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Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα, Κυριακή, οι Ισπανοί πολίτες, σε μια εκλογική αναμέτρηση όπου ο Πέδρο Σάντσεθ επιδιώκει ακόμη μία ανατροπή και ο συντηρητικός Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό επιχειρεί να επαναφέρει το Λαϊκό Κόμμα (PP) στην εξουσία. Μετά από οκτώ και πλέον χρόνια σοσιαλιστικής διακυβέρνησης, οι περισσότερες δημοσκοπήσεις καταγράφουν προβάδισμα της δεξιάς, με το ταυτοτικό Vox να διεκδικεί ρόλο κυβερνητικού εταίρου.

Ο 54χρονος Σάντσεθ προκήρυξε πρόωρες εκλογές στις 5 Οκτωβρίου, καθώς η αδυναμία της κυβέρνησης συνασπισμού να περάσει έκτακτα μέτρα για τη στεγαστική κρίση από το κατακερματισμένο κοινοβούλιο δυσχέρανε περαιτέρω τη διακυβέρνηση. Αν και τις τελευταίες εβδομάδες κατάφερε να ψαλιδίσει τη δημοσκοπική διαφορά μεταξύ του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος (PSOE) και του PP, οι μετρήσεις δείχνουν ότι ακόμη και με πρωτιά των Σοσιαλιστών, η συγκρότηση κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας από την Αριστερά παραμένει εξαιρετικά δύσκολη.

«Φυσικά και είναι δυνατό, θα τα καταφέρουμε ξανά», τόνισε την Παρασκευή ο Σάντσεθ μπροστά σε χιλιάδες υποστηρικτές του στη Μαδρίτη, προβάλλοντας τις οικονομικές επιδόσεις και τις κοινωνικές κατακτήσεις της κυβέρνησής του και προειδοποιώντας για «οπισθοδρόμηση» σε περίπτωση επικράτησης της δεξιάς.

Οι υποστηρικτές ακούν τον πρωθυπουργό της Ισπανίας και γενικό γραμματέα του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Πέδρο Σάντσεζ, ο οποίος εμφανίζεται στο προσκήνιο εκτός εστίασης, κατά τη διάρκεια της τελικής προεκλογικής συγκέντρωσης εν όψει των γενικών εκλογών της Κυριακής στη Μαδρίτη της Ισπανίας, την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026. AP

Διεθνές προφίλ και εσωτερική φθορά

Τα τελευταία χρόνια, ο Ισπανός πρωθυπουργός καθιερώθηκε ως μία από τις πιο ηχηρές φωνές της ευρωπαϊκής κεντροαριστεράς, στηρίζοντας την Ουκρανία, υπερασπιζόμενος τα δικαιώματα των Παλαιστινίων και συγκρουόμενος ανοιχτά με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση με την Ισπανία», είχε δηλώσει ο Τραμπ στις 3 Μαρτίου, μετά την άρνηση της Μαδρίτης να επιτρέψει στις ΗΠΑ τη χρήση των κοινών στρατιωτικών βάσεων για απευθείας πλήγματα στο Ιράν, ενώ ο Σάντσεθ απέρριψε και την απαίτηση του Λευκού Οίκου για αύξηση των αμυντικών δαπανών του ΝΑΤΟ στο 5% του ΑΕΠ.

Στο εσωτερικό, ωστόσο, η εικόνα είναι διαφορετική. Σκάνδαλα διαφθοράς στο περιβάλλον του, δύο πολύνεκρες σιδηροδρομικές τραγωδίες, η μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα, η ακρίβεια και η στεγαστική κρίση έχουν επιφέρει ισχυρή φθορά, η οποία αποτυπώθηκε τους τελευταίους μήνες και σε διαδοχικές απεργίες εκπαιδευτικών, υγειονομικών, σιδηροδρομικών και άλλων εργαζομένων.

Ανάπτυξη στην οικονομία, αλλά θηλιά τα ενοίκια

Κεντρικό επιχείρημα του Σάντσεθ αποτέλεσε η πορεία της ισπανικής οικονομίας, η οποία αναπτύσσεται ταχύτερα από εκείνες της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Από το 2018, η ανεργία υποχώρησε από το 15% στο 10% (και στους νέους από το 34% στο 22%), ενώ ο μηνιαίος κατώτατος μισθός αυξήθηκε κατά 66%, από τα 735 στα 1.221 ευρώ.

Παρ’ όλα αυτά, ο διάμεσος μισθός αυξήθηκε πολύ λιγότερο και, λόγω πληθωρισμού, η αγοραστική δύναμη του μέσου εργαζομένου έμεινε σε μεγάλο βαθμό στάσιμη. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την πλατφόρμα Idealista, τα ενοίκια έχουν εκτοξευθεί κατά 44% σε σχέση με το 2018, εκτοπίζοντας πολλούς πολίτες από τις πόλεις όπου μεγάλωσαν.

Παρά τη δέσμευση του 2023 για 184.000 νέες προσιτές κατοικίες, η αδυναμία ψήφισης προϋπολογισμού επί τρία χρόνια φρέναρε το πρόγραμμα, με ανεξάρτητους οργανισμούς διασταύρωσης στοιχείων να υπολογίζουν ότι έχουν διατεθεί περίπου 40.000 κατοικίες υπό καθεστώς προστασίας. Προκηρύσσοντας τις εκλογές, ο Σάντσεθ παραδέχθηκε λάθη και ανεκπλήρωτες υποσχέσεις, αποδίδοντας μέρος της ευθύνης στην εύθραυστη πλειοψηφία: «Εάν θέλουμε να κάνουμε περισσότερα, πρέπει να ανανεώσουμε και να διευρύνουμε τη στήριξη του λαού», ανέφερε, προσθέτοντας πως «πολλές αδικίες πρέπει ακόμη να διορθωθούν».

Ο ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος Vox, Σαντιάγο Αμπασκάλ (αριστερά), και ο πρωθυπουργός της Ισπανίας και γενικός γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Πέδρο Σέντσεζ, ποζάρουν για μια φωτογραφία στην αρχή μιας ζωντανής τηλεοπτικής συζήτησης στη Μαδρίτη της Ισπανίας, την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026. AP

Τα σκάνδαλα που βαραίνουν το περιβάλλον του Σάντσεθ

Ο Σάντσεθ είχε ανέβει στην εξουσία το 2018 ανατρέποντας τον συντηρητικό Μαριάνο Ραχόι μέσω πρότασης μομφής λόγω σκανδάλων, υποσχόμενος «δημοκρατική αναγέννηση». Οκτώ χρόνια αργότερα, οι δικαστικές υποθέσεις πλήττουν το δικό του περιβάλλον:

Τον Ιούνιο, ο πρώην υπουργός Μεταφορών και στενός του συνεργάτης, Χοσέ Λουίς Άμπαλος, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 24 ετών για υποθέσεις διαφθοράς, μεταξύ των οποίων και παράνομες προμήθειες από αγορές μασκών στην πανδημία.

Τον περασμένο μήνα, η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα στα κεντρικά γραφεία του PSOE στη Μαδρίτη, στο πλαίσιο ερευνών για πρόσωπα του πολιτικού του περιβάλλοντος, μεταξύ των οποίων και ο πρώην πρωθυπουργός Χοσέ Λουίς Ροδρίγκεθ Θαπατέρο, ο οποίος αρνείται κάθε παράνομη ενέργεια.

Η σύζυγος του πρωθυπουργού, Μπεγόνια Γκόμεθ, έχει παραπεμφθεί σε δίκη για αθέμιτη άσκηση επιρροής και υπεξαίρεση δημόσιων πόρων, κατηγορίες που απορρίπτει, ενώ ο αδελφός του, Νταβίντ, καταδικάστηκε τον Ιούλιο για διοικητική παρατυπία αλλά απαλλάχθηκε από την κατηγορία της αθέμιτης άσκησης επιρροής.

Ο Σάντσεθ υποστηρίζει ότι αγνοούσε τις πρακτικές του πρώην υπουργού του, δεσμευόμενος για πλήρη συνεργασία με τη Δικαιοσύνη και τονίζοντας ότι δεν υπάρχει «περιθώριο για ατιμωρησία».

Η ρεβάνς του Φεϊχό και οι σιδηροδρομικές τραγωδίες

Ο 65χρονος Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό είχε κερδίσει τις εκλογές του Ιουλίου του 2023, χωρίς όμως να συγκεντρώσει πλειοψηφία για να κυβερνήσει, επιτρέποντας στους Σοσιαλιστές να παραμείνουν στην εξουσία με τη στήριξη, μεταξύ άλλων, των Καταλανών αυτονομιστών του Junts.

Αυτή τη φορά προτάσσει την αποτελεσματικότητα και τη σοβαρότητα, με συνθήματα «Η αναγκαία αλλαγή» και «Ο αναγκαίος πρωθυπουργός». «Δεν είμαι υποψήφιος για να διασκεδάσω την Ισπανία. Είμαι υποψήφιος για να υπηρετήσω την Ισπανία», δήλωσε στις 4 Νοεμβρίου στη La Razón.

Η κριτική του εστιάζει στις δύο φετινές τραγωδίες στο σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας, με συνολικά 115 νεκρούς και πάνω από 300 τραυματίες. «Διαχειριστήκατε το σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας με διαρκή αμέλεια», κατηγόρησε τον Σάντσεθ στο πρόσφατο τηλεοπτικό ντιμπέιτ, ενώ το PP καταλογίζει στην κυβέρνηση και έλλειψη λογοδοσίας για το μπλακάουτ του Απριλίου του 2025, που άφησε τη χώρα χωρίς ρεύμα για σχεδόν 16 ώρες. «Αυτή τη φορά, ναι! Θα τα καταφέρουμε! Όχι απλώς να κερδίσουμε, αλλά και να κυβερνήσουμε», δήλωσε ο Φεϊχό την Παρασκευή στη Σεβίλλη.

Το μεταναστευτικό και ο ρυθμιστικός ρόλος του Vox

Η άνοδος του Vox υπό τον Σαντιάγο Αμπασκάλ ενδέχεται να δώσει στον Φεϊχό τις ψήφους που του έλειψαν πριν από τριάμισι χρόνια. Το ταυτοτικό κόμμα ενισχύεται ιδίως στους νέους, αξιοποιώντας τη δυσαρέσκεια για τις μεταναστευτικές ροές, μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών από το Μαρόκο στη Θέουτα τον Ιούλιο και την αύξηση των αφίξεων στα Κανάρια Νησιά.

Santiago Abascal, leader of Spain's far-right Vox party, arrives for a live televised debate in Madrid, Spain, Thursday, Nov. 26, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) AP

Ο Φεϊχό κατηγορεί τον Σάντσεθ για πολιτική «ανοιχτών θυρών». Σε μια χώρα όπου ένας στους πέντε κατοίκους έχει γεννηθεί στο εξωτερικό, το Vox προτείνει μαζικές επιστροφές παράτυπων μεταναστών («επαναμετανάστευση»), συνδέοντας τη μετανάστευση με την εγκληματικότητα, τη στεγαστική κρίση και την πίεση στις δημόσιες υπηρεσίες. Παράλληλα, ζητά την κατάργηση νόμων για την ισότητα και την επιστροφή αρμοδιοτήτων από τις περιφέρειες στην κεντρική διοίκηση.

Από την πλευρά του, ο Σάντσεθ επισημαίνει τη συμβολή των μεταναστών στην οικονομία μιας γηράσκουσας χώρας, επικαλούμενος στοιχεία του υπουργείου Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με τα οποία περισσότερες από τις μισές θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν από το 2022 καλύπτονται από μετανάστες.

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