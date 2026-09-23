Η F1 με 24 Γκραν Πρι, 10 Σπριντ και επιστροφή Πορτογαλίας και Τουρκίας το 2027

Ο συνολικός αριθμός των αγώνων παραμένει ίδιος με το 2026, όμως το ημερολόγιο έχει σημαντικές αλλαγές, με κυριότερες την επιστροφή της Πορτογαλίας και της Τουρκίας και την αύξηση των Σπριντ από 6 σε 10.

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