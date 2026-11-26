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Ολοκληρώθηκε σήμερα η καταβολή της επιστροφής ενοικίου για τα μισθώματα του 2025, με συνολικά 932.652 δικαιούχους να λαμβάνουν την οικονομική ενίσχυση. Τα ποσά καταβάλλονται αυτόματα στους δηλωμένους τραπεζικούς λογαριασμούς IBAN, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ν. 5217/2025, ΚΥΑ Α.1132/2025 και 136645 ΕΞ 2026).

Ωστόσο, για χιλιάδες δικαιούχους η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε, κυρίως λόγω εκκρεμοτήτων με τα στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών και διορθώσεων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Ποιοι έλαβαν την επιστροφή ενοικίου

Η ενίσχυση καταβλήθηκε σε διαφορετικές κατηγορίες δικαιούχων, ανάλογα με το είδος της κατοικίας και την επαγγελματική τους ιδιότητα:

Ένα ενοίκιο: 926.511 δικαιούχοι. Πρόκειται για μισθωτές κύριας κατοικίας ή φοιτητικής κατοικίας για τέκνο που σπουδάζει, εφόσον πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Δύο ενοίκια: 21.277 δικαιούχοι. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται εκπαιδευτικοί, γιατροί, νοσηλευτές και λοιπό υγειονομικό προσωπικό που εργάστηκαν, έστω και για ένα διάστημα μέσα στο 2025, εκτός της Περιφέρειας Αττικής (με εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων) και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Βασική προϋπόθεση είναι η κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία που μισθώνουν να βρίσκεται στην ίδια περιφερειακή ενότητα με τον τόπο υπηρεσίας τους.

Και τις δύο ενισχύσεις: 15.136 δικαιούχοι έλαβαν τόσο την επιστροφή για την κύρια ή φοιτητική κατοικία όσο και την πρόσθετη ενίσχυση για όσους υπηρετούν στην περιφέρεια. Το συνολικό ποσό μπορεί να φτάσει έως τα 1.600 ευρώ, με επιπλέον 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Πώς υπολογίζεται το ποσό της ενίσχυσης

Το ύψος της επιστροφής εξαρτάται από την κατηγορία στην οποία ανήκει κάθε δικαιούχος.

Για κύρια και φοιτητική κατοικία (άρθρο 70): Η ενίσχυση χορηγείται μία φορά τον χρόνο και αντιστοιχεί στο 1/12 του συνολικού ετήσιου μισθώματος που καταβλήθηκε το προηγούμενο έτος, συνυπολογίζοντας και τυχόν διαδοχικές μισθώσεις.

Για την κύρια κατοικία το ποσό ανέρχεται έως τα 800 ευρώ ετησίως, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου. Για κάθε φοιτητική κατοικία προβλέπεται επίσης επιστροφή έως 800 ευρώ τον χρόνο.

Για εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια (άρθρο 70Α): Η ετήσια ενίσχυση ισούται με τα 2/12 του συνολικού μισθώματος που καταβλήθηκε μέσα στο 2025 για κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία. Το ποσό δεν μπορεί να υπερβεί τα 1.600 ευρώ, ενώ αυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Αυξήθηκαν τα εισοδηματικά όρια

Διευρύνεται από φέτος ο αριθμός των νοικοκυριών που μπορούν να λάβουν την επιστροφή ενός ενοικίου, καθώς αυξήθηκαν τα προβλεπόμενα όρια οικογενειακού εισοδήματος.

Ειδικότερα, τα νέα όρια διαμορφώνονται ως εξής:

Άγαμοι: έως 25.000 ευρώ.

Έγγαμοι και μέρη συμφώνου συμβίωσης: έως 35.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Μονογονεϊκές οικογένειες: έως 39.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν δικαιολογητικά έως το τέλος του 2026

Για ορισμένες περιπτώσεις δικαιούχων του άρθρου 70 προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Η δυνατότητα αυτή αφορά αρχικά περιπτώσεις στις οποίες ο εκμισθωτής δεν υποχρεούται να υποβάλει δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης, όπως συμβαίνει με το Δημόσιο, ή όταν η δήλωση υποβάλλεται χειρόγραφα, για παράδειγμα σε μισθώσεις με ανήλικους εκμισθωτές.

Δικαιολογητικά μπορούν επίσης να καταθέσουν μισθωτές που:

Δεν έλαβαν την ενίσχυση για όλες τις φοιτητικές κατοικίες της οικογένειας.

Έλαβαν μικρότερο ποσό από το 1/12 του συνολικού ενοικίου που κατέβαλαν το 2025, εφόσον το μίσθωμα έχει δηλωθεί στο έντυπο Ε1, συμφωνεί με τους όρους της μίσθωσης και δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο ανώτατο όριο.

Αποκλείστηκαν από την ενίσχυση εξαιτίας λανθασμένης εφαρμογής του περιουσιακού κριτηρίου για φοιτητική κατοικία. Η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά φοιτητές που υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογική δήλωση και είναι οι ίδιοι δικαιούχοι.

Τα απαραίτητα έγγραφα, όπως το μισθωτήριο συμβόλαιο, οι βεβαιώσεις σπουδών και τα τραπεζικά αποδεικτικά καταβολής του ενοικίου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην πλατφόρμα myAADE (myaade.gov.gr).

Η διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι: Φορολογία > Εισόδημα > Χορήγηση επιδότησης με τη μορφή επιστροφής ποσού ενοικίου του άρθρου 70 του ν. 5217/2025.

Τι ισχύει για εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς που δεν πληρώθηκαν

Ξεχωριστή διαδικασία διορθώσεων προβλέπεται για τους δικαιούχους της ενίσχυσης του άρθρου 70Α, δηλαδή τους εκπαιδευτικούς και τους εργαζόμενους στον χώρο της υγείας που υπηρετούν στην περιφέρεια.

Ορισμένοι ενδέχεται να μην είδαν το ποσό της επιστροφής στον τραπεζικό τους λογαριασμό εξαιτίας ελλιπών ή λανθασμένων στοιχείων σχετικά με την περιφερειακή ενότητα στην οποία υπηρετούν. Το ίδιο μπορεί να συμβεί όταν ο ιδιοκτήτης της κατοικίας δεν είχε υποχρέωση να υποβάλει ηλεκτρονικά τη δήλωση μίσθωσης.

Οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι μπορούν να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE.

Η σχετική διαδρομή είναι: Φορολογία > Εισόδημα > Χορήγηση επιδότησης με τη μορφή επιστροφής ποσού δύο ενοικίων σε εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια (άρθρο 70Α του ν. 5217/2025).

Εκκρεμεί η πληρωμή για 26.884 δικαιούχους λόγω IBAN

Για 26.884 δικαιούχους η πίστωση της ενίσχυσης δεν κατέστη δυνατή. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είχε δηλωθεί τραπεζικός λογαριασμός IBAN, ενώ σε άλλες οι τράπεζες δεν κατάφεραν να επαληθεύσουν τα στοιχεία του λογαριασμού που είχε καταχωριστεί.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να δηλώσουν ή να διορθώσουν το IBAN τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, μέσω της πλατφόρμας myAADE, ακολουθώντας τη διαδρομή:

Μητρώο & Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού IBAN.

Τα χρήματα θα πιστωθούν στον επόμενο κύκλο πληρωμών, αφού ολοκληρωθεί σωστά η δήλωση και επιβεβαιωθεί ο τραπεζικός λογαριασμός.

Πού μπορούν να απευθυνθούν οι δικαιούχοι

Για διευκρινίσεις και υποστήριξη σχετικά με την επιστροφή ενοικίου, οι φορολογούμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπηρεσία εξυπηρέτησης της ΑΑΔΕ, my1521.

Η επικοινωνία γίνεται:

Τηλεφωνικά: στο 1521, χωρίς χρέωση, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 07:00-20:00.

Ψηφιακά: μέσω της πλατφόρμας my1521, όλο το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα.

Για την εξυπηρέτησή τους, οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν την ενότητα: Επιδόματα & Ενισχύσεις Νοικοκυριών, Επιχειρήσεων και Αγροτών > Ενισχύσεις Νοικοκυριών > Επιστροφή Ενοικίου.

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