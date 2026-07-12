Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Όταν χώρισε την Κέιτ Μίντλετον από το τηλέφωνο - Το παρασκήνιο και η επανασύνδεση

Από τις νυχτερινές εξόδους στο Λονδίνο μέχρι το θεματικό πάρτι που άλλαξε την ιστορία της βρετανικής μοναρχίας

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Όταν χώρισε την Κέιτ Μίντλετον από το τηλέφωνο - Το παρασκήνιο και η επανασύνδεση

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον / Getty Images

Αρχείου - Getty Images
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ τερμάτισε τη σχέση με την Κέιτ Μίντλετον το 2007 μέσω τηλεφώνου, επικαλούμενος τον νεαρό της ηλικίας του και τους φόβους για την ασφάλειά της λόγω των ΜΜΕ.
  • Ο πρίγκιπας Κάρολος και η Καμίλα συμβούλεψαν τον Ουίλιαμ να αποφασίσει είτε γάμο είτε χωρισμό, θεωρώντας άδικο να κρατά την Κέιτ σε αναμονή.
  • Η Κέιτ αντέδρασε δυναμικά, αλλάζοντας στυλ και κοινωνικές δραστηριότητες, γεγονός που προκάλεσε ζήλια στον Ουίλιαμ και οδήγησε στην επανασύνδεσή τους έξι εβδομάδες αργότερα.
  • Η οριστική επανασύνδεση έγινε το καλοκαίρι του 2007 και το ζευγάρι ανακοίνωσε τους αρραβώνες του το 2010, δημιουργώντας στη συνέχεια οικογένεια με τρία παιδιά.
  • Οι αποκαλύψεις προέρχονται από το βιβλίο «Kate!» του Κρίστοφερ Άντερσεν και φωτίζουν το παρασκήνιο πριν από την επίσημη ανάληψη των τίτλων τους.
Snapshot powered by AI

Πριν αναλάβουν τους επίσημους τίτλους του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον πέρασαν από μια σοβαρή κρίση που οδήγησε στον προσωρινό χωρισμό τους, με τον διάδοχο του θρόνου να μετρά αντίστροφα τις μέρες μέχρι να επιστρέψει κοντά της.

Τις άγνωστες πτυχές αυτής της περιόδου φέρνει στο φως το νέο βιβλίο του Κρίστοφερ Άντερσεν με τίτλο «Kate!», το οποίο καταγράφει την πορεία της άλλοτε κοινής θνητής μέχρι να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο λαοφιλή πρόσωπα της βρετανικής μοναρχίας. Αν και το Παλάτι του Κένσινγκτον διατηρεί την πάγια τακτική του να μην σχολιάζει βιογραφίες, οι αποκαλύψεις του συγγραφέα στο Fox News Digital ρίχνουν φως στο παρασκήνιο του 2007, όταν η είδηση του χωρισμού τους είχε σοκάρει τη Βρετανία, καθώς όλοι περίμεναν την ανακοίνωση των αρραβώνων τους.

Η γνωριμία τους ξεκίνησε το 2001 στο Πανεπιστήμιο του Σεντ Άντριους, όπου από φίλοι έγιναν σύντομα ζευγάρι. Ωστόσο, μετά από πέντε χρόνια σχέσης, ο Ουίλιαμ επέλεξε να τερματίσει τη σχέση τους μέσω ενός τηλεφωνήματος. Σύμφωνα με το βιβλίο, η Κέιτ Μίντλετον, άκουσε τον σύντροφό της να της ανακοινώνει το τέλος πίσω από μια κλειστή πόρτα, ξεσπώντας σε κλάματα, ενώ οι συνάδελφοί της προσπαθούσαν να καταλάβουν τι συμβαίνει. Ο Ουίλιαμ εμφανιζόταν διστακτικός να δεσμευτεί, δηλώνοντας πως στα 25 του χρόνια ήταν «πολύ νέος», ενώ εξέφραζε παράλληλα έντονο φόβο για την ασφάλειά της, καθώς η πίεση των Μέσων Ενημέρωσης θα γινόταν «ανυπόφορη» για εκείνη χωρίς τη βασιλική προστασία. Στην πραγματικότητα, όπως αποκαλύπτει ο Άντερσεν, ο τότε πρίγκιπας Κάρολος και η Καμίλα είχαν συμβουλεύσει τον Ουίλιαμ είτε να προχωρήσει σε πρόταση γάμου είτε να δώσει τέλος, θεωρώντας άδικο να κρατά την Κέιτ σε αναμονή.

Παρά τη συντριβή της, η Κέιτ Μίντλετον ακολούθησε μια στρατηγική «αντεπίθεσης», έχοντας ως σύμβουλο τη μητέρα της, Κάρολ. Αντί να κλειστεί στο σπίτι, επέλεξε να δείξει στον Ουίλιαμ τι έχασε. Άλλαξε το στυλ της, ξεκίνησε έντονη γυμναστική και άρχισε να εμφανίζεται συχνά στη νυχτερινή ζωή του Λονδίνου μαζί με την αδελφή της, Πίπα, συνοδευόμενη από γόνους της αριστοκρατίας, ενώ παράλληλα εντάχθηκε σε μια γυναικεία ομάδα κωπηλασίας. Η τακτική αυτή απέδωσε γρήγορα καρπούς, καθώς οι φωτογραφίες της πρωτοστατούσαν στον Τύπο και προκάλεσαν τη ζήλια του πρίγκιπα, ο οποίος συνειδητοποίησε σύντομα το λάθος του.

Η επανασύνδεση σφραγίστηκε μόλις έξι εβδομάδες αργότερα, σε ένα θεματικό πάρτι με τίτλο «Freakin' Naughty» που διοργάνωσε ο κοινός τους φίλος, Σαμ Γουέιλι-Κοέν, σε μια έπαυλη στο Όξφορντσιρ. Εκεί, ο Ουίλιαμ, εμφανώς μετανιωμένος, προσέγγισε την Κέιτ και οι δυο τους πέρασαν ώρες συζητώντας απομονωμένοι από τους υπόλοιπους καλεσμένους. Ο πρίγκιπας της εξήγησε τους φόβους του σχετικά με την είσοδό της στον δικό του, ιδιαίτερο κόσμο, αλλά και τον φόβο του για την απόρριψη. Η αμοιβαία αγάπη τους οδήγησε στην οριστική επανασύνδεση το καλοκαίρι του 2007. Τρία χρόνια αργότερα, το 2010, το ζευγάρι ανακοίνωσε επίσημα τους αρραβώνες του, οδηγούμενο στα σκαλιά του Αββαείου του Ουέστμινστερ και δημιουργώντας στη συνέχεια μια πενταμελή οικογένεια με τη γέννηση των τριών παιδιών τους.

*Με πληροφορίες από foxnews

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:20ΕΛΛΑΔΑ

Σαν Σήμερα: 12 Ιουλίου 1961 – Δίνονται στη δημοσιότητα τα κείμενα της συμφωνίας σύνδεσης της Ελλάδας με την ΕΟΚ

08:16ΚΟΣΜΟΣ

Νέος εφιάλτης στον Περσικό - CENTCOM: Χτυπήσαμε 140 στόχους στο Ιράν - Συναγερμός σε Κατάρ, Μπαχρέιν, Ομάν, Κουβέιτ, Ιορδανία - Χτυπήθηκε κυπριακό πλοίο, αγνοείται μέλος του πληρώματος - Βίντεο

08:13ΚΟΣΜΟΣ

«Κέρδισα κόντρα σε όλους» – Ο Τραμπ «εξαπολύει» νέα επίθεση σε κορυφαία Μέσα ενημέρωσης και Δημοκρατικούς

08:09ΕΛΛΑΔΑ

Από την διάγνωση της κόρης του με Διαβήτη Τύπου 1 στο απαιτητικό Τρίαθλο «Ironman»: «Όταν λυγίζω σκέφτομαι την ευθύνη που έχω απέναντι στα παιδιά μου»

07:59ΚΟΣΜΟΣ

Λουτρό αίματος στο Σούμι: Δύο ρωσικές βόμβες σε πολυσύχναστη περιοχή - Νεκροί και δεκάδες τραυματίες

07:55ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Όταν χώρισε την Κέιτ Μίντλετον από το τηλέφωνο - Το παρασκήνιο και η επανασύνδεση

07:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: «Βάλαμε τη Νορβηγία στον παγκόσμιο ποδοσφαιρικό χάρτη», αναφέρει ο Χάαλαντ μετά τον αποκλεισμό

07:45LIFESTYLE

Οδηγός μυθοπλασίας: Όλες οι σειρές που έχουν «κλειδώσει» για τη νέα χρονιά

07:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σημείο «0» στον ΣΥΡΙΖΑ: Πολιτικό γεγονός η συνεδρίαση της ΚΕ, δεν την αναγνωρίζει η Κουμουνδούρου

07:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θερινές εκπτώσεις: Πρεμιέρα στις 13 Ιουλίου με «συγκρατημένες» προσδοκίες στην αγορά

07:19ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Η τρελή υπόσχεση Άγγλου οπαδού – «Αν το σηκώσουμε, θα κάνω τατουάζ τον Τούχελ στην πλάτη μου»

07:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Ποιοι και πώς γλυτώνουν το «ψαλίδι» – Αναλυτικά οι 3 κατηγορίες δικαιούχων

07:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Αυτοί είναι οι δύο σπουδαίοι ημιτελικοί - Πότε θα διεξαχθούν

07:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η προειδοποίηση Αρναούτογλου για ραγδαία άνοδο θερμοκρασίας - Πότε ξεκινά η δύσκολη περίοδος

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Γλυκά Νερά: Σίριαλ η δολοφονία της Καρολάιν - Πότε και πού κάνει πρεμιέρα

06:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Τα… παιδιά του Μέσι τον πήγαν στα ημιτελικά!

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Γιου Τινγκ: Θρίλερ με την εξαφάνισής - Στο μικροσκόπιο οικονομικές διαφορές 500.000 ευρώ

06:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δίπολο Μητσοτάκη – Τσίπρα με φόντο την ακρίβεια - Τι δείχνει νέα δημοσκόπηση

06:33ΚΟΣΜΟΣ

Στις φλόγες ξανά ο Περσικός κόλπος: Οι ΗΠΑ χτυπούν το Ιράν - Απαντά με επιθέσεις στα κράτη του κόλπου η Τεχεράνη - Έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Σοκάρει το ηχητικό ντοκουμέντο μετά τα πυρά της αιματηρής καταδίωξης - Απολογήθηκαν οι δύο αστυνομικοί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η προειδοποίηση Αρναούτογλου για ραγδαία άνοδο θερμοκρασίας - Πότε ξεκινά η δύσκολη περίοδος

07:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Αυτοί είναι οι δύο σπουδαίοι ημιτελικοί - Πότε θα διεξαχθούν

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Γλυκά Νερά: Σίριαλ η δολοφονία της Καρολάιν - Πότε και πού κάνει πρεμιέρα

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Ασλανίδης: «Όχι, ρε φίλε, δεν θέλω να είμαι ούτε το Α ούτε το Β - Αν εμείς δεν αποδείξουμε το “μαζί”, ποιος θα μας το αποδείξει;»

06:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Τα… παιδιά του Μέσι τον πήγαν στα ημιτελικά!

00:02ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Πέθανε ο 20χρονος που πυροβολήθηκε στο κεφάλι από αστυνομικούς

13:18LIFESTYLE

Στο «σφυρί» το παλάτι – «φάντασμα» του Γιάννη Πουλόπουλου: Πόσο κοστολογείται

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Σοκάρει το ηχητικό ντοκουμέντο μετά τα πυρά της αιματηρής καταδίωξης - Απολογήθηκαν οι δύο αστυνομικοί

06:33ΚΟΣΜΟΣ

Στις φλόγες ξανά ο Περσικός κόλπος: Οι ΗΠΑ χτυπούν το Ιράν - Απαντά με επιθέσεις στα κράτη του κόλπου η Τεχεράνη - Έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ

22:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Καλλιάνος: Νέο θερμό κύμα φέρνει 40άρια - Πού θα σημειωθούν οι υψηλότερες θερμοκρασίες

02:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ο εκπληκτικός Μπέλιγχαμ «υπέγραψε» την πρόκριση της Αγγλίας επί της Νορβηγίας

23:39ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Θρήνος στο ελληνικό πόλο: Πέθανε ο 25χρονος αθλητής, Στάθης Λαλιάς

14:03ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει με το σάκχαρο του αίματος όταν τρώτε μέλι με ψωμί ολικής αλέσεως

22:27ΕΛΛΑΔΑ

Στιγμές αγωνίας για οικογένεια σε παραλία στην Κρήτη – Χάθηκε 4χρονο κορίτσι

00:27ΕΛΛΑΔΑ

Παρουσία του Α/ΓΕΣ ο πανηγυρικός εσπερινός προς τιμήν του Αγίου Παϊσίου

07:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: «Βάλαμε τη Νορβηγία στον παγκόσμιο ποδοσφαιρικό χάρτη», αναφέρει ο Χάαλαντ μετά τον αποκλεισμό

07:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Ποιοι και πώς γλυτώνουν το «ψαλίδι» – Αναλυτικά οι 3 κατηγορίες δικαιούχων

10:22ΚΑΙΡΟΣ

Νέο κύμα καύσωνα πλησιάζει τη Δυτική Ευρώπη: Ποια είναι η «διαμόρφωση Ωμέγα» - Τι θα ισχύσει στην Ελλάδα

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Γιου Τινγκ: Θρίλερ με την εξαφάνισής - Στο μικροσκόπιο οικονομικές διαφορές 500.000 ευρώ

07:45LIFESTYLE

Οδηγός μυθοπλασίας: Όλες οι σειρές που έχουν «κλειδώσει» για τη νέα χρονιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ