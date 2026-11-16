Μιγκέλ Άνχελ Γκαγιάρδο: Πέθανε ο «Νονός» των μεξικανικών καρτέλ που έχτισε αυτοκρατορία ναρκωτικών

Πέθανε στις 15 Νοεμβρίου 2026 σε ηλικία 80 ετών από πολυοργανική ανεπάρκεια, έπειτα από επιδείνωση της υγείας του κατά τη διάρκεια της φυλάκισης

Μιχάλης Παπαδάκος

Μιγκέλ Άνχελ Γκαγιάρδο: Πέθανε ο «Νονός» των μεξικανικών καρτέλ που έχτισε αυτοκρατορία ναρκωτικών
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Μιγκέλ Άνχελ Φελίξ Γκαγιάρδο, γνωστός ως «El Padrino», ήταν πρώην αστυνομικός που ίδρυσε ένα από τα πρώτα και ισχυρότερα μεξικανικά καρτέλ ναρκωτικών.
  • Το καρτέλ της Γουαδαλαχάρα που δημιούργησε συνεργάστηκε με κολομβιανά καρτέλ και διακινούσε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών στις ΗΠΑ, χρησιμοποιώντας δωροδοκίες για προστασία.
  • Ο Γκαγιάρδο συνδέθηκε με την απαγωγή και δολοφονία του πράκτορα της DEA Ενρίκε Καμαρένα το 1985, γεγονός που προκάλεσε ένταση στις σχέσεις Μεξικού-ΗΠΑ και επηρέασε την καταπολέμηση των καρτέλ.
  • Συνελήφθη το 1989 και καταδικάστηκε συνολικά σε 77 χρόνια φυλάκισης για διακίνηση ναρκωτικών, παράνομη οπλοκατοχή και τη δολοφονία του Καμαρένα και του πιλότου Σαβάλα.
  • Πέθανε στις 15 Νοεμβρίου 2026 σε ηλικία 80 ετών από πολυοργανική ανεπάρκεια, έπειτα από επιδείνωση της υγείας του κατά τη διάρκεια της φυλάκισης.
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Ο Μιγκέλ Άνχελ Φελίξ Γκαγιάρδο, γνωστός ως «El Padrino» (Ο Νονός), ήταν πρώην αστυνομικός που εξελίχθηκε σε έναν από τους ισχυρότερους και πλέον διαβόητους βαρόνους ναρκωτικών στην ιστορία του Μεξικού.

Θεωρείται ο άνθρωπος που έβαλε τις βάσεις για τη δημιουργία των σύγχρονων μεξικανικών καρτέλ, χτίζοντας ένα τεράστιο δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών με διεθνείς διασυνδέσεις.

Ο διαβόητος Μεξικανός βαρόνος των ναρκωτικών πέθανε την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026, σε ηλικία 80 ετών, σε ιδιωτικό νοσοκομείο της Γουαδαλαχάρα, όπου είχε μεταφερθεί εσπευσμένα δύο ημέρες νωρίτερα από τις φυλακές Puente Grande, στην πολιτεία Χαλίσκο. Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, ο θάνατός του προήλθε από πολυοργανική ανεπάρκεια.

Η είδηση του θανάτου του επαναφέρει στο προσκήνιο την ιστορία ενός ανθρώπου που από αστυνομικός εξελίχθηκε σε έναν από τους ισχυρότερους αρχηγούς καρτέλ στην ιστορία του Μεξικού, δημιουργώντας ένα εγκληματικό δίκτυο που άλλαξε για πάντα τον χάρτη της διακίνησης ναρκωτικών στην αμερικανική ήπειρο.

Από αστυνομικός, αρχηγός ενός πανίσχυρου καρτέλ

Ο Φελίξ Γκαγιάρδο γεννήθηκε το 1946 στην Κουλιακάν, στην πολιτεία Σιναλόα του βορειοδυτικού Μεξικού, μια περιοχή που αργότερα θα αποκτούσε διεθνή φήμη ως ένα από τα σημαντικότερα κέντρα του εμπορίου ναρκωτικών.

Στα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής του πορείας εργάστηκε στην Αστυνομία και στη συνέχεια έγινε σωματοφύλακας του κυβερνήτη της Σιναλόα, Λεοπόλδο Σάντσες Σέλις. Οι διασυνδέσεις που απέκτησε με πολιτικούς και κρατικούς αξιωματούχους αποδείχθηκαν καθοριστικές για την άνοδό του στον κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος.

Κατά τη δεκαετία του 1970 άρχισε να οικοδομεί την εγκληματική του αυτοκρατορία, με επίκεντρο τη Γουαδαλαχάρα. Μαζί με τους Ερνέστο Φονσέκα Καρίγιο, γνωστό ως «Don Neto», και Ραφαέλ Κάρο Κιντέρο, δημιούργησε το καρτέλ της Γουαδαλαχάρα, μία από τις πρώτες μεγάλες οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών στο Μεξικό.

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Η οργάνωση απέκτησε τεράστια δύναμη, αξιοποιώντας τις διασυνδέσεις της με Κολομβιανούς εμπόρους κοκαΐνης, μεταξύ των οποίων και το καρτέλ του Μεντεγίν του Πάμπλο Εσκομπάρ. Το δίκτυο μετέφερε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών στις ΗΠΑ, ενώ χρησιμοποιούσε δωροδοκίες και σχέσεις με διεφθαρμένους κρατικούς αξιωματούχους για να εξασφαλίζει προστασία και να αποφεύγει τις διώξεις.

Η δολοφονία του πράκτορα της DEA που προκάλεσε κρίση στις σχέσεις Μεξικού - ΗΠΑ

Το όνομα του Φελίξ Γκαγιάρδο συνδέθηκε άρρηκτα με μία από τις πιο γνωστές υποθέσεις στην ιστορία του πολέμου κατά των ναρκωτικών. Την απαγωγή, τα βασανιστήρια και τη δολοφονία του Αμερικανού πράκτορα της DEA, Ενρίκε «Κίκι» Καμαρένα.

Ο Καμαρένα εργαζόταν στο Μεξικό για την αμερικανική υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών και συμμετείχε σε έρευνες που είχαν προκαλέσει σοβαρά πλήγματα στις δραστηριότητες του καρτέλ της Γουαδαλαχάρα.

Τον Φεβρουάριο του 1985 απήχθη στην Γουαδαλαχάρα. Μαζί του απήχθη και ο Μεξικανός πιλότος Αλφρέδο Σαβάλα Αβελάρ. Οι δύο άνδρες δολοφονήθηκαν, με την υπόθεση να προκαλεί τεράστια ένταση μεταξύ Ουάσινγκτον και Μεξικού.

Η αμερικανική κυβέρνηση άσκησε ισχυρές πιέσεις στις μεξικανικές Αρχές για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπευθύνων. Η υπόθεση αποτέλεσε σημείο καμπής στην αντιμετώπιση των μεξικανικών καρτέλ από τις αμερικανικές υπηρεσίες.

Η σύλληψη και οι 77 χρόνια κάθειρξης

Τον Απρίλιο του 1989, ο Φελίξ Γκαγιάρδο συνελήφθη στη Γουαδαλαχάρα, χωρίς να προβάλει αντίσταση. Η σύλληψή του σηματοδότησε το τέλος της κυριαρχίας του στην κορυφή του καρτέλ.

Το 2000 καταδικάστηκε σε 40 χρόνια κάθειρξης για αδικήματα που σχετίζονταν με τη διακίνηση ναρκωτικών, την παράνομη κατοχή όπλων και τη δωροδοκία. Χρειάστηκε να περάσουν αρκετά ακόμη χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία για τη δολοφονία του Καμαρένα και του πιλότου Σαβάλα.

Το 2017 καταδικάστηκε σε επιπλέον 37 χρόνια φυλάκισης για τη συμμετοχή του στην απαγωγή και τη δολοφονία των δύο ανδρών. Έτσι, οι δύο ποινές του έφτασαν συνολικά τα 77 χρόνια, τις οποίες θα εξέτιε διαδοχικά.

Ο ίδιος αρνούνταν μέχρι το τέλος της ζωής του την εμπλοκή του στη δολοφονία του Αμερικανού πράκτορα, όπως και τη συμμετοχή του στο εμπόριο ναρκωτικών.

Η επιβαρυμένη υγεία και η μεταφορά στο νοσοκομείο

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Είχε χάσει την όρασή του από το ένα μάτι, είχε σημαντική απώλεια ακοής και αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο.

Η υπεράσπισή του είχε ζητήσει επανειλημμένα να μεταφερθεί σε καθεστώς κατ' οίκον περιορισμού, επικαλούμενη την ηλικία και την επιβαρυμένη κατάσταση της υγείας του. Το 2022 υπήρξε δικαστική απόφαση υπέρ του κατ' οίκον περιορισμού, ωστόσο η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε και ο ίδιος παρέμεινε κρατούμενος.

Στις 13 Νοεμβρίου 2026 η κατάστασή του επιδεινώθηκε σημαντικά. Παρουσίασε χαμηλά επίπεδα οξυγόνου στο αίμα, διαταραχή της συνείδησης και αποπροσανατολισμό, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα από το σωφρονιστικό συγκρότημα Puente Grande σε ιδιωτικό νοσοκομείο της Γουαδαλαχάρα.

Παρά την ιατρική φροντίδα, υπέστη πολυοργανική ανεπάρκεια και πέθανε δύο ημέρες αργότερα, στις 15 Νοεμβρίου, σε ηλικία 80 ετών.

Η ιστορία του αποτυπώθηκε και στη μικρή οθόνη, μέσα από τη δημοφιλή σειρά του Netflix Narcos: Mexico, στην οποία τον υποδύθηκε ο ηθοποιός Ντιέγκο Λούνα.

Η σειρά παρουσιάζει την άνοδο του καρτέλ της Γουαδαλαχάρα και τη διαμόρφωση του σύγχρονου συστήματος διακίνησης ναρκωτικών στο Μεξικό.

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