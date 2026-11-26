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Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του ΠΑΓΝΗ θα μεταφερθεί η σορός που εντοπίστηκε σε παραλία του Γούδουρα Λασιθίου, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας.

Υπενθυμίζεται ότι μπροστά στο μακάβριο θέαμα βρέθηκε περαστικός στην περιοχή του Γούδουρα Λασιθίου, όταν αντίκρισε τη σορό ενός ατόμου στην ακτή, ειδοποιώντας αμέσως το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο σπεύδουν πλέον υπάλληλοι γραφείου τελετών για την παραλαβή της σορού, η οποία αναμένεται να μεταφερθεί εντός της ημέρας στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η σορός να είναι ένα από τα θύματα του ναυαγίου που σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Χρυσής, χωρίς ωστόσο η εκτίμηση αυτή να έχει επιβεβαιωθεί.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η περιοχή του Γούδουρα.

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