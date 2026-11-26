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Σοβαρές καταγγελίες για παράνομη χρήση προσωπικών δεδομένων μελών του ΣΥΡΙΖΑ από στελέχη άλλου κόμματος διατύπωσε ο οργανωτικός γραμματέας του κόμματος, Γιάννης Μπουλέκος, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Παρότι απέφυγε να κατονομάσει το κόμμα στο οποίο αναφέρεται, από τα λεγόμενά του προκύπτει ότι οι αιχμές στρέφονται κατά της ΕΛΑΣ, με αφορμή, μεταξύ άλλων, την πολιτική εκδήλωση στη Νέα Ιωνία με τη συμμετοχή του Κώστα Ζαχαριάδη και της Έφης Αχτσιόγλου.

170 καταγγελίες για παράνομη χρήση προσωπικών δεδομένων

Σύμφωνα με τον Γιάννη Μπουλέκο, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταγράψει μέχρι σήμερα 170 καταγγελίες μελών του για παράνομη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων, με την αποστολή μαζικών μηνυμάτων που αφορούν πολιτικές δραστηριότητες άλλου κόμματος.

Ο οργανωτικός γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην αποστολή μαζικού SMS για πολιτική εκδήλωση στον Βόρειο Τομέα της Αθήνας. Η αναφορά αυτή παραπέμπει στην εκδήλωση της ΕΛΑΣ στη Νέα Ιωνία, στην οποία συμμετείχαν ο Κώστας Ζαχαριάδης και η Έφη Αχτσιόγλου.

Όπως διευκρίνισε, πάντως, το φαινόμενο δεν περιορίζεται στη συγκεκριμένη περιοχή, καθώς αντίστοιχες περιπτώσεις έχουν καταγραφεί σε ολόκληρη τη χώρα.

Γνωρίζουν πώς έγινε η εξαγωγή του μητρώου

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Γιάννης Μπουλέκος στη διαχείριση του μητρώου μελών του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι ανέλαβε καθήκοντα οργανωτικού γραμματέα στις 18 Ιουλίου, χωρίς προηγουμένως να του έχει παραδοθεί η λειτουργία του μητρώου από τις δύο προκατόχους του.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι η σημερινή ηγεσία του οργανωτικού γραφείου γνωρίζει ποιοι προχώρησαν στην εξαγωγή στοιχείων του μητρώου στις 13 Ιουλίου 2026, καθώς και τον χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η διαδικασία.

Παράλληλα, κάλεσε τα στελέχη άλλου κόμματος να σταματήσουν να χρησιμοποιούν το μητρώο του ΣΥΡΙΖΑ, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση η Κουμουνδούρου θα κινηθεί νομικά.

Όπως εξήγησε, αυτή τη στιγμή καταβάλλεται προσπάθεια να αποτραπεί η κατάθεση προσφυγών από μέλη του ΣΥΡΙΖΑ εναντίον στελεχών άλλου πολιτικού φορέα. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι εάν υπάρξουν νέα περιστατικά, το ίδιο το κόμμα θα προχωρήσει στην άσκηση των προβλεπόμενων ένδικων μέσων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των μελών του.

Πολιτικές αιχμές για την αποχώρηση στελεχών

Πέρα από το ζήτημα των προσωπικών δεδομένων, ο Γιάννης Μπουλέκος άφησε σαφείς πολιτικές αιχμές εναντίον στελεχών που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Αναγνώρισε ότι υπάρχουν κοινές πολιτικές διαδρομές και αγώνες με πρόσωπα που συμμετείχαν στις κυβερνητικές προσπάθειες της περιόδου 2015-2019, υπογραμμίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να τιμά αυτή την κοινή ιστορία.

Ωστόσο, κατηγόρησε ορισμένα από τα πρόσωπα αυτά ότι εργάστηκαν για το κλείσιμο του ΣΥΡΙΖΑ, την ώρα που εξακολουθούσαν να αμείβονται από το κόμμα.

Παράλληλα, εξήγησε ότι η Κουμουνδούρου δεν επιθυμεί να τροφοδοτήσει μια αντιπαράθεση που θα ευνοούσε πολιτικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ούτε να προσφέρει στα συγκεκριμένα στελέχη την ευκαιρία να εμφανιστούν ως θύματα πολιτικών διώξεων.

Σε κάθε περίπτωση, επέμεινε ότι δεν μπορεί να υπάρξει εξίσωση ανάμεσα στα μέλη που καταγγέλλουν παραβίαση των προσωπικών τους δεδομένων και σε εκείνους που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, ευθύνονται για τη χρήση τους.

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