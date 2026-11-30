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Για μια «θλιβερή νύχτα για τη χώρα» έκανε λόγο ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, μετά την ήττα του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PSOE) στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της Κυριακής (29/11).

Απευθυνόμενος στους απογοητευμένους υποστηρικτές του, ο Σάντσεθ αναγνώρισε το εκλογικό αποτέλεσμα, το οποίο δίνει στο συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP) και στο Vox την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στο ισπανικό Κοινοβούλιο.

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός εμφανίστηκε αποφασισμένος να συνεχίσει την πολιτική του πορεία, στέλνοντας μήνυμα επιστροφής των Σοσιαλιστών στην εξουσία.

«Θα αγωνιστούμε ενάντια στο σκοτάδι και θα επιστρέψουμε για να κυβερνήσουμε πολύ νωρίτερα απ' όσο νομίζουμε», δήλωσε.

«Αυτό το τέλος θα είναι και μια νέα αρχή», πρόσθεσε, επιχειρώντας να εμψυχώσει τους υποστηρικτές του κόμματός του.

Η ήττα των Σοσιαλιστών ανοίγει τον δρόμο για την αλλαγή κυβέρνησης στην Ισπανία, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στις κινήσεις του επικεφαλής του PP, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, και στο ενδεχόμενο συνεργασίας με το Vox για τον σχηματισμό κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

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