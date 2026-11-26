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«Έχουμε γίνει συγκάτοικοι», «Μιλάμε μόνο για τα παιδιά και τους λογαριασμούς», «Ο καθένας κάθεται με το κινητό του». Φράσεις σαν αυτές ακούγονται όλο και πιο συχνά από ζευγάρια που είναι χρόνια μαζί.

Τα ζευγάρια αυτά συνήθως δεν τσακώνονται. Έχουν μοιράσει τις υποχρεώσεις, η καθημερινότητα κυλάει και στους γύρω τους φαίνεται ότι όλα πηγαίνουν θεσπέσια. Παρόλα αυτά, οι ίδιοι αισθάνονται σαν κάτι να έχει χαθεί. Πρόσφατη έρευνα με συμμετέχοντες από την Ελλάδα και την Κύπρο έδειξε ότι ανάμεσα στα συχνότερα προβλήματα στις σχέσεις βρίσκονται η παραμέληση από τον/την σύντροφο και η φτωχή ερωτική ζωή.

Είναι λογικό να αποδίδουμε την απομάκρυνση στη ρουτίνα και στην κούραση. Τα τελευταία στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα δουλεύουν τις περισσότερες ώρες την εβδομάδα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ευρωπαϊκή μελέτη δείχνει ότι στα σπίτια με παιδιά οι Ελληνίδες αφιερώνουν στο νοικοκυριό και στη φροντίδα πολλαπλάσιο χρόνο από τους άνδρες. Όταν η ημέρα τελειώνει, η ενέργεια που απομένει για τη σχέση είναι ελάχιστη.

Ρουτίνα και κούραση, όμως, υπάρχουν και στα ζευγάρια που παραμένουν δεμένα. Η διαφορά βρίσκεται στις μικρές στιγμές της ημέρας. Ο σύντροφος μάς απευθύνει συνεχώς μικρά «καλέσματα» για επαφή, όπως ένα σχόλιο, ένα βλέμμα, ένα αστείο, ένα «κοίτα τι είδα». Όταν τα καλέσματα αυτά μένουν αναπάντητα, επειδή είμαστε κουρασμένοι, απασχολημένοι ή με το κινητό στο χέρι, εκείνος που τα προκαλεί σταδιακά σταματά.

Πολλές φορές έχει προηγηθεί μια περίοδος εντάσεων, κατά την οποία ο ένας ζητούσε πράγματα και παραπονείτο και ο άλλος αποσυρόταν. Κάποια στιγμή κουράζεται και εκείνος που ζητούσε, και τότε «παγώνουν» και οι δύο. Ο καθένας προστατεύει τον εαυτό του και συμπεριφέρεται σαν να μη χρειάζεται τον άλλον. Σκέψεις που ίσως περνούν από το μυαλό είναι «Αν τον/την ενδιέφερε, θα με ρωτούσε», «Καλύτερα να σωπάσω για να αποφύγουμε τον καβγά», «Μάλλον έπαψα να του/της αρέσω». Πόσο μοναχικές σκέψεις, και μάλιστα δίπλα στον άνθρωπο που αγαπάμε!

Ως απόρροια, το ζευγάρι αποσυνδέεται, η τρυφερότητα και η ερωτική επαφή περιορίζονται και ο καθένας νιώθει μόνος μέσα στη σχέση.

Ιδού ορισμένα «tips» που ίσως σας βοηθήσουν να έρθετε ξανά πιο κοντά:

Απαντώ στα «μικρά»: Παρατηρήστε για μία εβδομάδα πόσες φορές μέσα στην ημέρα ο/η σύντροφός σας στρέφεται προς εσάς με ένα σχόλιο, μια ερώτηση, ένα άγγιγμα. Προσπαθήστε να ανταποκρίνεστε, ακόμα και με δύο λέξεις ή με ένα βλέμμα. Έρευνες σε ζευγάρια δείχνουν ότι όσα παραμένουν ευτυχισμένα ύστερα από χρόνια ανταποκρίνονται στη μεγάλη πλειονότητα αυτών των στιγμών. Κατά αυτόν τον τρόπο δείχνετε στον άνθρωπό σας ότι τον βλέπετε και τον ακούτε.

Χρόνος χωρίς οθόνες: Το κινητό έχει γίνει ο «τρίτος» της σχέσης. Έρευνες δείχνουν ότι, ακόμα και όταν βρίσκεται κλειστό πάνω στο τραπέζι, οι συζητήσεις γίνονται πιο επιφανειακές και οι συνομιλητές νιώθουν λιγότερο κοντά. Ορίστε από κοινού ένα διάστημα μέσα στην ημέρα, έστω δέκα λεπτά, κατά το οποίο τα κινητά θα μένουν σε άλλο δωμάτιο. Μιλήστε για οτιδήποτε εκτός από τα παιδιά, τη δουλειά και τις εκκρεμότητες του σπιτιού.

Μοιράζομαι το βάρος: Η τρυφερότητα δύσκολα βρίσκει χώρο όταν ο ένας από τους δύο σηκώνει το μεγαλύτερο μέρος των υποχρεώσεων. Η κούραση συσσωρεύεται και μετατρέπεται σε παράπονο, το οποίο σπάνια εκφράζεται. Συζητήστε ανοιχτά ποιος έχει αναλάβει τι και αναζητήστε μια πιο δίκαιη μοιρασιά. Εδώ βοηθά να μιλήσετε για το πώς αισθάνεται ο καθένας, αποφεύγοντας τις κατηγορίες.

Σωματική επαφή: Με τα χρόνια, και ιδίως μετά τον ερχομό των παιδιών, οι σύντροφοι συνηθίζουν να βλέπουν ο ένας τον άλλον κυρίως ως γονιό ή ως «συνεργάτη» στις υποχρεώσεις. Πολλά ζευγάρια περιμένουν να επιστρέψει η επιθυμία από μόνη της, όπως στην αρχή της σχέσης. Στις μακροχρόνιες σχέσεις, ωστόσο, η επιθυμία συνήθως ακολουθεί την εγγύτητα και την εμπιστοσύνη. Ξεκινήστε από τα απλά, όπως ένα χάδι στην πλάτη, μια αγκαλιά πριν φύγετε για τη δουλειά, ένα φιλί για καληνύχτα. Η επαφή αυτή έχει αξία από μόνη της, ακόμα και εάν μείνει εκεί.

Λέω αυτό που μου λείπει: Πόσες φορές έχετε σκεφτεί ότι σας λείπει ο άνθρωπός σας, ενώ κάθεται δίπλα σας; Τις περισσότερες φορές η σκέψη αυτή μένει ανείπωτη, καθώς τη συνοδεύουν η ντροπή και ο φόβος της απόρριψης. Προσπαθήστε να την εκφράσετε· το «μου λείπει ο χρόνος μας» ακούγεται πολύ διαφορετικά από το «ποτέ δεν ασχολείσαι μαζί μου». Είναι πολύ πιθανό ο/η σύντροφός σας να περίμενε να ακούσει ακριβώς αυτό.

Η απόσταση ανάμεσα σε δύο ανθρώπους δημιουργείται σταδιακά, από πολλές μικρές στιγμές που χάθηκαν, και με τον ίδιο τρόπο μπορεί να μικρύνει. Πρέπει να θυμόμαστε ότι ο άνθρωπος που έχουμε απέναντί μας πιθανότατα αισθάνεται την ίδια μοναξιά και περιμένει το ίδιο βήμα. Όταν στρέφουμε ξανά την προσοχή μας ο ένας στον άλλον, ο δεσμός ενισχύεται και το ζευγάρι ξαναβρίσκει τη σύνδεσή του.

*Η Αλεξάνδρα Κουράκου είναι Συστημική Σύμβουλος – Θεραπεύτρια MSc Ιατρικής Αθηνών