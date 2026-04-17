Christina Applegate: Στο νοσοκομείο η ηθοποιός - Η μάχη της με τη σκλήρυνση κατά πλάκας

Σε νοσοκομείο στο Λος Άντζελες φέρεται να νοσηλεύεται η Christina Applegate, σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ, την ώρα που συνεχίζει τη μάχη της με τη σκλήρυνση κατά πλάκας.

Η 54χρονη ηθοποιός εισήχθη στο νοσοκομείο στα τέλη Μαρτίου, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές αν η νοσηλεία της σχετίζεται άμεσα με την πάθηση από την οποία πάσχει.

Χωρίς επίσημη επιβεβαίωση για την κατάσταση της υγείας της

Εκπρόσωπος της ηθοποιού μίλησε στο Page Six, αποφεύγοντας να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τις πληροφορίες: «Δεν έχω να κάνω κάποιο σχόλιο σχετικά με το αν βρίσκεται στο νοσοκομείο ή ποιες είναι οι ιατρικές θεραπείες που ακολουθεί. Έχει μακρύ ιστορικό περίπλοκων ιατρικών παθήσεων, για τις οποίες έχει μιλήσει ανοιχτά, όπως αποδεικνύεται από το αυτοβιογραφικό της βιβλίο και το podcast της».

Η δύσκολη καθημερινότητα με τη νόσο

Η Applegate έχει μιλήσει δημόσια για τη μάχη της με τη νόσο, δίνοντας πρόσφατα λεπτομέρειες για την επιβαρυμένη κατάστασή της. Μόλις τον Φεβρουάριο αποκάλυψε ότι περνά μεγάλα διαστήματα καθηλωμένη στο κρεβάτι λόγω έντονου πόνου, ενώ προσπαθεί να διατηρήσει μια όσο το δυνατόν φυσιολογική καθημερινότητα.

https://www.instagram.com/p/DVMB-5YjcEM/

Σε συνέντευξή της στο People, μίλησε συγκινητικά για τη σχέση με την 15χρονη κόρη της, Sadie: «Θέλω να την πηγαίνω σχολείο, είναι το αγαπημένο μου πράγμα. Είναι η μόνη στιγμή που περνάμε μόνες μας. Λέω στον εαυτό μου: “Απλά πήγαινέ την εκεί με ασφάλεια και γύρνα σπίτι για να ξαναπέσεις στο κρεβάτι”. Και αυτό κάνω».«

Η διάγνωση που άλλαξε τη ζωή της

Η γνωστή ηθοποιός, που έχει πρωταγωνιστήσει μεταξύ άλλων στη σειρά «Married... with Children», αποκάλυψε ότι πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας τον Αύγουστο του 2021, με μια συγκινητική ανάρτηση στο X.

https://www.instagram.com/reel/DVemGM6DoIB/

«Πριν από μερικούς μήνες διαγνώσθηκα με σκλήρυνση κατά πλάκας. Ήταν μια περίεργη διαδρομή. Αλλά έχω λάβει τεράστια υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζω και που επίσης πάσχουν από αυτή την πάθηση», είχε γράψει.

Παρά τις δυσκολίες, διατηρεί μια δυναμική και ρεαλιστική στάση: «Ήταν ένας δύσκολος δρόμος. Αλλά, όπως όλοι γνωρίζουμε, ο δρόμος συνεχίζεται. Εκτός αν κάποιος τον μπλοκάρει»..

Το νέο βιβλίο και η προσωπική της εξομολόγηση

Πρόσφατα κυκλοφόρησε και τα απομνημονεύματά της με τίτλο «You With the Sad Eyes», στα οποία μιλά τόσο για την πορεία της στο Χόλιγουντ όσο και για τη δύσκολη μάχη με τη σκλήρυνση κατά πλάκας.

I am floored. Thank you to everyone pic.twitter.com/RozONaWndz — christina applegate (@1capplegate) March 12, 2026

Η ίδια έχει επιλέξει να μοιράζεται ανοιχτά την εμπειρία της, ζητώντας ταυτόχρονα σεβασμό και ιδιωτικότητα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της ζωής της.

Διαβάστε επίσης