Πέθανε ο θρυλικός «Τσέκοφ» του «Star Trek»

Θλίψη στο Χόλιγουντ για τον θάνατο του ηθοποιού Γουόλτερ Κένιγκ σε ηλικία 90 ετών

Ανθή Κουρεντζή

Πέθανε ο θρυλικός «Τσέκοφ» του «Star Trek»
LIFESTYLE
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  • Ο Γουόλτερ Κένιγκ, γνωστός για τον ρόλο του Πάβελ Τσέκοφ στο «Star Trek: The Original Series», πέθανε σε ηλικία 90 ετών από φυσικά αίτια στο σπίτι του στο Βόρειο Χόλιγουντ.
  • Ο χαρακτήρας του Τσέκοφ συμβόλιζε τη συνεργασία μεταξύ παλιών αντιπάλων κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, αντικατοπτρίζοντας το όραμα της σειράς για ενότητα της ανθρωπότητας.
  • Ο Κένιγκ είχε πλούσια καλλιτεχνική πορεία ως ηθοποιός, σεναριογράφος, συγγραφέας και δάσκαλος υποκριτικής, με σημαντικές συμμετοχές και εκτός «Star Trek».
  • Ο ηθοποιός διατηρούσε στενή σχέση με τους θαυμαστές του μέσω κινηματογραφικών συνεδρίων και εκδηλώσεων επιστημονικής φαντασίας μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής του.
  • Ο Τζορτζ Τακέι, συνάδελφος και φίλος του Κένιγκ, αποχαιρέτησε δημόσια τον ηθοποιό, υπογραμμίζοντας το πολύπλευρο ταλέντο και τη φιλία του.
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Θλίψη σκόρπισε στον κόσμο του κινηματογράφου και της τηλεόρασης ο θάνατος του Γουόλτερ Κένιγκ, του ηθοποιού που έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από τον ρόλο του Πάβελ Τσέκοφ στη θρυλική σειρά επιστημονικής φαντασίας «Star Trek: The Original Series».

Ο αγαπημένος ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών, στο σπίτι του στο Βόρειο Χόλιγουντ, στο Λος Άντζελες.

Την είδηση επιβεβαίωσε τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου ο εκπρόσωπός του, Ζάκερι ΜακΓκίνις, διευκρινίζοντας ότι ο Κένιγκ πέθανε από φυσικά αίτια, έχοντας στο πλευρό του την κόρη του, Ντανιέλ, και την ανιψιά του.

Σε ανακοίνωσή του, ο εκπρόσωπος του ηθοποιού αναφέρθηκε στη σπουδαία καλλιτεχνική του πορεία, αλλά και στην ιδιαίτερη σχέση που είχε δημιουργήσει με τους θαυμαστές του.

Ο Κένιγκ δεν υπήρξε απλώς ένας αναγνωρίσιμος ηθοποιός. Για γενιές τηλεθεατών ταυτίστηκε με το αισιόδοξο πνεύμα του Star Trek, συμμετέχοντας σε έναν τηλεοπτικό κόσμο που οραματιζόταν την ανθρωπότητα ενωμένη πέρα από εθνικά και πολιτικά σύνορα.

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Ο Γουόλτερ Κένιγκ

Ο εκπρόσωπός του τόνισε ότι η κληρονομιά του ξεπερνά την παρουσία του στην οθόνη, καθώς ο ηθοποιός διατηρούσε στενή επαφή με το κοινό μέσα από κινηματογραφικά συνέδρια και εκδηλώσεις.

«Σε ευχαριστούμε, Γουόλτερ, για τις αναμνήσεις, την έμπνευση και για το γεγονός ότι τόλμησες να ταξιδέψεις εκεί όπου λίγοι είχαν φτάσει», ανέφερε ο αποχαιρετισμός, παραπέμποντας στο εμβληματικό σύνθημα της σειράς.

Obit Nichelle Nichols

AP

Ο ρόλος που τον έκανε διάσημο

Γεννημένος στις 14 Σεπτεμβρίου 1936 στο Σικάγο, ο Γουόλτερ Κένιγκ μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη, σε οικογένεια μεταναστών από την Ανατολική Ευρώπη.

Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες (UCLA) και στη συνέχεια εκπαιδεύτηκε στην υποκριτική στη Νέα Υόρκη, προτού ξεκινήσει να εμφανίζεται στην αμερικανική τηλεόραση στις αρχές της δεκαετίας του 1960.

Η καθοριστική στιγμή της καριέρας του ήρθε το 1967, όταν εντάχθηκε στο καστ του Star Trek, στη δεύτερη σεζόν της σειράς.

Υποδύθηκε τον νεαρό Ρώσο αξιωματικό Πάβελ Τσέκοφ, πλοηγό του διαστημόπλοιου USS Enterprise, ο οποίος υπηρετούσε στο πλευρό του κυβερνήτη Τζέιμς Τ. Κερκ, τον οποίο ενσάρκωνε ο William Shatner.

Ο χαρακτήρας του απέκτησε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς η παρουσία ενός Ρώσου αξιωματικού στο πλήρωμα ενός αμερικανικού διαστημοπλοίου, εν μέσω Ψυχρού Πολέμου, αποτύπωνε το όραμα της σειράς για έναν κόσμο όπου οι παλιοί αντίπαλοι θα μπορούσαν να συνεργάζονται.

Ο Κένιγκ εμφανίστηκε σε 36 επεισόδια της αρχικής σειράς και επέστρεψε στον ρόλο του Τσέκοφ σε κινηματογραφικές παραγωγές του franchise, ξεκινώντας από το Star Trek: The Motion Picture το 1979.

Μια καριέρα πέρα από το «Star Trek»Παρότι ο Πάβελ Τσέκοφ υπήρξε ο ρόλος που τον καθιέρωσε, ο Γουόλτερ Κένιγκ είχε μια πολύπλευρη καλλιτεχνική πορεία.

Εργάστηκε ως σεναριογράφος, έγραψε για τηλεοπτικές σειρές, ανάμεσά τους το The Incredible Hulk, ενώ υπήρξε και συγγραφέας βιβλίων.

Μία ακόμη σημαντική στιγμή στην τηλεοπτική του διαδρομή ήταν η συμμετοχή του στη σειρά επιστημονικής φαντασίας Babylon 5, όπου υποδύθηκε τον Άλφρεντ Μπέστερ, έναν χαρακτήρα εντελώς διαφορετικό από τον συμπαθή Τσέκοφ.

Παράλληλα, δίδαξε υποκριτική και δημιουργική γραφή, ενώ διατηρούσε ενεργή παρουσία σε εκδηλώσεις αφιερωμένες στην επιστημονική φαντασία.

Ακόμη και στα τελευταία χρόνια της ζωής του παρέμενε καλλιτεχνικά δραστήριος. Το 2026 τιμήθηκε με βραβείο ερμηνείας στα Independent Shorts Awards για τη συμμετοχή του στην ταινία μικρού μήκους Mr. Fleischmann.

Walter Koenig

Ο Γουόλτερ Κένιγκ / AP

Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός του Τζορτζ Τακέι

Από τους πρώτους που αποχαιρέτησαν δημόσια τον ηθοποιό ήταν ο George Takei, ο οποίος είχε υποδυθεί τον Χικάρου Σούλου στην ίδια σειρά.

Οι δύο ηθοποιοί γνωρίστηκαν στα γυρίσματα του Star Trek τη δεκαετία του 1960 και διατήρησαν τη φιλία τους για σχεδόν έξι δεκαετίες.

Μάλιστα, ο Κένιγκ είχε σταθεί στο πλευρό του Τακέι ως κουμπάρος στον γάμο του το 2008.

«Η καρδιά μου είναι βαριά», έγραψε ο Τακέι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο μήνυμά του τόνισε ότι ο φίλος του ήταν πολλά περισσότερα από τον κινηματογραφικό Τσέκοφ: ένας συγγραφέας, δάσκαλος, σκεπτόμενος άνθρωπος και αφοσιωμένος φίλος.

«Αναπαύσου, αγαπημένε μου φίλε. Συνέχισε να χαράζεις σταθερή πορεία», ανέφερε συγκινημένος.

Οι προσωπικές απώλειες πίσω από τη δημόσια εικόνα τουΠίσω από τη μακρά και επιτυχημένη καριέρα του, ο Γουόλτερ Κένιγκ είχε βιώσει και μεγάλες προσωπικές απώλειες.

Το 2010 έχασε τον γιο του, Άντριου Κένιγκ, επίσης ηθοποιό, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 41 ετών.

Δώδεκα χρόνια αργότερα, τον Δεκέμβριο του 2022, έφυγε από τη ζωή η σύζυγός του, ηθοποιός Τζούντι Λέβιτ, με την οποία ήταν παντρεμένος από το 1965.

Ο Γουόλτερ Κένιγκ αφήνει πίσω του την κόρη τους, Ντανιέλ, η οποία ακολούθησε επίσης καλλιτεχνική πορεία.

Με τον θάνατό του, το Star Trek αποχαιρετά έναν ακόμη από τους ανθρώπους που συνέβαλαν στη δημιουργία του διαχρονικού του μύθου.

Για εκατομμύρια θαυμαστές, ο Γουόλτερ Κένιγκ θα παραμείνει ο νεαρός Ρώσος πλοηγός του Enterprise. Ο άνθρωπος που ταξίδεψε σε φανταστικούς γαλαξίες, αλλά άφησε ένα πολύ πραγματικό αποτύπωμα στην ιστορία της τηλεόρασης.

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