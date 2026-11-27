Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού

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Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (27/11), στις 04:44, σε υποθαλάσσια περιοχή, στο στενό Σάμου - Ικαρίας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 10 χλμ. σύμφωνα με το ΓΕΙΝ.

Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 20 χλμ. βόρεια - βορειοδυτικά των Φούρνων Κορσεών.

4,2 Ρίχτερ από το EMSC

H αυτόματη αρχική λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 4,2 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 10 χλμ., και επίκεντρο τα 11 χλμ. δυτικά από το Νέο Καρλόβασι Σάμου.

Αν και σχετικά μικρός σε μέγεθος, ο σεισμός σύμφωνα με αναφορές πολιτών στο EMSC, έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές.

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