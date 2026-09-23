Ηγουμενίτσα - δολοφονία: Στις 11:00 στη Μεταμόρφωση το «τελευταίο αντίο» στην Πηνελόπη

Snapshot Η 25χρονη Πηνελόπη δολοφονήθηκε στην Ηγουμενίτσα από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της με 15 μαχαιριές, εκ των οποίων επτά ήταν πισώπλατες.

Η εξόδιος ακολουθία της Πηνελόπης θα γίνει στις 11:00 το πρωί της Τετάρτης στο νεκροταφείο της Μεταμόρφωσης, με την παρουσία οικείων και εκπροσώπων συλλόγων για τις δολοφονημένες γυναίκες.

Ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος αναμένεται να απολογηθεί στον εισαγγελέα την Πέμπτη και επικαλέστηκε χρηματικές διαφορές ως αιτία της πράξης του.

Η τοπική κοινωνία και οι συλλογικότητες εξέφρασαν οργή και θλίψη, ζητώντας νομική αναγνώριση του όρου «γυναικοκτονία» και καταδικάζοντας εκφράσεις που υποβαθμίζουν τη σοβαρότητα των δολοφονιών αυτών.

Η 25χρονη βρέθηκε νεκρή σε κιόσκι ποδηλατοδρόμου στην Ηγουμενίτσα, προκαλώντας μεγάλη συγκέντρωση και διαμαρτυρίες στην πόλη. Snapshot powered by AI

Στο νεκροταφείο της Μεταμόρφωσης θα πουν το τελευταίο αντίο συγγενείς και φίλοι στην 25χρονη Πηνελόπη, που δολοφονήθηκε ειδεχθώς από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στην Ηγουμενίτσα.

Ο ψυχρός δολοφόνος μαχαίρωσε την κοπέλα πισώπλατα επτά φορές, ενώ συνολικά της κατάφερε 15 μαχαιριές, προκαλώντας της θανάσιμους τραυματισμούς μιας και τη χτύπησε σε στο συκώτι, στον πνεύμονα και στον σπλήνα.

Η εξόδιος ακολουθία της 25χρονης κοπέλας θα τελεστεί στις 11:00 το πρωί της Τετάρτης (23/9) κι εκτός από τους οικείους της, στην κηδεία θα παρευρεθούν και εκπρόσωποι συλλόγων για τις δολοφονημένες γυναίκες.

Απολογείται ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος

Την Πέμπτη (24/9) αναμένεται να περάσει το κατώφλι του εισαγγελέα ο δολοφόνος της Πηνελόπης, ο οποίος προσπαθώντας να δικαιολογήσει την αποτρόπαιη πράξη του, είπε στους αστυνομικούς ότι είχαν χρηματικές διαφορές.

Η 25χρονη βρέθηκε νεκρή το βράδυ της Κυριακής, στο πρώτο κιόσκι του ποδηλατοδρόμου της Ηγουμενίτσας, προς το Δρέπανο. Στο σημείο συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου το βράδυ της Τρίτης, ύστερα από τη μεγάλη συγκέντρωση που έγινε έξω από το Δημαρχείο της πόλης.

«Οργή και θλίψη, καμία άλλη να μη λείψει» και «Ούτε μία λιγότερη, καμία άλλη δολοφονημένη» ήταν μεταξύ των συνθημάτων που ακούστηκαν. Η Πρωτοβουλία Γυναικών Ηγουμενίτσας ζήτησε, μεταξύ άλλων, τη νομική αναγνώριση του όρου «γυναικοκτονία», ενώ τάχθηκε κατά της χρήσης εκφράσεων όπως «έγκλημα πάθους» και «κακή στιγμή» για τέτοιες δολοφονίες.