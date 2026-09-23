Opel: Σχεδόν 60 χρόνια στην ηλεκτροκίνηση
Η ηλεκτροκίνηση μπορεί να βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο της αυτοκινητοβιομηχανίας, όμως για την Opel η ενασχόληση με τα ηλεκτρικά συστήματα κίνησης ξεκίνησε πριν από σχεδόν έξι δεκαετίες.
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Από τα πρώτα πειραματικά μοντέλα της δεκαετίας του 1960 μέχρι τα σημερινά Mokka GSE και Corsa GSE των 281 ίππων, η γερμανική εταιρεία έχει διανύσει μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα τεχνολογική διαδρομή.
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