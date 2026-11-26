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Το «Ένα Μικρό Μυθιστόρημα» (En liten roman) αποτελεί το κύκνειο άσμα του σύγχρονου Σουηδού θεατρικού συγγραφέα Λαρς Νορέν, που θεωρείται ο διάδοχος του Αύγουστου Στρίμπεργκ. Το έργο είναι ένα σκοτεινό ψυχογράφημα βασισμένο σε μια ζοφερή πραγματική ιστορία.

Την υπόθεση της Λίζα Μοντγκόμερι, της μοναδικής γυναίκας που εκτελέστηκε από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ τα τελευταία 70 χρόνια (το 2021).

Η Λίζα παγιδευμένη στην πτέρυγα μελλοθάνατων της φυλακής του Φορτ Γουόρθ στο Τέξας, ξετυλίγει το κουβάρι ενός κατακερματισμένου εφιαλτικού εσωτερικού μονολόγου.

Η παράσταση ανασύρει στην επιφάνεια ένα παρελθόν ακραίας παιδικής κακοποίησης, αιμομιξίας και βίας. Το Ένα Μικρό Μυθιστόρημα δεν είναι μια απλή καταγραφή ενός εγκλήματος. Αλλά μια κατάδυση στις πιο σκοτεινές ρωγμές της ανθρώπινης ψυχής , που αναζητεί το έλεος και την κάθαρση.

Τη Λίζα Μοντγκόμερι ενσαρκώνει σκηνικά η σπουδαία ηθοποιός Ελένη Κοκκίδου. Μετά την επιτυχημένη συνεργασία τους, που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς, στο έργο του Εντουάρ Λουί “Αγώνες και Μεταμορφώσεις μιας γυναίκας” στο θέατρο Τζένη Καρέζη τη σεζόν 2025-2026, συναντιέται ξανά με τον σκηνοθέτη Αλέξανδρο Σωτηρίου.

Το θεατρικό έργο του Λαρς Νορέν παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Η παράσταση είναι ακατάλληλη για άτομα κάτω των 18 ετών.

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