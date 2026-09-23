Ο κεραυνός μπορεί να σταματήσει την καρδιά χωρίς να προκαλέσει εγκαύματα - Ο κανόνας που προστατεύει

Ένα χτύπημα κεραυνού μπορεί να διακόψει τα ηλεκτρικά σήματα, που διατηρούν τον καρδιακό παλμό και την αναπνοή, ακόμη και αν δεν προκαλέσει εμφανείς εξωτερικές βλάβες. Μπορεί επίσης να τραυματίσει τον εγκέφαλο, τα νεύρα και τα αυτιά.

Η κατανόηση αυτών των επιπτώσεων και η γνώση του πότε πρέπει να αναζητήσετε καταφύγιο μπορεί να σώσει ζωές.

Πώς προκαλεί τραυματισμούς στο σώμα ο κεραυνός;

Δεν είναι απαραίτητο να χτυπηθεί κάποιος απευθείας:

Το ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί να μεταπηδήσει από ένα δέντρο που χτυπήθηκε ή να διαδοθεί μέσω του εδάφους σε κάποιον που βρίσκεται κοντά Το ωστικό κύμα που συνοδεύει το χτύπημα μπορεί επίσης να προκαλέσει πτώσεις και τραυματισμούς στην ακοή Ένα μέρος του ρεύματος μπορεί να περάσει πάνω από το δέρμα, αλλά ακόμη και μια πολύ σύντομη έκθεση μπορεί να επηρεάσει την λειτουργία ζωτικών οργάνων

Τι συμβαίνει στην καρδιά, τον εγκέφαλο και τα άλλα όργανα;

Οι πιο άμεσοι κίνδυνοι είναι η καρδιακή ανακοπή και η αναπνευστική ανεπάρκεια, αλλά ο κεραυνός μπορεί να επηρεάσει διάφορα συστήματα του οργανισμού:

Καρδιά και πνεύμονες : Το ηλεκτρικό σοκ μπορεί να σταματήσει την καρδιά ή να διαταράξει τον ρυθμό της. Η αναπνοή μπορεί να σταματήσει ταυτόχρονα ή να παραμείνει προβληματική ακόμη και αν επανέλθει ο καρδιακός παλμός.

: Το ηλεκτρικό σοκ μπορεί να σταματήσει την καρδιά ή να διαταράξει τον ρυθμό της. Η αναπνοή μπορεί να σταματήσει ταυτόχρονα ή να παραμείνει προβληματική ακόμη και αν επανέλθει ο καρδιακός παλμός. Εγκέφαλος και νεύρα : Μπορεί να υπάρξει απώλεια συνείδησης, σύγχυση, δυσκολίες στην μνήμη, πονοκέφαλος ή προσωρινή παράλυση των άκρων. Ορισμένοι επιζώντες παρουσιάζουν μακροχρόνια προβλήματα συγκέντρωσης, ύπνου ή χρόνιο πόνο.

: Μπορεί να υπάρξει απώλεια συνείδησης, σύγχυση, δυσκολίες στην μνήμη, πονοκέφαλος ή προσωρινή παράλυση των άκρων. Ορισμένοι επιζώντες παρουσιάζουν μακροχρόνια προβλήματα συγκέντρωσης, ύπνου ή χρόνιο πόνο. Δέρμα, μάτια και αυτιά : Μπορεί να προκληθούν εγκαύματα, ωστόσο, τα κόκκινα σημάδια στο δέρμα που μοιάζουν με διακλαδώσεις ή φύλλα φτέρης δεν είναι εγκαύματα. Το ωστικό κύμα μπορεί να προκαλέσει ρήξη του τυμπάνου, ενώ ενδέχεται να επηρεαστεί και η όραση ή η ακοή.

: Μπορεί να προκληθούν εγκαύματα, ωστόσο, τα κόκκινα σημάδια στο δέρμα που μοιάζουν με διακλαδώσεις ή φύλλα φτέρης δεν είναι εγκαύματα. Το ωστικό κύμα μπορεί να προκαλέσει ρήξη του τυμπάνου, ενώ ενδέχεται να επηρεαστεί και η όραση ή η ακοή. Μύες και οστά: Μια ισχυρή μυϊκή συστολή, μια πτώση ή η εκτίναξη του σώματος λόγω του ωστικού κύματος μπορεί να προκαλέσουν πρόσθετους τραυματισμούς.

Είναι πιθανός ο σοβαρός τραυματισμός ακόμη και χωρίς εκτεταμένα εγκαύματα. Όποιος χτυπηθεί από κεραυνό χρειάζεται άμεση ιατρική εκτίμηση, ακόμη και αν φαίνεται να έχει αναρρώσει.

Ποιος είναι ο κανόνας ασφαλείας των 30 λεπτών για τους κεραυνούς;

Αναζητήστε ασφαλές καταφύγιο μόλις ακούσετε βροντή ή δείτε κεραυνό και παραμείνετε εκεί για τουλάχιστον 30 λεπτά μετά την τελευταία βροντή. Κάθε νέα βροντή μηδενίζει τον χρόνο και ξεκινά τη διαδικασία από την αρχή. Το γεγονός ότι σταμάτησε η βροχή ή ότι εμφανίστηκε ένα κομμάτι καθαρού ουρανού δεν σημαίνει ότι ο κίνδυνος έχει περάσει.

Ο παλαιότερος «κανόνας 30/30» συνιστά, επίσης, να αναζητήσετε καταφύγιο όταν μεσολαβούν 30 δευτερόλεπτα ή λιγότερο ανάμεσα στην αστραπή (φως) και τη βροντή (ήχος). Μην περιμένετε να μετρήσετε αυτό το χρονικό διάστημα: το ότι ακούγεται η βροντή αποτελεί από μόνο του σήμα για να μπείτε σε εσωτερικό χώρο.

Πού είναι ασφαλές να καταφύγετε κατά τη διάρκεια καταιγίδας;

Επιλέξτε ένα γερό, κλειστό κτίριο ή ένα πλήρως κλειστό όχημα με σκληρή οροφή και ανεβασμένα παράθυρα. Μια σκηνή, ένα μεμονωμένο δέντρο, ένα ανοιχτό στέγαστρο ή μια μοτοσικλέτα δεν παρέχουν επαρκή προστασία.

Μόλις βρεθείτε σε εσωτερικό χώρο, αποφύγετε τη χρήση ντους, νεροχυτών, ενσύρματων τηλεφώνων και ηλεκτρικών συσκευών, που είναι συνδεδεμένες στο ηλεκτρικό δίκτυο: ο κεραυνός μπορεί να μεταδοθεί μέσω των σωληνώσεων και της καλωδίωσης.

Τι πρέπει να κάνετε αν κάποιος χτυπηθεί από κεραυνό

Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να πλησιάσετε χωρίς να εκτεθείτε σε κίνδυνο νέου χτυπήματος και καλέστε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (112 στην Ελλάδα και την ΕΕ). Ένα άτομο που έχει χτυπηθεί από κεραυνό δεν διατηρεί ηλεκτρικό φορτίο και είναι ασφαλές να το αγγίξετε.

Εάν το άτομο δεν έχει τις αισθήσεις του και δεν αναπνέει φυσιολογικά, ξεκινήστε αμέσως ΚΑΡΠΑ (καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση) και χρησιμοποιήστε αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή, εάν υπάρχει διαθέσιμος, ακολουθώντας τις οδηγίες του.

Ακόμη και ένα άτομο που έχει επιζήσει και έχει τις αισθήσεις του χρειάζεται άμεση ιατρική αξιολόγηση για πιθανούς καρδιακούς ή νευρολογικούς τραυματισμούς ή άλλα τραύματα.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί να πέσει κεραυνός όταν δεν βρέχει;

Ναι. Μια εκκένωση κεραυνού μπορεί να διανύσει πολλά χιλιόμετρα πέρα από την περιοχή όπου βρέχει. Ο καθαρός ουρανός ακριβώς από πάνω σας δεν εγγυάται ασφάλεια, όταν υπάρχει καταιγίδα σε κοντινή απόσταση.

Προστατεύουν τα ελαστικά του αυτοκινήτου τους επιβάτες από τον κεραυνό;

Όχι. Σε ένα πλήρως κλειστό όχημα με μεταλλική οροφή, την προστασία παρέχει κυρίως το μεταλλικό αμάξωμα που περιβάλλει τους επιβάτες. Κρατήστε τα παράθυρα κλειστά και αποφύγετε να αγγίζετε μεταλλικά μέρη. Τα αυτοκίνητα με αναδιπλούμενη οροφή (κάμπριο) δεν αποτελούν ασφαλές καταφύγιο από κεραυνούς.

Τι γίνεται αν δεν υπάρχει ασφαλές καταφύγιο κοντά;

Συνεχίστε να κινείστε προς ένα γερό κτίριο ή ένα κλειστό όχημα. Απομακρυνθείτε από εκτεθειμένες κορυφές λόφων και από το νερό, και αποφύγετε μεμονωμένα δέντρα και φράχτες. Μην ξαπλώνετε στο έδαφος. Καμία στάση σώματος (όπως το βαθύ κάθισμα) δεν καθιστά ασφαλή την παραμονή σε εξωτερικό χώρο.

Είναι ασφαλής η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια καταιγίδας;

Η χρήση κινητού τηλεφώνου που λειτουργεί με μπαταρία είναι ασφαλής όταν βρίσκεστε σε καταφύγιο, συμπεριλαμβανομένης της κλήσης για βοήθεια. Αποφύγετε τη χρήση του ενώ είναι συνδεδεμένο σε φορτιστή ρεύματος.

Συμπέρασμα

Οι κεραυνοί μπορούν να προκαλέσουν απειλητικούς για τη ζωή τραυματισμούς χωρίς εμφανή εγκαύματα. Λάβετε σοβαρά υπόψη τις βροντές, μετακινηθείτε αμέσως σε κατάλληλο καταφύγιο και περιμένετε 30 λεπτά μετά την τελευταία βροντή πριν επιστρέψετε σε εξωτερικούς χώρους.

Πηγές: