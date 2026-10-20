Σε σοκ η Κριστίνα Άπλγκεϊτ για τη λάθος διάγνωση: Πέντε χρόνια «πάλευε» με τη σκλήρυνση κατά πλάκας

Snapshot Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ διαγνώστηκε λανθασμένα με σκλήρυνση κατά πλάκας και πρόσφατα της ανακοίνωσαν ότι δεν πάσχει από αυτήν.

Παρά τη διόρθωση της διάγνωσης, η Άπλγκεϊτ εξακολουθεί να έχει σοβαρά και επιβαρυντικά συμπτώματα υγείας.

Η ηθοποιός βρίσκεται σε αβεβαιότητα σχετικά με την πραγματική αιτία των προβλημάτων της και συνεχίζει να αναζητά απαντήσεις.

Η σκλήρυνση κατά πλάκας είναι μια ανίατη νευρολογική νόσος με ποικίλα συμπτώματα που επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής.

Η Άπλγκεϊτ έχει υποστεί σημαντικές επιπτώσεις στην προσωπική και επαγγελματική της ζωή λόγω της υγείας της και παραμένει σε κατάσταση σοκ από τη λανθασμένη διάγνωση. Snapshot powered by AI

Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ αποκάλυψε ότι η «μάχη» της επί 5 χρόνια με τη σκλήρυνση κατά πλάκας, ήταν λάθος διάγνωση.

Η Άπλγκεϊτ, 54 ετών, ανακοίνωσε ότι πάσχει από την ανίατη ασθένεια το καλοκαίρι του 2021 και πρόσφατα σε ένα podcast αποκάλυψε τη στιγμή που η γιατρός της της είπε ότι δεν πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας.

«Μπήκε στο δωμάτιό μου και μου είπε: “Συγχαρητήρια, δεν έχεις ΣΚΠ”».«Δεν ήμουν καθόλου χαρούμενη. Όλοι οι άλλοι ήταν τόσο χαρούμενοι. Δεν μπορεί να σου έχουν κάνει λάθος διάγνωση και ξαφνικά να είμαι καλύτερα. Δεν έχω γίνει καλύτερα! Αν μη τι άλλο, έχω χειροτερέψει. Οπότε είμαι πάλι στο σημείο εκκίνησης, όπου δεν ξέρω τι συμβαίνει με μένα. «Και αυτό θα είναι μια έρευνα που θα διεξάγουν οι γιατροί μου, απλώς για να μάθουν τι συμβαίνει από το 2021, γιατί συνέβη αυτό;»

Η ηθοποιός εξήγησε ότι, παρά το γεγονός ότι έμαθε για την εσφαλμένη διάγνωση, εξακολουθεί να υποφέρει από εξουθενωτικά συμπτώματα.

Christina Applegate reveals she was misdiagnosed with multiple sclerosis. “This may come as great news, but to me, I’m back at square one. It’s hard to say that [my doctor] came into my room and she said, ‘Congratulations, you don’t have MS'... You don’t get misdiagnosed and then all of the sudden I’m better. I haven’t gotten better … If anything, I’ve gotten worse in some ways. So I’m back at square one, that I don’t know what’s going on with me... there’s a pretty damn high number of misdiagnoses with MS. It’s clear now that they’re finding something different. Something else is going on... It’s this weird feeling because I became this poster child for MS. I had a reason. I had a f*cking reason as to why my day sucked every day. And now I don’t have a reason and it’s very unnerving and it’s really confusing for me.” https://t.co/yCcQiVAaEC — Variety (@Variety) October 20, 2026

Η πρώην πρωταγωνίστρια της σειράς «Married… with Children» παραδέχτηκε ότι δεν έχει ιδέα από πού προέρχονται πλέον τα προβλήματα υγείας της.

Η σκλήρυνση κατά πλάκας (MS) είναι μια πάθηση κατά την οποία το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται στον οργανισμό και προκαλεί νευρική βλάβη στον εγκέφαλο και στον νωτιαίο μυελό. Πρόκειται για μια ανίατη, δια βίου πάθηση. Τα συμπτώματα μπορεί να είναι ήπια σε ορισμένους ασθενείς, ενώ σε άλλους να είναι πιο έντονα, προκαλώντας σοβαρή αναπηρία.

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν κόπωση, δυσκολία στο περπάτημα, προβλήματα όρασης, προβλήματα της ουροδόχου κύστης, μούδιασμα ή μυρμήγκιασμα, μυϊκή δυσκαμψία και σπασμούς, προβλήματα ισορροπίας και συντονισμού, καθώς και προβλήματα στη σκέψη, τη μάθηση και τον προγραμματισμό.

Η Άπλγκεϊτ, η οποία εδώ και χρόνια χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο και μπαστούνι και αναγκάστηκε να αποσυρθεί από τη λαμπρή καριέρα της ως ηθοποιός, δήλωσε: «Πέρασα μια βαθιά κατάθλιψη εξαιτίας αυτού. «Αλλά έχασα τα πάντα. Έχασα τη δουλειά μου. Έχασα… Συγγνώμη. Τι να πεις σε κάποιον που ζει με αυτό εδώ και έξι χρόνια – Θεέ μου, λυπάμαι τόσο πολύ – γιατί αυτό σταμάτησε τη ζωή μου.

«Ακόμα πρέπει να χρησιμοποιώ αναπηρικό αμαξίδιο όταν πηγαίνω στο ιατρείο. Δεν μπορώ να περπατήσω από το αυτοκίνητο μέχρι το δωμάτιο. Είμαι ακόμα σε αυτή την κατάσταση. Δεν συνέβη τίποτα μαγικό όταν μου είπε: “Δεν έχεις σκλήρυνση κατά πλάκας”.

Η Άπλγκεϊτ πρόσθεσε ότι η λανθασμένη διάγνωση είναι «τρελό» και ότι βρίσκεται ακόμα σε «κατάσταση σοκ», καθώς αναζητά απαντήσεις για την πραγματική φύση της ασθένειάς της.

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