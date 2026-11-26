Η έκτακτη σύνοδος κορυφής στις Βρυξέλλες για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ ολοκληρώθηκε χωρίς αποτέλεσμα.

Η Σύνοδος Κορυφής δεν θα συνεχιστεί την Παρασκευή, μετά τη δραματική διακοπή των διαπραγματεύσεων.

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επιδιώξουν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ έως το τέλος του έτους, στη διήμερη Σύνοδο Κορυφής της 17ης Δεκεμβρίου.

Γύρω στις 22:00 της Πέμπτης (ώρα Βρυξελλών) είχε καταστεί σαφές ότι η Σύνοδος βρισκόταν σε βαθιά κρίση, καθώς η Δανία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Αυστρία, η Φινλανδία, η Σουηδία και το Βέλγιο διαμαρτύρονταν για τον τρόπο διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων.

«Γνωρίζουμε ότι δεν θα καταλήξουμε σε συμφωνία απόψε», δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς σε συνέντευξη Τύπου. Συμφωνήθηκε ότι η συνάντηση δεν θα συνεχιστεί το πρωί της Παρασκευής.

«Θα αναθέσουμε σε κάποιον νέα δουλειά για το σπίτι και θα ξαναπιάσουμε το νήμα τον Δεκέμβριο», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας, Ρομπ Γέτεν, επισημαίνοντας ότι οι σημερινές διαπραγματεύσεις δεν απέφεραν ουσιαστική πρόοδο.

Ο Γέτεν ανέφερε ότι αρκετές χώρες θα συμμετάσχουν στη σύνοδο της G20, που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στο Μαϊάμι, γεγονός που, όπως εκτίμησε, θα αποτελέσει «μια καλή ευκαιρία να συζητήσουμε το ζήτημα σε μικρότερο κύκλο».

Πρόσθεσε ότι αναμένει από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, να προχωρήσει σε νέα ανακοίνωση την επόμενη εβδομάδα ή λίγο αργότερα.

Η Σουηδία μποϊκοτάρει νέα συνάντηση με τον Κόστα

Ο πρωθυπουργός της Σουηδίας, Ουλφ Κρίστερσον, αποφάσισε να μη συμμετάσχει στην επόμενη προγραμματισμένη συνάντηση ομάδας χωρών με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, συνεχίζοντας τη συντονισμένη στρατηγική των «φειδωλών» κρατών που πιέζουν για μικρότερο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Η Σουηδία, η Δανία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Αυστρία, η Φινλανδία και το Βέλγιο έχουν ασκήσει δριμεία κριτική στο σχέδιο του Κόστα να οργανώσει ξεχωριστές διαβουλεύσεις με χώρες που ανήκουν σε διαφορετικά διαπραγματευτικά στρατόπεδα.

Η Σουηδία επρόκειτο να συμμετάσχει σε συνάντηση με την Τσεχία, την Πορτογαλία, την Εσθονία και την Κύπρο.

Γιατί αποχώρησαν οι επτά χώρες από τις συνομιλίες

Η Αυστρία εξέδωσε ανακοίνωση εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους η ομάδα των επτά χωρών αποφάσισε να μη συνεχίσει τη συμμετοχή της στις επιμέρους διαβουλεύσεις.

«Έχουμε καταστήσει σαφή τη θέση μας ως ομάδα επτά χωρών που υποστηρίζουν έναν μικρότερο προϋπολογισμό της ΕΕ, ιδίως κατά τη συνάντησή μας με τον Αντόνιο Κόστα και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Τα μέλη της S7 συμμετείχαν σε δύο χωριστές συνεδριάσεις, μετά τις οποίες καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι περαιτέρω συναντήσεις δεν θα μας έφερναν πιο κοντά σε μια λύση».

Κρατήσεις ξενοδοχείων έως τις 20 Δεκεμβρίου

Με τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, να επιμένει ότι πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία τον Δεκέμβριο και τη Σύνοδο της Πέμπτης να ολοκληρώνεται χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, ορισμένες ευρωπαϊκές αντιπροσωπείες προετοιμάζονται ήδη για παρατεταμένες διαπραγματεύσεις τον επόμενο μήνα.

Σύμφωνα με δύο διπλωμάτες, δύο αντιπροσωπείες έχουν ήδη προχωρήσει σε κρατήσεις για δύο επιπλέον διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία.

Αυτό σημαίνει ότι θεωρούν πιθανό η επόμενη Σύνοδος Κορυφής, η οποία έχει προγραμματιστεί να αρχίσει την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου, να παραταθεί τουλάχιστον έως την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου.

Ο προγραμματισμός των χριστουγεννιάτικων διακοπών δημιουργεί επίσης προβλήματα.

Ορισμένοι αξιωματούχοι έχουν προγραμματίσει να αναχωρήσουν για διακοπές από τις 23 Δεκεμβρίου, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι θα μπορέσουν πράγματι να φύγουν.

Μακρόν εναντίον περικοπών, αποχώρηση των «φειδωλών»

Σε πολιτικό θέατρο εξελίχθηκαν το βράδυ της Πέμπτης οι τεταμένες διαπραγματεύσεις για τον επταετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, καταδίκασε τα σχέδια περικοπών, ενώ οι ηγέτες των λεγόμενων «φειδωλών» χωρών αρνήθηκαν να συνεχίσουν να συμμετέχουν στις συναντήσεις των μικρών διαπραγματευτικών ομάδων.

Οι κινήσεις αυτές καταδεικνύουν την κλιμακούμενη αντιπαράθεση μεταξύ των δύο στρατοπέδων.

Αποτελούν, ωστόσο, και μέρος της διαπραγματευτικής τακτικής κάθε πλευράς, με στόχο να εξασφαλίσει παραχωρήσεις από την άλλη.

Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε ότι δεν είναι βέβαιος πως θα καταστεί δυνατή η επίτευξη συμφωνίας έως το τέλος του έτους.

«Δεν χάνω την ελπίδα μου», πρόσθεσε.

Μερτς: «Υπάρχει δυναμική για νέες περικοπές»

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, διαπίστωσε ότι ενισχύεται η τάση υπέρ της περαιτέρω μείωσης του επόμενου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.

«Υπάρχει αναμφίβολα μια δυναμική προς την κατεύθυνση της περαιτέρω μείωσης του συγκεκριμένου διαπραγματευτικού πλαισίου», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Παράλληλα, ο Γερμανός καγκελάριος δήλωσε ότι «εξακολουθεί να μην υπάρχει συμφωνία» για το δάνειο ύψους 45 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, το οποίο θα έχει τη στήριξη όλων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι «υπάρχουν ενδείξεις» πως οι χώρες που διατηρούν επιφυλάξεις «έχουν ιδέες» για το πώς θα μπορούσαν να «αντιμετωπιστούν ενδεχομένως οι εσωτερικές πολιτικές ανάγκες τους».

Ο Μερτς υποστήριξε ότι, στο μέλλον, τέτοιου είδους «αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία».

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