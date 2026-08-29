Καμίλα: Είναι στο στρατόπεδο της Κέιτ Μίντλετον - Θέλει ο βασιλιάς να βάλει όρια στον πρίγκιπα Χάρι

Snapshot Η βασίλισσα Καμίλα υποστηρίζει την Κέιτ Μίντλετον και πιέζει τον βασιλιά Κάρολο να θέσει σαφή όρια στην επιστροφή του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στη Βρετανία.

Υπάρχει ανησυχία στην βασιλική οικογένεια ότι ο Χάρι και η Μέγκαν θα επιδιώξουν ημιεπίσημους ρόλους με ελευθερία εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, παρά την αντίρρηση της βασίλισσας Ελισάβετ.

Η άφιξη των Σάσεξ μπορεί να δημιουργήσει δύο ανταγωνιστικές βασιλικές αυλές, ενώ η βασίλισσα Καμίλα έχει στενή σχέση με την Κέιτ και υποστηρίζει την αυστηρή διαχείριση του θέματος από τον βασιλιά.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον τηρούν στάση αναμονής και δεν έχουν σχολιάσει δημόσια την επιστροφή των Σάσεξ, καθώς η βασιλική οικογένεια αξιολογεί την αντίδραση του κοινού.

Η βασιλική οικογένεια ανησυχεί για την αξιοπιστία των Σάσεξ, ειδικά μετά από προηγούμενες δημόσιες αποκαλύψεις τους, και παρακολουθεί προσεκτικά την εξέλιξη της κατάστασης. Snapshot powered by AI

Η βασίλισσα Καμίλα «στηρίζει σθεναρά την Κέιτ» Μίντλετον εν μέσω της επιστροφής του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στη Βρετανία και προτρέπει τον βασιλιά, Κάρολο να βάλει «σαφή όρια» στο ζεύγος των Σάσεξ, σύμφωνα με τον συγγραφέα και ειδικό σε θέματα βασιλικής οικογένειας Άντριου Λάουνι.

Ο Λάουνι υποστήριξε ότι πιστεύει την θεωρία ότι ο βασιλιάς δεν ενημερώθηκε μόλις τρεις μέρες πριν ανακοινωθεί η άφιξη του πρίγκιπα Χάρι και της οικογένειάς του στη Βρετανία. «Ο βασιλιάς και ο πρίγκιπας της Ουαλίας γνωρίζουν εδώ και καιρό το σχέδιο των Σάσεξ να επιστρέψουν στη Βρετανία, αλλά τους βόλεψε να κρατήσουν αποστάσεις, ενώ βλέπουν πώς αντιδρά η κοινή γνώμη», είπε στην Daily Mail o Λάουνι.

Πρόσθεσε ότι η βασιλική οικογένεια ανησυχεί πως ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ θα διεκδικήσουν ημιεπίσημους ρόλους στους οποίους θα είναι εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας αλλά με την ελευθερία να εργάζονται και με τον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο αυτό είχε επιδιώξει το ζευγάρι και πριν το Megxit και τη μετακόμιση στις ΗΠΑ αλλά τότε είχε αρνηθεί η βασίλισσα Ελισάβετ.

Η άφιξή τους φέρνει την πιθανότητα να δημιουργηθούν δύο ανταγωνιστικές βασιλικές αυλές, σύμφωνα με τον Λάουνι. Ωστόσο σημείωσε ότι δεν υπάρχει σχεδόν καμία αμφιβολία για το σε ποιο στρατόπεδο βρίσκεται η βασίλισσα Καμίλα. «Η βασίλισσα, η οποία είναι πολύ κοντά στην Κέιτ, έχει ενισχύσει την αποφασιστικότητα του βΒασιλιά να θέσει σαφή όρια για τον Χάρι και τη Μέγκαν», τόνισε.

Και συνέχισε: «Εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη οικογενειακή διαφωνία σχετικά με τον τρόπο που ο βασιλιάς έχει χειριστεί το πρόβλημα των Σάσεξ στη γραμμή ''πολύ μικρή απάντηση πολύ αργά''». Οι Σάσεξ συναντήθηκαν με τον βασιλιά Κάρολο και την Καμίλα στο Highgrove House τον περασμένο μήνα. Πηγές του παλατιού δήλωσαν στη Daily Mail ότι η ατμόσφαιρα ήταν «ευγενική, χωρίς αλληλοκατηγορίες».

Η βασίλισσα Καμίλα συνόδευσε τον Κάρολο, καθώς φιλοξένησαν το ζευγάρι των Σάσεξ αλλά ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον προτίμησαν εκείνη την ημέρα να παρακολουθήσουν έναν αγώνα πόλο. Ωστόσο, ο Χάρι δεν πρέπει να εκλάβει το «σταθερό χαμόγελο» της βασίλισσας ως συγχώρεση ακόμα, σημείωσε ο Λάουνι. Στο παρελθόν ο πρίγκιπας Χάρι είχε κατηγορήσει δημόσια την Καμίλα ότι διέρρεε μυστικά για τη ζωή του στις βρετανικές ταμπλόιντ εφημερίδες προκειμένου να φτιάξει η ίδια την δημόσια εικόνα της.

Ο Λάουνι υπογράμμισε ότι η Καμίλα έχει αναπτύξει «πολύ στενή σχέση με την Κέιτ» τα χρόνια που έχουν περάσει από το «Megxit», ενώ παραμένει επιφυλακτική απέναντι στον μικρότερο γιο του βασιλιά και τη σύζυγό του. Η Καμίλα όχι μόνο έχει έρθει πιο κοντά με την Κέιτ τα τελευταία χρόνια, αλλά φαίνεται επίσης να έχει θερμές σχέσεις και με την οικογένεια της πριγκίπισσας της Ουαλίας, συμπεριλαμβανομένης της μητέρας της, Κάρολ Μίντλετον.

Πρίγκιπας Ουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον τηρούν στάση αναμονής

Έχουν εντοπιστεί μαζί πολλές φορές αυτό το καλοκαίρι. Παρακολούθησαν μαζί τους ιπποδρομικούς αγώνες στο Τσέλτεναμ και η Κάρολο Μίντλετον αγκάλιασε την πριγκίπισσα Άννα ενώ συζητούσε με την Καμίλα στο Βασιλικό Θέατρο.

Σχολιάζοντας τη συμπάθεια της Καμίλα για την Κέιτ Μίντλετον, εν μέσω των διαχωριστικών γραμμών που έχουν τραβηχτεί σχετικά με την επιστροφή του πρίγκιπα Χάρι, ο Λάουνι είπε: «Στην ομάδων Ουαλών βρίσκεται η βασίλισσα, η οποία είναι πολύ κοντά στην Κέιτ και έχει ενισχύσει την αποφασιστικότητα του βασιλιά να θέσει σαφή όρια στους Σάσεξ».

Η Κέιτ και ο Γουίλιαμ στο Άσκοτ AP

Ο ιστορικός, του οποίου το πιο πρόσφατο βιβλίο εξέταζε την «άνοδο και την πτώση του Οίκου του Γιορκ» μετά το σκάνδαλο Έπσταϊν, πρόσθεσε ότι το βρετανικό Παλάτι έχει επιλέξει μία στρατηγική αναμονής και παρακολούθησης των γεγονότων που αφορούν την κατάσταση με τους Σάσεξ.

Θα ποσπαθήσουν να εκτιμήσουν την «αντίδραση του κοινού, για να δουν αν οι Σάσεξ είναι αξιόπιστοι ώστε να μην προδώσουν εμπιστευτικά στοιχεία», όπως έκαναν με το ντοκιμαντέρ τους στο στο Netflix και τη συνέντευξή τους με την Όπρα Γουίνφρεϊ.

Αυτό ίσως εξηγεί γιατί ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον δεν έχουν σχολιάσει την επιστροφή των Σάσεξ. «Ο οίκος της Ουαλίας δεν αισθάνεται την ανάγκη να απαντήσει προς το παρόν, αλλά ανησυχεί ότι η στρατηγική αυτή έχει δώσει στον Χάρι αυτό που αρχικά ήθελε, δηλαδή να είναι “με το ένα πόδι μέσα και το ένα έξω (σ.σ. από την βασιλική οικογένεια)'', και ότι υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθούν δύο ανταγωνιστικές αυλές, καθώς και περιθώρια για αμηχανία και υπονόμευση της δικής τους εικόνας», δήλωσε ο Λάουνι.