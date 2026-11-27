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Σε μια έντονη πολιτική αντιπαράθεση εξελίχθηκε το τελευταίο τηλεοπτικό ντιμπέιτ πριν από τις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής (29/11) στην Ισπανία, με τους τέσσερις βασικούς υποψηφίους για την πρωθυπουργία να επιχειρούν να συσπειρώσουν τους ψηφοφόρους τους και να παρουσιάσουν τις επιλογές για τη διακυβέρνηση της χώρας.

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, ο πρόεδρος του Λαϊκού Κόμματος (PP) Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, ο επικεφαλής του Vox Σαντιάγο Αμπασκάλ και η υποψήφια του αριστερού Frente Amplio, Άντα Κολάου, βρέθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (26/11) στο ίδιο τηλεοπτικό πλατό, μόλις τρεις ημέρες πριν ανοίξουν οι κάλπες.

Η συζήτηση, διάρκειας περίπου δύο ωρών, ανέδειξε τις βαθιές πολιτικές διαφορές μεταξύ των τεσσάρων, αλλά και τις πιθανές συνεργασίες που θα μπορούσαν να προκύψουν μετά τις εκλογές.

Όπως επισημαίνει το ισπανικό πρακτορείο EFE, η τηλεμαχία αποτύπωσε σε μεγάλο βαθμό τη διαίρεση ανάμεσα σε δύο πολιτικά στρατόπεδα. Από τη μία, ο Σάντσεθ και η Κολάου υπερασπίστηκαν την προοδευτική ατζέντα και τις κοινωνικές πολιτικές, ενώ από την άλλη ο Φεϊχόο και ο Αμπασκάλ άσκησαν σφοδρή κριτική στην κυβερνητική θητεία των Σοσιαλιστών.

Οικονομία, στέγαση και μετανάστευση στο επίκεντρο

Η ακρίβεια, το κόστος στέγασης και η οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών αποτέλεσαν βασικά πεδία αντιπαράθεσης.

Ο Σάντσεθ υπερασπίστηκε την οικονομική πολιτική της κυβέρνησής του, παρουσιάζοντας την εκλογική αναμέτρηση ως επιλογή ανάμεσα στη συνέχιση των κοινωνικών μεταρρυθμίσεων και στην επιστροφή της Δεξιάς στην εξουσία.

Ο Φεϊχόο αντέτεινε ότι η κυβέρνηση έχει αποτύχει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της καθημερινότητας, επιμένοντας στην ανάγκη πολιτικής αλλαγής.

Στο ζήτημα της στέγασης, η Κολάου άσκησε πίεση για ισχυρότερη προστασία των ενοικιαστών και παρεμβάσεις στην αγορά κατοικίας, ενώ ο Αμπασκάλ συνέδεσε την αύξηση των τιμών με τη μεταναστευτική πολιτική της χώρας.

Η μετανάστευση αποτέλεσε ένα ακόμη σημείο έντονης σύγκρουσης, με τον επικεφαλής του Vox να επαναλαμβάνει τις θέσεις του για αυστηρότερους περιορισμούς και τους υποψηφίους της Αριστεράς να αντιδρούν στην πολιτική του επιχειρηματολογία.

Η δέσμευση Φεϊχόο και η αντιπαράθεση με την Κολάου

Μία από τις δηλώσεις που ξεχώρισαν ήταν εκείνη του Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι θα παραιτηθεί εάν δεν καταφέρει να αναλάβει την πρωθυπουργία μετά τις εκλογές.

Ο πρόεδρος του Λαϊκού Κόμματος προκάλεσε μάλιστα τον Πέδρο Σάντσεθ να αναλάβει την ίδια δέσμευση, επιχειρώντας να μετατρέψει το ζήτημα της μετεκλογικής διακυβέρνησης σε προσωπική αντιπαράθεση.

Ένταση προκλήθηκε και κατά τη συζήτησή του με την Άντα Κολάου, όταν ο Φεϊχόο χρησιμοποίησε τη φράση «κι εσείς, σιωπηλή» αναφερόμενος στη στάση της κατά τις πλημμύρες της Βαλένθια το 2024.

Η Κολάου αντέδρασε, κατηγορώντας τον για τον τρόπο με τον οποίο της απευθύνθηκε, ενώ ο Σάντσεθ χαρακτήρισε το σχόλιο σεξιστικό.

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε και μεταξύ Σάντσεθ και Αμπασκάλ, με τον τελευταίο να εξαπολύει προσωπική επίθεση στον απερχόμενο πρωθυπουργό. Ο Σάντσεθ απάντησε ζητώντας να σταματήσουν οι προσωπικοί χαρακτηρισμοί, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για πολιτικό ντιμπέιτ και όχι για τηλεοπτικό ριάλιτι.

Το μήνυμα της τελευταίας τηλεμαχίας

Πέρα από τις προσωπικές αντιπαραθέσεις, το ντιμπέιτ ανέδειξε τη σημασία των μετεκλογικών συμμαχιών.

Ο Σάντσεθ και η Κολάου εμφανίστηκαν να υπερασπίζονται κοινές πολιτικές προτεραιότητες, ενώ ο Φεϊχόο και ο Αμπασκάλ απέφυγαν να δεσμευτούν σε μια συγκεκριμένη μορφή μελλοντικής συνεργασίας, παρά τις συγκλίσεις τους σε σειρά ζητημάτων.

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε χωρίς ουσιαστική προσέγγιση των θέσεων των τεσσάρων υποψηφίων, επιβεβαιώνοντας ότι το ζήτημα της διακυβέρνησης θα παραμείνει στο επίκεντρο μέχρι την τελευταία στιγμή της προεκλογικής περιόδου.

Η Παρασκευή (27/11) είναι η τελευταία ημέρα της εκστρατείας, πριν από την ημέρα εκλογικής περισυλλογής του Σαββάτου και την ψηφοφορία της Κυριακής.

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