Ξέφρενο «ράλι» ανόδου στις τιμές των καυσίμων - Έφτασε τα 2,65 ευρώ το λίτρο!

Snapshot Οι τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, με τη μέση τιμή της βενζίνης στα 2,197 ευρώ και του πετρελαίου στα 2,224 ευρώ το λίτρο.

Στα νησιά καταγράφονται ιδιαίτερα αυξημένες τιμές καυσίμων, με τη βενζίνη να φτάνει έως 2,65 ευρώ και το πετρέλαιο κίνησης έως 2,63 ευρώ το λίτρο.

Η διεθνής τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε στα 100-101 δολάρια το βαρέλι από τα σχεδόν 110 δολάρια στις 11 Σεπτεμβρίου.

Η χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε πάνω από 210 ευρώ/MWh, με μέση τιμή 160 ευρώ/MWh τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας 20% άνοδο σε σχέση με τον Αύγουστο.

Οι αυξήσεις στην χονδρεμπορική τιμή αντανακλώνται στα πράσινα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, με χρεώσεις από 14,8 έως 29,7 λεπτά ανά κιλοβατώρα τον Σεπτέμβριο. Snapshot powered by AI

Νέο κύμα ανατιμήσεων καταγράφεται στην αγορά ενέργειας, με τις τιμές των καυσίμων κίνησης να παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και το ηλεκτρικό ρεύμα να καταγράφει νέα άνοδο.

Η μέση τιμή της βενζίνης έχει φτάσει τα 2,197 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 2,224 ευρώ το λίτρο.

Ιδιαίτερα αυξημένες είναι οι τιμές στα νησιά. Στη Σύμη η βενζίνη αγγίζει τα 2,65 ευρώ το λίτρο, στη Ρόδο τα 2,629 ευρώ, στην Κεφαλονιά τα 2,49 ευρώ, στην Πάτμο τα 2,479 ευρώ και στην Κέρκυρα τα 2,45 ευρώ.

Αντίστοιχα, στο πετρέλαιο κίνησης, η τιμή φτάνει τα 2,63 ευρώ το λίτρο στην Αμοργό, τα 2,619 ευρώ στη Ρόδο, τα 2,61 ευρώ στη Μήλο και τα 2,59 ευρώ στην Αντίπαρο. Σε Σύμη και Ίο διαμορφώνεται στα 2,55 ευρώ, ενώ στην Άνδρο στα 2,54 ευρώ.

Την ίδια ώρα, η διεθνής τιμή του Brent κινείται σήμερα στην περιοχή των 100 έως 101 δολαρίων το βαρέλι, έχοντας υποχωρήσει από τα σχεδόν 110 δολάρια που είχε φτάσει στις 11 Σεπτεμβρίου.

Νέο ράλι και στο ηλεκτρικό ρεύμα

Νέα άνοδο καταγράφει παράλληλα η χονδρεμπορική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία ξεπέρασε τα 210 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Κατά το διάστημα από 1 έως 23 Σεπτεμβρίου, η μέση τιμή χονδρικής διαμορφώνεται στα 160 ευρώ/MWh, έναντι 133,4 ευρώ/MWh τον Αύγουστο, καταγράφοντας αύξηση περίπου 20%.

Η άνοδος αποτυπώνεται ήδη και στα πράσινα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου, οι χρεώσεις των οποίων κυμαίνονται από 14,8 έως 29,7 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

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