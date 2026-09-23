Η F1 με 24 Γκραν Πρι, 10 Σπριντ και επιστροφή Πορτογαλίας και Τουρκίας το 2027
Η Formula 1 και η FIA ανακοίνωσαν το πρόγραμμα του 2027, το οποίο περιλαμβάνει 24 Γκραν Πρι σε 22 χώρες και πέντε ηπείρους.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο συνολικός αριθμός των αγώνων παραμένει ίδιος με το 2026, όμως το ημερολόγιο έχει σημαντικές αλλαγές, με κυριότερες την επιστροφή της Πορτογαλίας και της Τουρκίας και την αύξηση των Σπριντ από 6 σε 10.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Opel: Σχεδόν 60 χρόνια στην ηλεκτροκίνηση
10:46 ∙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Ρόδος: Συνολική κάθειρξη 17 ετών σε τρεις Ρομά για μπαράζ κλοπών
10:29 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ο Γιώργος Μαζωνάκης έγινε γκράφιτι στη Θεσσαλονίκη
09:49 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Νότια Αφρική: Μακελειό με 11 νεκρούς από πυρά σε σπίτι
09:43 ∙ WHAT THE FACT
Vahine η... ιπτάμενη αγελάδα: Viral το video διάσωσής της στα Πυρηναία
07:40 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ελαιόλαδο: Σε τι τιμή θα φτάσει ο τενεκές
06:52 ∙ LIFESTYLE