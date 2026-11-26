Το αίσθημα ζάλης ή η αίσθηση ότι πρόκειται να λιποθυμήσετε, λίγο μετά το φαγητό, μπορεί να αποτελεί ένδειξη πτώσης της αρτηριακής σας πίεσης. Το φαινόμενο αυτό, γνωστό ως μεταγευματική υπόταση (postprandial hypotension), είναι ιδιαίτερα συχνό στους ηλικιωμένους, αλλά μπορεί να εμφανιστεί ακόμα και σε άτομα που, υπό κανονικές συνθήκες, έχουν υψηλή αρτηριακή πίεση.

Σε αντίθεση με τη συνηθισμένη υπνηλία μετά το γεύμα, η επαναλαμβανόμενη ζάλη χρήζει διερεύνησης, εν μέρει επειδή αυξάνει τον κίνδυνο τραυματισμών από πτώσεις.

Γιατί μπορεί να πέσει η αρτηριακή πίεση μετά το φαγητό;

Η διαδικασία της πέψης αυξάνει τη ροή του αίματος προς το στομάχι και το έντερο. Προκειμένου να διατηρηθεί η αρτηριακή πίεση, το νευρικό σύστημα δίνει σήμα στην καρδιά να λειτουργήσει πιο έντονα, ενώ παράλληλα προκαλεί στένωση των αιμοφόρων αγγείων σε άλλα σημεία του σώματος.

Όταν αυτοί οι μηχανισμοί προσαρμογής δεν επαρκούν, η αρτηριακή πίεση μπορεί να μειωθεί. Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως εντός 30–60 λεπτών από το γεύμα, αν και η πτώση μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή μέσα στις επόμενες 2 ώρες.

Πιθανά συμπτώματα:

Αίσθημα ζάλης ή αίσθηση επικείμενης λιποθυμίας.

Αδυναμία και ασυνήθιστη κόπωση.

Εμφάνιση σκοτεινών κηλίδων στο οπτικό πεδίο.

Ναυτία ή λιποθυμικό επεισόδιο.

Ορισμένα άτομα παρουσιάζουν μετρήσιμη πτώση της πίεσης χωρίς να αντιλαμβάνονται κάποιο σύμπτωμα.

Ποιοι είναι πιο επιρρεπείς στην μεταγευματική υπόταση;

Μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση του 2024 εκτίμησε ότι περίπου το 40% των ηλικιωμένων, που εξετάστηκαν, εμφάνιζαν μεταγευματική υπόταση. Οι εκτιμήσεις διέφεραν σημαντικά μεταξύ των μελετών, εν μέρει λόγω των διαφορών στον τρόπο μέτρησης της αρτηριακής πίεσης. Το ποσοστό αυτό περιλαμβάνει και άτομα που δεν παρουσιάζουν συμπτώματα.

Ο κίνδυνος είναι αυξημένος σε άτομα άνω των 65 ετών, καθώς και σε όσους πάσχουν από υπέρταση, διαβήτη ή Πάρκινσον. Η αφυδάτωση και ορισμένα φάρμακα που μειώνουν την αρτηριακή πίεση μπορούν επίσης να συμβάλουν στην εμφάνισή της. Τα μεγάλα γεύματα, ιδιαίτερα εκείνα που είναι πλούσια σε υδατάνθρακες ταχείας απορρόφησης, ενδέχεται να επιτείνουν την πτώση της πίεσης.

Η ζάλη μετά το φαγητό οφείλεται σε χαμηλή αρτηριακή πίεση ή σε χαμηλό σάκχαρο στο αίμα;

Και οι δύο καταστάσεις μπορούν να προκαλέσουν αδυναμία, ζάλη και δυσκολία στη συγκέντρωση, ωστόσο βασίζονται σε διαφορετικούς μηχανισμούς.

Μεταγευματική υπόταση : Η αρτηριακή πίεση μειώνεται μετά το γεύμα, ακόμα και όταν το άτομο βρίσκεται σε καθιστή θέση.

: Η αρτηριακή πίεση μειώνεται μετά το γεύμα, ακόμα και όταν το άτομο βρίσκεται σε καθιστή θέση. Αντιδραστική υπογλυκαιμία : Τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα πέφτουν, συνήθως εντός 4 ωρών από το γεύμα. Η ζάλη μπορεί να συνοδεύεται από εφίδρωση, τρέμουλο και αίσθημα πείνας.

: Τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα πέφτουν, συνήθως εντός 4 ωρών από το γεύμα. Η ζάλη μπορεί να συνοδεύεται από εφίδρωση, τρέμουλο και αίσθημα πείνας. Ορθοστατική υπόταση: Η αρτηριακή πίεση πέφτει όταν το άτομο σηκώνεται όρθιο από καθιστή θέση. Μπορεί να συνυπάρχει με την μεταγευματική υπόταση, καθιστώντας ιδιαίτερα δύσκολο το να σηκωθείτε από το τραπέζι.

Τα συμπτώματα και ο χρόνος εμφάνισής τους, από μόνα τους, δεν επαρκούν για την αξιόπιστη διάκριση αυτών των καταστάσεων. Απαιτούνται κατάλληλες μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης ή της γλυκόζης στο αίμα.

Πώς μπορείτε να καταλάβετε αν η αρτηριακή σας πίεση πέφτει μετά τα γεύματα;

Οι γιατροί συνήθως εξετάζουν το ενδεχόμενο πτώσης της συστολικής πίεσης (ο «μεγάλος» αριθμός) κατά τουλάχιστον 20 mmHg, εντός 2 ωρών από το γεύμα. Για παράδειγμα, μια μείωση από τα 145 στα 125 mmHg μπορεί να είναι σημαντική, ακόμη και αν η δεύτερη τιμή δεν θεωρείται ασυνήθιστα χαμηλή.

Ο γιατρός σας μπορεί να σας προτείνει να καταγράφετε την αρτηριακή σας πίεση ενώ κάθεστε (πριν από τα γεύματα και σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα μετά από αυτά) σημειώνοντας παράλληλα τυχόν συμπτώματα και τις ώρες λήψης φαρμάκων. Επίσης, μπορεί να φανεί χρήσιμη η χρήση συσκευής 24ωρης καταγραφής της αρτηριακής πίεσης.

Τι βοηθά στην πρόληψη της ζάλης μετά τα γεύματα;

Μια κλινική ανασκόπηση του 2026 περιγράφει διάφορα μέτρα, που μπορούν να συμβάλουν στη μείωση των πτώσεων της αρτηριακής πίεσης και σχετίζονται με τα γεύματα:

Καταναλώνετε μικρότερα και συχνότερα γεύματα, αντί για μεγάλες μερίδες.

Μειώστε τις μεγάλες ποσότητες επεξεργασμένων υδατανθράκων και αποφύγετε την κατανάλωση αλκοόλ κατά τη διάρκεια των γευμάτων.

Φροντίστε για επαρκή ενυδάτωση.

Παραμείνετε καθιστοί εάν νιώθετε αστάθεια και σηκωθείτε αργά, αφού υποχωρήσουν τα συμπτώματα.

Μην αλλάζετε ποτέ τη δόση ή τον χρόνο λήψης των φαρμάκων για την αρτηριακή πίεση χωρίς να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Πότε πρέπει να αναζητήσετε ιατρική βοήθεια;

Προγραμματίστε μια ιατρική εξέταση εάν η ζάλη εμφανίζεται επανειλημμένα μετά τα γεύματα, και ζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή μετά από οποιοδήποτε επεισόδιο λιποθυμίας. Εάν νιώθετε ότι πρόκειται να λιποθυμήσετε, καθίστε ή ξαπλώστε αμέσως.

Καλέστε το 166 εάν η ζάλη συνοδεύεται από:

πόνο στο στήθος

έντονη δύσπνοια

ξαφνική δυσκολία στην ομιλία

αδυναμία στην μία πλευρά του σώματος

κάποιος λιποθυμήσει και δεν ανακτήσει γρήγορα τις αισθήσεις του

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί να εμφανιστεί μεταγευματική υπόταση χωρίς την κατανάλωση μεγάλου γεύματος;

Ναι. Ακόμη και ένα συνηθισμένο γεύμα μπορεί να το προκαλέσει, ιδιαίτερα όταν το νευρικό σύστημα δυσκολεύεται να ρυθμίσει την αρτηριακή πίεση.

Θα πρέπει να φάω κάτι αλμυρό όταν νιώθω ζάλη μετά το φαγητό;

Όχι απαραίτητα. Η επιπλέον πρόσληψη αλατιού ενδέχεται να μην είναι κατάλληλη για άτομα με υπέρταση, καρδιακή ανεπάρκεια ή νεφρική νόσο, ενώ η ζάλη μπορεί να οφείλεται σε άλλη αιτία.

Συμπέρασμα

Η επαναλαμβανόμενη ζάλη μετά τα γεύματα δεν αποτελεί απλώς ένα αναπόφευκτο κομμάτι της γήρανσης. Ο εντοπισμός τυχόν πτώσης της αρτηριακής πίεσης κατά τη διάρκεια της πέψης μπορεί να συμβάλει στον καθορισμό της θεραπείας και στην μείωση του κινδύνου πτώσεων.

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