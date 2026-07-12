Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Όταν χώρισε την Κέιτ Μίντλετον από το τηλέφωνο - Το παρασκήνιο και η επανασύνδεση

Snapshot Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ τερμάτισε τη σχέση με την Κέιτ Μίντλετον το 2007 μέσω τηλεφώνου, επικαλούμενος τον νεαρό της ηλικίας του και τους φόβους για την ασφάλειά της λόγω των ΜΜΕ.

Ο πρίγκιπας Κάρολος και η Καμίλα συμβούλεψαν τον Ουίλιαμ να αποφασίσει είτε γάμο είτε χωρισμό, θεωρώντας άδικο να κρατά την Κέιτ σε αναμονή.

Η Κέιτ αντέδρασε δυναμικά, αλλάζοντας στυλ και κοινωνικές δραστηριότητες, γεγονός που προκάλεσε ζήλια στον Ουίλιαμ και οδήγησε στην επανασύνδεσή τους έξι εβδομάδες αργότερα.

Η οριστική επανασύνδεση έγινε το καλοκαίρι του 2007 και το ζευγάρι ανακοίνωσε τους αρραβώνες του το 2010, δημιουργώντας στη συνέχεια οικογένεια με τρία παιδιά.

Οι αποκαλύψεις προέρχονται από το βιβλίο «Kate!» του Κρίστοφερ Άντερσεν και φωτίζουν το παρασκήνιο πριν από την επίσημη ανάληψη των τίτλων τους. Snapshot powered by AI

Πριν αναλάβουν τους επίσημους τίτλους του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον πέρασαν από μια σοβαρή κρίση που οδήγησε στον προσωρινό χωρισμό τους, με τον διάδοχο του θρόνου να μετρά αντίστροφα τις μέρες μέχρι να επιστρέψει κοντά της.

Τις άγνωστες πτυχές αυτής της περιόδου φέρνει στο φως το νέο βιβλίο του Κρίστοφερ Άντερσεν με τίτλο «Kate!», το οποίο καταγράφει την πορεία της άλλοτε κοινής θνητής μέχρι να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο λαοφιλή πρόσωπα της βρετανικής μοναρχίας. Αν και το Παλάτι του Κένσινγκτον διατηρεί την πάγια τακτική του να μην σχολιάζει βιογραφίες, οι αποκαλύψεις του συγγραφέα στο Fox News Digital ρίχνουν φως στο παρασκήνιο του 2007, όταν η είδηση του χωρισμού τους είχε σοκάρει τη Βρετανία, καθώς όλοι περίμεναν την ανακοίνωση των αρραβώνων τους.

Η γνωριμία τους ξεκίνησε το 2001 στο Πανεπιστήμιο του Σεντ Άντριους, όπου από φίλοι έγιναν σύντομα ζευγάρι. Ωστόσο, μετά από πέντε χρόνια σχέσης, ο Ουίλιαμ επέλεξε να τερματίσει τη σχέση τους μέσω ενός τηλεφωνήματος. Σύμφωνα με το βιβλίο, η Κέιτ Μίντλετον, άκουσε τον σύντροφό της να της ανακοινώνει το τέλος πίσω από μια κλειστή πόρτα, ξεσπώντας σε κλάματα, ενώ οι συνάδελφοί της προσπαθούσαν να καταλάβουν τι συμβαίνει. Ο Ουίλιαμ εμφανιζόταν διστακτικός να δεσμευτεί, δηλώνοντας πως στα 25 του χρόνια ήταν «πολύ νέος», ενώ εξέφραζε παράλληλα έντονο φόβο για την ασφάλειά της, καθώς η πίεση των Μέσων Ενημέρωσης θα γινόταν «ανυπόφορη» για εκείνη χωρίς τη βασιλική προστασία. Στην πραγματικότητα, όπως αποκαλύπτει ο Άντερσεν, ο τότε πρίγκιπας Κάρολος και η Καμίλα είχαν συμβουλεύσει τον Ουίλιαμ είτε να προχωρήσει σε πρόταση γάμου είτε να δώσει τέλος, θεωρώντας άδικο να κρατά την Κέιτ σε αναμονή.

Παρά τη συντριβή της, η Κέιτ Μίντλετον ακολούθησε μια στρατηγική «αντεπίθεσης», έχοντας ως σύμβουλο τη μητέρα της, Κάρολ. Αντί να κλειστεί στο σπίτι, επέλεξε να δείξει στον Ουίλιαμ τι έχασε. Άλλαξε το στυλ της, ξεκίνησε έντονη γυμναστική και άρχισε να εμφανίζεται συχνά στη νυχτερινή ζωή του Λονδίνου μαζί με την αδελφή της, Πίπα, συνοδευόμενη από γόνους της αριστοκρατίας, ενώ παράλληλα εντάχθηκε σε μια γυναικεία ομάδα κωπηλασίας. Η τακτική αυτή απέδωσε γρήγορα καρπούς, καθώς οι φωτογραφίες της πρωτοστατούσαν στον Τύπο και προκάλεσαν τη ζήλια του πρίγκιπα, ο οποίος συνειδητοποίησε σύντομα το λάθος του.

Η επανασύνδεση σφραγίστηκε μόλις έξι εβδομάδες αργότερα, σε ένα θεματικό πάρτι με τίτλο «Freakin' Naughty» που διοργάνωσε ο κοινός τους φίλος, Σαμ Γουέιλι-Κοέν, σε μια έπαυλη στο Όξφορντσιρ. Εκεί, ο Ουίλιαμ, εμφανώς μετανιωμένος, προσέγγισε την Κέιτ και οι δυο τους πέρασαν ώρες συζητώντας απομονωμένοι από τους υπόλοιπους καλεσμένους. Ο πρίγκιπας της εξήγησε τους φόβους του σχετικά με την είσοδό της στον δικό του, ιδιαίτερο κόσμο, αλλά και τον φόβο του για την απόρριψη. Η αμοιβαία αγάπη τους οδήγησε στην οριστική επανασύνδεση το καλοκαίρι του 2007. Τρία χρόνια αργότερα, το 2010, το ζευγάρι ανακοίνωσε επίσημα τους αρραβώνες του, οδηγούμενο στα σκαλιά του Αββαείου του Ουέστμινστερ και δημιουργώντας στη συνέχεια μια πενταμελή οικογένεια με τη γέννηση των τριών παιδιών τους.

*Με πληροφορίες από foxnews

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