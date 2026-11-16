Τίνα Σίμονς: Πέθανε η ηθοποιός του «Star Wars» - «James Bond» και «Batman» στην 60χρονη καριέρα της

Snapshot Η ηθοποιός Τίνα Σίμονς, γνωστή από τις ταινίες «Star Wars», «James Bond» και «Batman», πέθανε πρόσφατα μετά από 60 χρόνια καριέρας.

Έγινε γνωστή κυρίως για τον ρόλο της ως τεχνικού των επαναστατών στο «Star Wars: Επεισόδιο VI: Η Επιστροφή των Τζεντάι» (1983).

Συμμετείχε σε περισσότερες από 300 κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, συμπεριλαμβανομένων ταινιών της Marvel και της DC.

Εργάστηκε ως αντικαταστάτρια για μεγάλες σταρ του Χόλιγουντ, όπως η Χέλεν Μίρεν και η Μέριλ Στριπ.

Διέπρεψε επίσης σε δημοφιλή βρετανικά τηλεοπτικά έργα όπως τα «Doctor Who», «EastEnders» και «Coronation Street». Snapshot powered by AI

Η ηθοποιός Τίνα Σίμονς — η οποία πρωταγωνίστησε στις ταινίες «Star Wars», «James Bond» και «Batman» πέθανε το περασμένο Σάββατο, με την ηλικία της ωστόσο να μην αποκαλύπτεται, αν και μετράει 60 χρόνια καριέρας.

Η Βρετανίδα, έγινε γνωστή κυρίως για τον ρόλο της ως τεχνικού των επαναστατών στην κλασική ταινία του 1983, «Star Wars: Επεισόδιο VI: Η Επιστροφή των Τζεντάι».

Στο εντυπωσιακό βιογραφικό της 60χρονης καριέρας της ξεχωρίζει επίσης η συμμετοχή της σε μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες και σειρές ταινιών, όπως οι ταινίες του Τζέιμς Μποντ (Octopussy, A View to a Kill, The Living Daylights, Die Another Day), Superman III & IV, Supergirl, Who Framed Roger Rabbit, Little Shop of Horrors, The Dark Knight και Mission: Impossible».

Η Σίμονς εμφανίστηκε σε 300 παραγωγές στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και ήταν μία από τους λίγους ηθοποιούς που εμφανίστηκαν τόσο σε ταινίες της Marvel όσο και της DC.

Εργάστηκε επίσης ως αντικαταστάτρια και σωσίας για μερικές από τις μεγαλύτερες σταρ του Χόλιγουντ, όπως η Χέλεν Μίρεν και η Μέριλ Στριπ.

Η Σίμονς έδειξε επίσης το ταλέντο της σε δημοφιλή βρετανικά έργα όπως τα «Doctor Who», «EastEnders», «Coronation Street», «Only Fools and Horses» και «The Bill».

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