Δίκη για τα Τέμπη: Αναβλήθηκε η σημερινή συνεδρίαση - Δεν προσήλθαν οι μάρτυρες που θα κατέθεταν

Snapshot Η σημερινή συνεδρίαση της δίκης για τα Τέμπη αναβλήθηκε λόγω μη προσέλευσης των μαρτύρων.

Οι μάρτυρες ήταν συγγενείς θυμάτων που είχαν ενημερώσει για αδυναμία παρουσίας ή δεν μπόρεσαν να μετακινηθούν.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου.

Η αναβολή αποφασίστηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας. Snapshot powered by AI

Πρόωρα ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας καθώς από τους μάρτυρες, συγγενείς θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη που εκφώνησε χθες η πρόεδρος, δεν προσήλθε κανείς για να καταθέσει.

Κάποιοι εκ των συγγενών είχαν ενημερώσει ήδη πως δεν θα μπορέσουν να προσέλθουν στη σημερινή συνεδρίαση και ζήτησαν αλλαγή ημερομηνίας ενώ για τους μάρτυρες που ήταν να καταθέσουν σήμερα το πρωί, συνήγορος από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας ενημέρωσε το δικαστήριο πως δεν θα προσέλθουν τελικά λόγω αδυναμίας μετακίνησης.

Η δίκη πλέον συνεχίζεται την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Διαβάστε επίσης