Πέθανε στα 93 του ο Τομ Σκέριτ, πρωταγωνιστής των «Picket Fences» και «Alien»

Snapshot Ο Τομ Σκέτ, βραβευμένος με Emmyθοποιός, πέθανε σε ηλικία 93 ετών από φυσικά αίτια.

Ξεχώρισε σε ταινίες όπως τα «MAS*H», «Alien», «Top Gun» και στην τηλεοπτική σειρά «Picket Fences», όπου κέρδισε Emmy Α΄ Ανδρικού Ρόλου.

Η συνεργασία του με τον σκηνοθέτη Ρόμπερτ Όλτμαν στο «MAS*H» υπήρξε καθοριστική για την καριέρα του.

Εκτός από την υποκριτική, συνέβαλε στην υποστήριξη βετεράνων με το Red Badge Project και στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω ντοκιμαντέρ και οργανώσεων.

Αφήνει πίσω του την οικογένεια του και συμμετείχε ενεργά στην εκπαίδευση νέων κινηματογραφιστών μέσω του TheFilmSchool στο Σιάτλ. Snapshot powered by AI

Ο Τομ Σκέριτ, ο ηθοποιός με την τραχιά γοητεία που ξεχώρισε στα πολυπρόσωπα καστ των «MAS*H», «Alien» και «Top Gun», προτού πρωταγωνιστήσει ως σερίφης Τζίμι Μπροκ στην ιδιόρρυθμη σειρά της δεκαετίας του 1990 «Picket Fences», πέθανε σε ηλικία 93 ετών.

Ο Σκέριτ πέθανε από φυσικά αίτια, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του.

«Είμαστε συντετριμμένοι από την απώλειά του», ανέφεραν οι οικείοι του. «Ενώ ο κόσμος γνώριζε τον Τομ μέσα από την αξιοθαύμαστη υποκριτική του πορεία, εμείς τον γνωρίζαμε για το χιούμορ, την περιέργεια, τη σοφία, τη γενναιοδωρία του και την αγάπη που έφερνε στη ζωή μας. Νοιαζόταν βαθιά για τη φαντασία, τη δημιουργικότητα, την αφήγηση, την προσφορά, τους βετεράνους, τη φύση και το να βοηθά τους άλλους να βρίσκουν και να μοιράζονται τη δική τους φωνή».

Ο Σκέριτ, γνωστός για το συνεργατικό του πνεύμα, υποδύθηκε επίσης τον σύζυγο της Σίρλεϊ ΜακΛέιν στο «The Turning Point» (1977), που απέσπασε έντεκα υποψηφιότητες για Όσκαρ. Στο «Top Gun» (1986) ήταν ο Μάικ «Βάιπερ» Μέτκαλφ, εκπαιδευτής του χαρακτήρα του Τομ Κρουζ, ενώ έμεινε αξέχαστος ως πάστορας και πατριάρχης της οικογένειας ΜακΛίν στο «A River Runs Through It» (1992), τη λυρική ταινία του Ρόμπερτ Ρέντφορντ.

Με την όψη ανθρώπου της υπαίθρου και το πυκνό μουστάκι του, ο γοητευτικός ηθοποιός απέπνεε αρρενωπότητα στη διάρκεια μιας καριέρας έξι δεκαετιών. Συχνά ενσάρκωνε πρόσωπα εξουσίας, όπως τον εμβληματικό εκπρόσωπο του νόμου Γουίλ Κέιν, στο τηλεοπτικό ριμέικ του «High Noon» που προβλήθηκε από το TBS το 2000.

Η καθοριστική συνάντηση με τον Ρόμπερτ Όλτμαν

Η μεγάλη ευκαιρία του ήρθε με το «MAS*H» το 1970. Ως Ντιουκ Φόρεστ, χειρουργός από τον αμερικανικό Νότο, εμφανίζεται στην αρχή της ταινίας να κλέβει ένα τζιπ μαζί με τον Χόκαϊ Πιρς, τον οποίο υποδύεται ο Ντόναλντ Σάδερλαντ. Οι δύο τους κατευθύνονται προς το κινητό στρατιωτικό νοσοκομείο όπου έχουν τοποθετηθεί για να περιθάλπουν τραυματισμένους Αμερικανούς στρατιώτες στον Πόλεμο της Κορέας.

Εκεί ενώνουν τις δυνάμεις τους με τον Τράπερ Τζον ΜακΙντάιρ, τον οποίο υποδύεται ο Έλιοτ Γκουλντ, και αρχίζουν να αμφισβητούν κάθε άκαμπτο στρατιωτικό κανονισμό που στέκεται εμπόδιο στο ποτό και στις ερωτικές τους περιπέτειες.

Η αντισυμβατική κωμωδία του Ρόμπερτ Όλτμαν, με το ελεύθερο και αναρχικό πνεύμα της, ήταν μία από τις δημοφιλέστερες ταινίες της χρονιάς και οδήγησε στη μακρόβια ομώνυμη σειρά του CBS. Παραδόξως, ο χαρακτήρας του Σκέριτ ήταν ένας από τους λίγους που δεν μεταφέρθηκαν στη μικρή οθόνη. Ωστόσο, ο ρόλος απέδειξε ότι ο ηθοποιός διέθετε στόφα πρωταγωνιστή.

Ο γεννημένος στο Ντιτρόιτ Σκέριτ απέδιδε στον Όλτμαν την ελευθερία που του επέτρεψε να διαμορφώσει τον χαρακτήρα του.

«Τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή. Με έκανε να καταλάβω από νωρίς ότι δεν μπορούσες να κάνεις λάθος, αρκεί να προσπαθούσες», ανέφερε στο βιβλίο του Μίτσελ Ζούκοφ «Robert Altman: The Oral Biography», που κυκλοφόρησε το 2009.

«Το χειρότερο που μπορούσες να πάθεις ήταν να γελοιοποιηθείς. Και αυτό είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να είσαι διατεθειμένος να κάνεις ως ηθοποιός: να είσαι έτοιμος να γελοιοποιηθείς. Ο Μπομπ μού έδωσε αυτή την ελευθερία».

Μετά την επιτυχία του «MAS*H», ο Σκέριτ άρχισε να εξασφαλίζει ρόλους σε περισσότερες ταινίες, μεταξύ των οποίων οι «Wild Rovers» (1971), «Fuzz» (1972), «Big Bad Mama» (1974) και «Ice Castles» (1978).

Συνεργάστηκε ξανά με τον Όλτμαν στο «Thieves Like Us» (1974), ενώ έδωσε μια εκκεντρική ερμηνεία στην κωμωδία των Τσιτς και Τσονγκ «Up in Smoke» (1978), υποδυόμενος τον Στρόμπερι, έναν ψυχικά τραυματισμένο βετεράνο του Βιετνάμ που εμπορεύεται μαριχουάνα.

Γιατί αρχικά αρνήθηκε το «Alien»

Ο Σκέριτ απέρριψε αρχικά τον ρόλο του κυβερνήτη Ντάλας στο καταδικασμένο διαστημόπλοιο Nostromo του «Alien» (1979), επειδή φοβόταν ότι τα ειδικά εφέ θα απορροφούσαν τον προϋπολογισμό της ταινίας. Άλλαξε, όμως, γνώμη όταν έμαθε ότι τη σκηνοθεσία είχε αναλάβει ο Ρίντλεϊ Σκοτ.

Όπως θυμόταν σε συνέντευξή του για το τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ «Alien Evolution» του 2001:

«“Μισό λεπτό, για να δω. Έχω ακούσει γι’ αυτόν τον Ρίντλεϊ Σκοτ, έχω ακούσει ότι έκανε κάτι που λέγεται ‘The Duellists’”. Ήταν η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Σκοτ, το 1977. “Μπορώ να τη δω;” Και μου είπαν: “Ναι, θα κανονίσουμε μια προβολή για εσένα αύριο”.

Πήγα λοιπόν να δω το ‘The Duellists’. Ήταν αριστούργημα. Δεν είχα δει ποτέ ταινία που να αξιοποιεί τόσο εντυπωσιακά τα μέσα της παραγωγής της. Μια οπτικά υπέροχη ταινία, ένας ζωγραφικός πίνακας από την αρχή μέχρι το τέλος. Από εκείνη τη στιγμή, έπρεπε να κάνω το ‘Alien’».

Το Emmy για το «Picket Fences»

Για τέσσερις σεζόν, αρχής γενομένης από το 1992, ο Σκέριτ πρωταγωνιστούσε στο «Picket Fences» του Ντέιβιντ Ε. Κέλι στο CBS. Υποδυόταν τον σερίφη της φανταστικής πόλης Ρόουμ του Ουισκόνσιν, μια ψύχραιμη φωνή μέσα στον παραλογισμό.

Ως σύζυγος της γιατρού της πόλης, την οποία υποδυόταν η Κάθι Μπέικερ, και πατέρας τριών παιδιών, κέρδισε το Emmy Α΄ Ανδρικού Ρόλου σε Δραματική Σειρά το 1993. Ήταν ξανά υποψήφιος την επόμενη χρονιά.

Στην έκτη σεζόν του «Cheers» υποδύθηκε τον Έβαν Ντρέικ, τον εξαιρετικά γοητευτικό πρώην προϊστάμενο της Ρεμπέκα Χάου, της Κέρστι Άλεϊ. Στο «Brothers and Sisters» ενσάρκωσε τον Γουίλιαμ, τον εκλιπόντα σύζυγο του χαρακτήρα της Σάλι Φιλντ. Εμφανίστηκε επίσης ως ο εαυτός του σε ένα ξεκαρδιστικό πέρασμα από την κωμωδία «Ted» το 2012.

Το 2021 εξασφάλισε έναν από τους σπάνιους πρωταγωνιστικούς του ρόλους στον κινηματογράφο, στο «East of the Mountains». Υποδύθηκε έναν συνταξιούχο καρδιοχειρουργό, πρόσφατα χήρο, που μαθαίνει ότι πάσχει από καρκίνο τελικού σταδίου.

Από την Πολεμική Αεροπορία στην υποκριτική

Ο Τόμας Ρόι Σκέριτ γεννήθηκε στις 25 Αυγούστου 1933 στο Ντιτρόιτ, την «πόλη του αυτοκινήτου». Αφού αποφοίτησε από το λύκειο Μακένζι το 1951, κατατάχθηκε στην Πολεμική Αεροπορία, ελπίζοντας να γνωρίσει τον κόσμο.

Αντί γι’ αυτό, καθώς δεν διέθετε τις απαιτούμενες δεξιότητες για να γίνει πιλότος, πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της θητείας του στο Όστιν, ως ειδικός στην ταξινόμηση προσωπικού. Στη συνέχεια επέστρεψε στη γενέτειρά του για να σπουδάσει αγγλική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Γουέιν Στέιτ.

Αποφασισμένος να ακολουθήσει καριέρα συγγραφέα ή σκηνοθέτη, μεταγράφηκε στο UCLA. Εκεί ασχολήθηκε και με την υποκριτική, προσπαθώντας να ξεπεράσει τη συστολή του. Δεν φανταζόταν ποτέ ότι θα μπορούσε να βιοποριστεί από αυτήν.

«Πίστευα ότι θα συνέχιζα να γράφω και να παίζω, εφόσον ήθελα να γίνω σκηνοθέτης», δήλωσε στο Film Comment το 2016.

«Έτυχε να με δουν ως ηθοποιό και με προσέλαβαν σε μια μικρή ταινία χαμηλού προϋπολογισμού. Σκέφτηκα: “Αυτός είναι ένας υπέροχος τρόπος να μάθω να σκηνοθετώ, συμμετέχοντας στην πραγματική διαδικασία δημιουργίας μιας ταινίας”.

Δεν μπορείς να γίνεις κινηματογραφιστής μόνο πηγαίνοντας στο πανεπιστήμιο, όπως ξέρετε. Η πρακτική γνώση, η γνώση της δουλειάς που αποκτάς στο πλατό, παρατηρώντας πώς μιλούν οι άνθρωποι και πώς προσεγγίζουν το επάγγελμα, ήταν το πραγματικό όφελος που έβλεπα από την αρχή».

Η ταινία χαμηλού προϋπολογισμού ήταν το «War Hunt» (1962). Οι παραγωγοί Τέρι και Ντένις Σάντερς τον είχαν δει σε μια τοπική θεατρική παράσταση και του πρότειναν δουλειά. Το δράμα, στο οποίο συμμετείχαν οι Τζον Σάξον, Σίντνεϊ Πόλακ, Ρέντφορντ και Γκάβιν ΜακΛίοντ, διαδραματιζόταν, όπως και το «MAS*H», στον Πόλεμο της Κορέας.

Η γοητεία του μπροστά στην κάμερα ήταν αδιαμφισβήτητη και σύντομα βρήκε περισσότερη δουλειά ως ηθοποιός. Στη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 εμφανίστηκε σε επεισόδια των σειρών «Laramie», «The Real McCoys», «Alfred Hitchcock Presents», «My Three Sons», «Wagon Train», «Voyage to the Bottom of the Sea», «The Time Tunnel» και «Mannix».

Στις σειρές «Death Valley Days», «Gunsmoke», «The F.B.I.», «The Fugitive», «12 O’Clock High», «Combat!», «Bonanza» και «The Virginian» εμφανίστηκε περισσότερες από μία φορές, υποδυόμενος διαφορετικούς χαρακτήρες.

Το ασυνήθιστο ψευδώνυμο στο «Harold and Maude»

Αφού έγινε φίλος με τον σκηνοθέτη Χαλ Άσμπι, ο Σκέριτ εμφανίστηκε στο «Harold and Maude» (1971) ως αστυνομικός μοτοσικλετιστής. Ανέλαβε τον μικρό ρόλο ως χάρη, όταν ένα ατύχημα στα γυρίσματα ανάγκασε άλλον ηθοποιό να αποχωρήσει. Όταν τον ρώτησαν πώς ήθελε να αναφέρεται στους τίτλους, επέλεξε το όνομα Μάρτιν Μπόρμαν αντί για το δικό του.

«Κάναμε ανόητα πράγματα εκείνη την εποχή και εξακολουθούμε να κάνουμε», είχε πει στο Film Comment.

«Είπα: “Ξέρετε, ο Μάρτιν Μπόρμαν, ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Χίτλερ — κανείς δεν έμαθε ποτέ τι απέγινε. Όλους τους άλλους κατάφεραν να τους εντοπίσουν, αλλά αυτός απλώς εξαφανίστηκε”. Και πρόσθεσα: “Νομίζω ότι πήγε στο Όκλαντ και έγινε αστυνομικός μοτοσικλετιστής”».

Στις άλλες αξιοσημείωτες κινηματογραφικές εμφανίσεις του περιλαμβάνονται οι ταινίες «Savage Harvest» (1981), «The Dead Zone» (1983), «SpaceCamp» (1986), «Made to Order» (1987), «The Rookie» (1990), «Steel Magnolias» (1989), «Contact» (1997), «The Other Sister» (1999), «Tears of the Sun» (2003), «Bonneville» (2006), «Redemption Road» (2010), «A Hologram for the King» (2016) και «Day of Days» (2017).

Στην τηλεόραση εμφανίστηκε επίσης στις σειρές «Kolchak: The Night Stalker», «Cannon», «Barnaby Jones», «S.W.A.T.», «Baretta», «Chicago Hope», «Will & Grace», «The West Wing», «The Grid», «Law & Order: Special Victims Unit», «Huff», «Leverage», «The Good Wife» και «Madam Secretary».

Η οικογένεια και η προσφορά του

Αφήνει πίσω του την τρίτη σύζυγό του, Τζούλι Τοκασίκι, με την οποία παντρεύτηκε το 1998· τα παιδιά του, Άντι, Έριν, Ματ, Κόλιν και Έμικο· τα εγγόνια του, Σάρα, Μάντισον, Σάνι, Λουίζα και Τζόρτζια· και τα δισέγγονά του, Μάριγκολντ και Ράβι.

Ο Σκέριτ συνέβαλε στην ίδρυση του TheFilmSchool στο Σιάτλ, στηρίζοντας τη νέα γενιά κινηματογραφιστών και αφηγητών. Η προσήλωσή του αυτή επεκτάθηκε και στο Red Badge Project, το οποίο συνίδρυσε για να βοηθά βετεράνους να διαχειρίζονται τη διαταραχή μετατραυματικού στρες, το άγχος και την κατάθλιψη, γράφοντας και μοιραζόμενοι τις εμπειρίες τους.

Η διάθεσή του για προσφορά περιλάμβανε και την προστασία της φύσης. Εμπνευσμένος εν μέρει από το «A River Runs Through It», βοήθησε στη δημιουργία και στην προώθηση του «Reflections of the River», μιας σειράς ντοκιμαντέρ για την κατάσταση των ποταμών της Αμερικής και την επείγουσα ανάγκη προστασίας τους.

Στήριξε επίσης τη διατήρηση των ποταμών μέσα από συνεργασίες με το Wildlands Festival, την οργάνωση American Rivers και την Gallatin River Task Force.

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