους ασθενείς, αλλά και για τις οικογένειές τους», πρόσθεσε.

Η συγκινητική στιγμή με ασθενή

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της, η Κέιτ είχε μια ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή με την ασθενή Hasna DeFour. Οι δύο γυναίκες κρατήθηκαν από τα χέρια καθώς συζητούσαν για τις προσωπικές τους εμπειρίες.

Η Κέιτ Μίντλετον / AP

Ολοκληρώνοντας τη συνομιλία τους, η Κέιτ της είπε ότι χάρηκε πολύ που τη γνώρισε και την προέτρεψε να προσέχει τον εαυτό της, ενώ οι δυο τους εξακολουθούσαν να κρατούν η μία το χέρι της άλλης.

Η πριγκίπισσα συνομίλησε επίσης με τον 41χρονο Sam Suriakumar, ο οποίος διαγνώστηκε με όγκο στον εγκέφαλο πριν από έξι χρόνια και είναι πατέρας δύο κοριτσιών, ηλικίας πέντε και τριών ετών.

Οι δυο τους μίλησαν για τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει μια διάγνωση καρκίνου στα παιδιά και συνολικά στην οικογένεια.

«Είναι εκπληκτικό το πόσο ανθεκτικός μπορείς να γίνεις», του είπε η Κέιτ.

Ο ίδιος δήλωσε μετά τη συνάντησή τους: «Ήταν μια πραγματικά υπέροχη εμπειρία. Είναι ένας τόσο ταπεινός άνθρωπος. Ένιωσα ότι μπορέσαμε να συνδεθούμε μέσα από τη δική μας διαδρομή με τον καρκίνο, αλλά και μέσα από τα παιδιά μας. Μιλήσαμε για το πώς και τα παιδιά μας αναγκάστηκαν να περάσουν όλο αυτό μαζί μας και για το πώς μας έδωσαν την έμπνευση να συνεχίσουμε να προχωράμε. Είχαμε μια πολύ όμορφη συζήτηση. Ήμουν πάρα πολύ αγχωμένος, αλλά εκείνη σε κάνει να νιώθεις αμέσως άνετα».

«Το ενδιαφέρον της και η φροντίδα που έδειξε ακούγοντας την ιστορία μου σήμαιναν πάρα πολλά για εμένα. Ξέχασα ότι ήταν πριγκίπισσα και της μιλούσα όπως θα μιλούσα σε οποιονδήποτε άλλον ασθενή με καρκίνο που έχει περάσει από αυτή την πτέρυγα. Όλοι γινόμαστε φίλοι, είμαστε μέρος της ίδιας κοινότητας, και έτσι μιλούσαμε — όχι σαν να είχα απέναντί μου την πριγκίπισσα της Ουαλίας. Αυτό είναι το Royal Marsden: μας αντιμετωπίζουν ως ανθρώπους, όχι ως έναν αριθμό», πρόσθεσε.

Ο ίδιος εξήγησε ότι η πριγκίπισσα ανακοίνωσε τη δική της διάγνωση με καρκίνο την περίοδο που εκείνος υποβαλλόταν σε χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία.

«Έχω δύο μικρές κόρες και όταν το είδαν, το βρήκαν απίστευτα εμπνευστικό. Εγώ περνούσα τότε τη θεραπεία μου και εκείνες δεν μπορούσαν να καταλάβουν πλήρως τι συνέβαινε. Και μετά είδαν την Κέιτ να μιλά ανοιχτά για τη δική της εμπειρία. Για εκείνες αυτό άλλαξε τα πάντα, γιατί τους έδωσε δύναμη να συνεχίσουν να αγωνίζονται μαζί μου», ανέφερε.

«Ήταν απλώς ένας άνθρωπος, μια γυναίκα, μια μητέρα, μια σύζυγος, που μιλούσε με ειλικρίνεια για όσα περνούσε», πρόσθεσε.

Και κατέληξε με μία λέξη που, όπως είπε, συνοψίζει όσα βιώνουν όσοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τον καρκίνο: «Η λέξη είναι ελπίδα. Σε αυτή επιστρέφουμε όλοι όσοι ανήκουμε σε αυτή την κοινότητα του καρκίνου».

«Και οι δυο μας βιώσαμε παρόμοια πράγματα όταν μάθαμε τι ακριβώς αντιμετωπίζαμε. Το πρώτο πράγμα που ήρθε στο μυαλό μας ήταν τα παιδιά μας και η οικογένειά μας. Λέγαμε ότι είναι σαν ένα ξαφνικό κύμα διαύγειας. Όλα τα υπόλοιπα στη ζωή γίνονται ξαφνικά τόσο ξεκάθαρα. Δεν έχει να κάνει με το να περιμένεις μέχρι αύριο για να βάλεις σε τάξη τις προτεραιότητές σου, αλλά με το να κάνεις κάθε στιγμή να μετράει από τώρα», ανέφερε ο Sam.

Η Κέιτ Μίντλετον / AP

Όπως εξήγησε, μετά από μια διάγνωση καρκίνου αλλάζει ριζικά ο τρόπος με τον οποίο βλέπει κανείς τη ζωή.

«Δεν έχει πλέον να κάνει με τα διασκεδαστικά ή τα “όμορφα” πράγματα της ζωής. Για μένα ήταν οι κόρες μου, η γυναίκα μου, η οικογένειά μου και ο χρόνος που μπορώ να περνάω μαζί τους, δημιουργώντας εμπειρίες. Και φάνηκε πως και εκείνη ένιωθε το ίδιο. Είναι παράξενο, γιατί νομίζω ότι για πολλούς ασθενείς με καρκίνο αυτό γίνεται τελικά το πιο σημαντικό. Είναι σαν να ανακαλύπτεις έναν “κωδικό” για τη ζωή».

Ο ίδιος σημείωσε ότι η πριγκίπισσα δεν μπήκε σε λεπτομέρειες για τη στιγμή που ανακοίνωσε τη δική της διάγνωση στην οικογένειά της, ωστόσο πρόσθεσε:

«Ήταν ξεκάθαρο ότι αυτό αποτελούσε τεράστια προτεραιότητα για εκείνη, ως άνθρωπο και ως προσωπικότητα».

Ο Sam ανέφερε ότι η κατάστασή του είναι αυτή τη στιγμή σταθερή και ότι προσπαθεί να ζει όσο το δυνατόν πιο θετικά.

Νωρίτερα, η πριγκίπισσα είχε γίνει δεκτή στην είσοδο του νοσοκομείου από τον πρόεδρο Sir Douglas Flint, τη Chief Operating Officer Sofia Colas και τη Chief Nurse Mairead Griffin. Στη συνέχεια οδηγήθηκε σε αίθουσα ενημέρωσης, όπου της παρουσιάστηκαν τα σχέδια για το νέο κέντρο ολιστικής φροντίδας, αλλά και για τη συνολική ανάπτυξη των εγκαταστάσεων.

Η Κέιτ άκουσε με ιδιαίτερη προσοχή πώς η ολιστική φροντίδα και η επαφή με τη φύση θα βρίσκονται στον πυρήνα του σχεδιασμού, με πρόβλεψη ακόμη και για νότια προσανατολισμένη βεράντα που θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι ασθενείς.

«Έχετε ακούσει από τους ίδιους τους γονείς τι είναι αυτό που λειτουργεί καλύτερα για εκείνους;», ρώτησε.

Ο Chief Medical Officer, καθηγητής Sanjay Popat, στάθηκε με τη σειρά του στη σημασία αυτής της προσέγγισης: «Τα λόγια που είπατε αποτυπώνουν πραγματικά τη σημασία της ολιστικής φροντίδας για τους ασθενείς μας. Δεν μπορεί κανείς να υποτιμήσει την αξία αυτής της ολοκληρωμένης υποστήριξης. Μπορεί να σημαίνει διαφορετικά πράγματα για κάθε ασθενή, αλλά κάνει τις δύσκολες θεραπείες λίγο πιο υποφερτές».

Και πρόσθεσε: «Όλοι εμείς που εργαζόμαστε ως ογκολόγοι έχουμε δει τεράστια οφέλη για τους ασθενείς από την ολιστική φροντίδα. Προσωπικά, είμαι πραγματικά εντυπωσιασμένος από όσα καταφέρατε μέσα από το Three Peaks Challenge. Το να στεγαστούν όλες οι ολιστικές θεραπείες σε ένα ενιαίο κέντρο θα είναι κάτι εξαιρετικό».

Στη συνέχεια, η πριγκίπισσα συνομίλησε με δύο ασθενείς που έχουν επωφεληθεί από την ολιστική φροντίδα στο πλαίσιο της θεραπείας τους.

Ο πρώτος ήταν ο 74χρονος Mike Collett, ο οποίος έχει υποβληθεί σε θεραπεία για καρκίνο κεφαλής και τραχήλου και έχει χάσει σε μεγάλο βαθμό τη χρήση των φωνητικών του χορδών. Όπως εξήγησε, η ολιστική θεραπεία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να παραμείνει ψυχικά δυνατός σε όλη αυτή τη διαδρομή.

Μιλώντας σχεδόν ψιθυριστά, είπε: «Με βοήθησε πάρα πολύ. Όταν διαγιγνώσκεσαι για πρώτη φορά με καρκίνο, αντιλαμβάνεσαι πολύ έντονα τη σωματική επίδραση. Η ψυχολογική επίδραση, όμως, έρχεται αργότερα, όταν αρχίζεις να σκέφτεσαι όλα όσα μπορεί να συμβούν. Η υποστήριξη που είχα εδώ, η συμβουλευτική, ήταν εξαιρετικά σημαντική για να το ξεπεράσω. Υπάρχουν μόνο τόσα που μπορείς να πεις στους φίλους και την οικογένειά σου. Υπάρχουν πράγματα που μπορείς να συζητήσεις μόνο με έναν θεραπευτή. Για μένα ήταν σωτήριο».

Η Κέιτ συμφώνησε, μιλώντας και μέσα από τη δική της εμπειρία: «Ο καρκίνος αλλάζει τόσα πολλά μέσα σου. Δεν είναι μόνο οι σωματικές αλλαγές που περνά το σώμα σου, ούτε μόνο η υποστήριξη κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Δημιουργεί τόσα πολλά ζητήματα. Είναι το πώς συνεχίζεις τη ζωή σου μετά από αυτό. Όλα αλλάζουν».

Ο Mike Collett εξήγησε στη συνέχεια ότι ο καρκίνος κατέστρεψε τις φωνητικές του χορδές και προκάλεσε βλάβη στην τραχεία του, κάτι που ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να διαχειριστεί τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά, ειδικά λόγω της επαγγελματικής του πορείας ως δημοσιογράφου σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα.

«Η συμβουλευτική με βοήθησε να αναγνωρίσω το πένθος που ένιωθα επειδή έχασα τη φωνή μου», είπε.

Η πριγκίπισσα σχολίασε: «Κάτι τόσο πρωταρχικό όσο η αναπνοή γίνεται ξαφνικά τόσο πολύτιμο. Η ψυχολογική επίδραση που μπορεί να έχει αυτό, η ευαλωτότητα απέναντι σε κάτι τόσο βασικό. Και μαζί, η δυνατότητα να επικοινωνείς και να μοιράζεσαι την ιστορία σου».

Η Κέιτ συνομίλησε επίσης με την 52χρονη Grace Maynard, ασθενή με καρκίνο του μαστού, η οποία μίλησε για τη βοήθεια που έλαβε προκειμένου να διαχειριστεί τη διάγνωσή της.

Όπως ανέφερε, η ασθένεια την έκανε «από 46 ετών να νιώθει σαν να ήταν 86».

Η πριγκίπισσα συμφώνησε, σημειώνοντας: «Το να μπορεί κανείς να προσαρμοστεί στις αλλαγές του τρόπου ζωής που προκαλεί ο καρκίνος είναι απολύτως απαραίτητο. Και κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, όπως διαφορετική είναι και η διαδρομή του καθενός».

Η Κέιτ Μίντλετον / AP

Στη συνέχεια, η Κέιτ κατευθύνθηκε στη μονάδα ημερήσιας νοσηλείας, όπου ασθενείς λάμβαναν διαφορετικούς συνδυασμούς αντικαρκινικών θεραπειών, τόσο καθιερωμένων όσο και πειραματικών.

Καθώς αποχωρούσε από το νοσοκομείο, είχε ήδη γίνει γνωστή η παρουσία της, με αρκετούς ανθρώπους να έχουν συγκεντρωθεί για να τη χαιρετήσουν και να την ευχαριστήσουν για τη στήριξή της προς το Royal Marsden.

Μιλώντας μετά την επίσκεψη, ο επικεφαλής ιατρικός διευθυντής του νοσοκομείου, καθηγητής Sanjay Popat, υπογράμμισε τη σημασία της παρουσίας της πριγκίπισσας.

«Η επίσκεψή της είναι εξαιρετικά σημαντική για όλους μας. Πραγματικά ανέβασε το ηθικό όλων όσοι ήρθαν σήμερα σε επαφή μαζί της. Συνάντησε αρκετούς ασθενείς, μέλη του προσωπικού και ήταν εμφανές ότι ολόκληρη η ατμόσφαιρα του νοσοκομείου άλλαξε προς το καλύτερο με την παρουσία της», ανέφερε.

Και πρόσθεσε: «Είναι ένας απίστευτος άνθρωπος και όσα έχει κάνει για την ευαισθητοποίηση γύρω από τον καρκίνο είναι τεράστιας σημασίας, όπως και η συμβολή της στο να καταπολεμηθεί το στίγμα που εξακολουθεί να συνοδεύει τόσο τη νόσο όσο και τη θεραπεία της».

Ο καθηγητής Popat αναφέρθηκε επίσης στο μεγάλο σχέδιο ανάπτυξης του Royal Marsden.

«Έχουμε μπροστά μας ένα τεράστιο έργο στο Marsden. Μέσα από την παγκόσμια εκστρατεία μας για τον καρκίνο συγκεντρώνουμε 200 εκατομμύρια λίρες, με στόχο τον επανασχεδιασμό και την ανακατασκευή τμημάτων του νοσοκομείου στις εγκαταστάσεις του Chelsea», εξήγησε.

«Αυτό θα μας επιτρέψει να προσφέρουμε ακόμη περισσότερα. Δυστυχώς, τα περιστατικά καρκίνου δεν μειώνονται. Ο πληθυσμός χρειάζεται τις υπηρεσίες μας περισσότερο από ποτέ και θέλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση. Και θα το κάνουμε, μέσα από την ανακατασκευή του κεντρικού μας νοσοκομείου εδώ», ανέφερε ο καθηγητής Sanjay Popat.

Όπως εξήγησε, στο επίκεντρο του σχεδίου ανακατασκευής βρίσκεται η δημιουργία του Κέντρου Ολιστικής Ευεξίας και Αποκατάστασης, το οποίο θα αποτελέσει βασικό πυλώνα της νέας φιλοσοφίας φροντίδας των ασθενών.

«Στην καρδιά της ανακατασκευής βρίσκεται το κέντρο ολιστικής ευεξίας και αποκατάστασης. Η Αυτού Υψηλότητα έχει δείξει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό και έχει στηρίξει το κέντρο μέσα από όλες τις προσπάθειές της για την ενίσχυση του Royal Marsden Cancer Charity», πρόσθεσε.

Η νέα δομή φιλοδοξεί να συνδυάσει την ιατρική θεραπεία με την ψυχολογική και συνολική υποστήριξη των ασθενών, μια προσέγγιση στην οποία η ίδια η πριγκίπισσα Κέιτ έχει αναφερθεί επανειλημμένα, μιλώντας και μέσα από τη δική της εμπειρία με τον καρκίνο.

Διαβάστε επίσης