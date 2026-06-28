Ουίλιαμ και Χάακον: Δύο μελλοντικοί βασιλιάδες στις «συμπληγάδες» σκανδάλων και ασθενειών

Snapshot Οι πρίγκιπες Ουίλιαμ και Χάακον αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις με σοβαρά προβλήματα υγείας των συζύγων τους και σκάνδαλα στους βασιλικούς τους οίκους.

Και οι δύο διάδοχοι προτεραιοποιούν την οικογένεια πάνω από τα βασιλικά καθήκοντα, υποστηρίζοντας ενεργά τις συζύγους τους σε δύσκολες περιόδους υγείας.

Ούτε ο Ουίλιαμ ούτε ο Χάακον έχουν τη στήριξη των αδελφών τους, καθώς οι οικογενειακές σχέσεις βρίσκονται σε απομάκρυνση ή ψυχρότητα.

Οι σύζυγοι των αδελφών τους, Μέγκαν Μαρκλ και Ντούρεκ Βέρετ, προέρχονται από διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο και δεν ενσωματώθηκαν πλήρως στους παραδοσιακούς βασιλικούς θεσμούς.

Τα σκάνδαλα, όπως αυτό του Τζέφρι Έπσταϊν, έχουν επηρεάσει και τις δύο μοναρχίες, με διαφορετικές αντιδράσεις από τις βασιλικές οικογένειες και ενίσχυση της δημόσιας προσοχής στην υγεία της πριγκίπισσας Μέτε

Μάριτ. Snapshot powered by AI

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, 44 ετών, και ο διάδοχος πρίγκιπας της Νορβηγίας Χάακον, 52 ετών, βρίσκονται αντιμέτωποι με εντυπωσιακά παρόμοιες προκλήσεις στον δρόμο τους προς τον θρόνο. Έχοντας δημιουργήσει τις οικογένειές τους και εδραιωθεί στους ρόλους τους ως διάδοχοι, και οι δύο καλούνται πλέον να σταθούν στο πλευρό των συζύγων τους, Κέιτ Μίντλετον και πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ, οι οποίες δίνουν μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ ταυτόχρονα διαχειρίζονται αυξανόμενα σκάνδαλα στους κόλπους των βασιλικών τους οίκων. Παράλληλα, κανένας από τους δύο δεν έχει τη στήριξη των αδελφών του, καθώς και οι δύο έχουν απομακρυνθεί από τη βασιλική ζωή.

Σε πολλά επίπεδα, η πορεία του πρωτότοκου γιου του βασιλιά Καρόλου Γ' φαίνεται να λειτουργεί ως «οδηγός» για τον διάδοχο του βασιλιά Χάραλντ. Αυτό γίνεται ακόμα πιο έντονο τώρα, καθώς η πρόσφατη μεταμόσχευση πνεύμονα της Μέτε-Μάριτ θυμίζει αναπόφευκτα τη χειρουργική επέμβαση που οδήγησε τους γιατρούς στην ανακάλυψη του καρκίνου της πριγκίπισσας της Ουαλίας.

Οι σύζυγοι πάνω από το στέμμα

Μετά την είδηση της μεταμόσχευσης της Μέτε-Μάριτ την περασμένη εβδομάδα, ο νορβηγικός βασιλικός οίκος ανακοίνωσε ότι ο πρίγκιπας Χάακον θα μειώσει και θα αναδιαμορφώσει το πρόγραμμά του για να τη φροντίσει.

Οι σημερινοί διάδοχοι δεν είναι πλέον διατεθειμένοι να βάλουν το καθήκον πάνω από την οικογένεια. Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έθεσε αυτό το προηγούμενο τον Ιανουάριο του 2024, όταν αποσύρθηκε προσωρινά από τις δημόσιες υποχρεώσεις του για να στηρίξει την Κέιτ Μίντλετον κατά τη διάρκεια της θεραπείας της.

Τόσο ο Ουίλιαμ όσο και ο Χάακον ανήκουν σε μια γενιά που παντρεύτηκαν από έρωτα και δεν έχουν καμία αμφιβολία για τις προτεραιότητές της. Οι γυναίκες που αγαπούν, οι μητέρες των παιδιών τους και συνοδοιπόροι τους τόσο στη ζωή όσο και στη μοναρχία, έρχονται πρώτες. Για τις προηγούμενες γενιές, το να τεθεί η σύζυγος πάνω από τον θεσμό θα ήταν σχεδόν αδιανόητο.

Μοναχική πορεία χωρίς αδέλφια

Ένας ακόμα εντυπωσιακός παραλληλισμός είναι ότι ούτε ο Ουίλιαμ ούτε ο Χάακον μπορούν να βασιστούν στη στήριξη κάποιου αδελφού ή αδελφής.

Η κατάρρευση των σχέσεων του πρίγκιπα Ουίλιαμ με τον πρίγκιπα Χάρι έχει αναλυθεί εξαντλητικά στα μέσα ενημέρωσης, έχει καταγραφεί στα απομνημονεύματα του Χάρι και έχει προβληθεί σε ντοκιμαντέρ του Netflix. Τα δύο αδέλφια, που βίωσαν μαζί το τραύμα του θανάτου της πριγκίπισσας Νταϊάνα και είχαν υποσχεθεί να στηρίζουν πάντα ο ένας τον άλλον, είναι πλέον αποξενωμένα. Ο Χάρι έκοψε τους δεσμούς του με τη βρετανική βασιλική οικογένεια, μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν εκτελεί πλέον καθήκοντα εκ μέρους του βασιλιά Καρόλου Γ', αν και διατηρεί τον τίτλο του πρίγκιπα.

Από την πλευρά της, η αδελφή του Χάακον, πριγκίπισσα Μάρθα Λουίζα της Νορβηγίας, έχει επίσης αποστασιοποιηθεί από τη βασιλική ζωή, αν και με πολύ πιο φιλικούς όρους. Κατόπιν αιτήματος του πατέρα της, διατήρησε τον τίτλο της, ωστόσο της απαγορεύεται να τον χρησιμοποιεί για εμπορικούς σκοπούς.

Αν και δεν εκπροσωπεί πλέον τη μοναρχία ούτε υποστηρίζει τον βασιλιά Χάραλντ και τον πρίγκιπα Χάακον σε επίσημο επίπεδο, παραμένει κοντά στους γονείς και τον αδελφό της. Παρότι περνά μέρος του χρόνου της στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Νορβηγία εξακολουθεί να είναι η βάση για τις τρεις κόρες της, ενώ η ίδια διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με τη χώρα.

Οι προκλήσεις των «εξ αγχιστείας»

Ο γάμος σε μια βασιλική οικογένεια σπάνια είναι εύκολη υπόθεση. Η προσαρμογή στη ζωή υπό συνεχή δημόσιο έλεγχο και σε έναν θεσμό όπου το πρωτόκολλο υπαγορεύει σχεδόν κάθε πτυχή της καθημερινότητας, μπορεί να αποδειχθεί μια συντριπτική εμπειρία.

Αυτό φάνηκε ξεκάθαρα στις περιπτώσεις των συζύγων των αδελφών του Ουίλιαμ και του Χάακον. Τόσο η Μέγκαν Μαρκλ όσο και ο σαμάνος Ντούρεκ Βέρετ κατάγονται από την Καλιφόρνια, με αποτέλεσμα οι παραδόσεις της ευρωπαϊκής μοναρχίας να τους είναι σε μεγάλο βαθμό ξένες.

Κανείς από τους δύο δεν φάνηκε πλήρως προετοιμασμένος για το τι σημαίνει να εισέρχεσαι σε έναν μελλοντικό βασιλικό οίκο, και η πολιτισμική σύγκρουση έγινε γρήγορα εμφανής, προκαλώντας επικρίσεις τόσο από το βρετανικό όσο και από το νορβηγικό κοινό.

Τελικά, κανένας από τους δύο δεν φάνηκε να ενσωματώνεται σε θεσμούς που έμοιαζαν ριζικά αντίθετοι με το δικό τους υπόβαθρο, ή σε κοινωνίες που παραμένουν πολύ πιο παραδοσιακές από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, και οι δύο χάραξαν τις δικές τους επαγγελματικές πορείες μετά τον γάμο. Ο Ντούρεκ Βέρετ συνεχίζει να εργάζεται ως πνευματικός σύμβουλος σε διασημότητες του Χόλιγουντ, ενώ η Μέγκαν, αφού άφησε πίσω της την καριέρα της υποκριτικής, έχει χτίσει ένα lifestyle brand επικεντρωμένο σε ντοκιμαντέρ, είδη σπιτιού και media.

Σκιές και σκάνδαλα που παραμένουν

Η βρετανική βασιλική οικογένεια ζει εδώ και δεκαετίες κάτω από τα έντονα φώτα της δημοσιότητας. Τη δεκαετία του 1990, τα διαζύγια των παιδιών της βασίλισσας Ελισάβετ Β' και ο θάνατος της πριγκίπισσας Νταϊάνα κυριάρχησαν στα πρωτοσέλιδα. Σήμερα, το σκάνδαλο Έπσταϊν έχει θέσει για άλλη μια φορά τη μοναρχία του Καρόλου στο μικροσκόπιο.

Η νορβηγική βασιλική οικογένεια έχει επίσης εμπλακεί σε διαμάχες. Οι διασυνδέσεις με τον Αμερικανό χρηματιστή εξέθεσαν την ευρέως σεβαστή μοναρχία του βασιλιά Χάραλντ σε πρωτοφανή έλεγχο.

Στη Βρετανία, ο βασιλιάς Κάρολος και, κυρίως, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, έθεσαν ουσιαστικά στο περιθώριο τον πρίγκιπα Άντριου λόγω των σχέσεών του με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Στη Νορβηγία, ωστόσο, η βασιλική οικογένεια στάθηκε στο πλευρό της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ όταν αποκαλύφθηκε ότι και η ίδια διατηρούσε στενή φιλία με τον χρηματιστή. Σε τηλεοπτική συνέντευξη μαζί με τον σύζυγό της, η Μέτε-Μάριτ δήλωσε ότι είχε «εξαπατηθεί και χειραγωγηθεί», αναγνωρίζοντας ότι θα έπρεπε να είχε εξετάσει πιο προσεκτικά το παρελθόν κάποιου που θεωρούσε φίλο.

Την ίδια περίοδο που ξέσπασε ο σάλος, έγινε γνωστό ότι η χρόνια αναπνευστική νόσος της πριγκίπισσας είχε επιδεινωθεί δραματικά και χρειαζόταν επειγόντως μεταμόσχευση πνεύμονα. Τώρα που η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, η προσοχή του κοινού έχει απομακρυνθεί από το σκάνδαλο Έπσταϊν και έχει επικεντρωθεί στην ανάρρωσή της.

*Με πληροφορίες από Hola

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