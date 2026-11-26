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Ο Οδικός Χάρτης για τον Άνθρακα Κύκλου Ζωής των κτιρίων (Whole Life Carbon Roadmap) θα παραδοθεί στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, στην έναρξη του Ετήσιου Συνεδρίου Αειφορίας του Sustainable Building Council Greece (SBC Greece), στο ξενοδοχείο Athens Marriott.

Το συνέδριο, με θέμα «The Affordability Divide: Carbon, Capital and the Built Environment», εξετάζει πώς μπορεί να προχωρήσει η απανθρακοποίηση των κτιρίων χωρίς να επιβαρυνθεί περαιτέρω η προσιτότητα της στέγης.

Στο συνέδριο συμμετέχουν η υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μαριλένα Σούκουλη-Βιλιάλη και ο υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την Έρευνα και Καινοτομία Σταύρος Καλαφάτης.

Ο πρόεδρος του SBC Greece Αλέξανδρος Αθανασούλας, δήλωσε:

«η πράσινη μετάβαση των κτιρίων δεν μπορεί να γίνει προνόμιο λίγων. Ο Οδικός Χάρτης που παραδίδουμε στην Πολιτεία είναι ένα εργαλείο για να μετράμε σωστά, ώστε να αποφασίζουμε σωστά».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε θεματικά πάνελ: για τον άνθρακα σε όλο τον κύκλο ζωής των κτιρίων, την κλιματική ανθεκτικότητα, τη βιώσιμη χρηματοδότηση και την Ευρωπαϊκή Ταξινομία, τον οικοδομικό κανονισμό και τη δίκαιη απανθρακοποίηση της κατοικίας. Στις συζητήσεις συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο γενικός γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ Μανώλης Γραφάκος, και ο γενικός γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής Πέτρος Καμπούρης. Το πάνελ για την κατοικία συντονίζει ο Riccardo Lambiris, πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ.

Συμμετέχουν επίσης οι επικεφαλής των Συμβουλίων Πράσινων Κτιρίων της Γερμανίας, της Ιρλανδίας και της Ουκρανίας, στελέχη του International WELL Building Institute, του GBCI Europe και του GBC Italia, καθώς και ακαδημαϊκοί και στελέχη της αγοράς ακινήτων, κατασκευών και ενέργειας.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα ανακοινωθεί η στρατηγική σύμπραξη του SBC Greece με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ενώ οι εργασίες θα ολοκληρωθούν με τη σύνθεση της Διακήρυξης του SBC Greece, που θα καθορίσει την ατζέντα του Συμβουλίου για το 2027. Η ημέρα περιλαμβάνει επίσης βραβεύσεις και διακρίσεις.

Το συνέδριο πραγματοποιείται με την υποστήριξη των ABB, Ολυμπίας Οδού, Knauf Insulation, Signify, ΕΕΑΑ, AKPRAXIS Group, Ecoveritas, ICON Group, Interbeton και STIRIXIS Group. Στρατηγικός συνεργάτης είναι το Energizing Greece. Το συνέδριο θα καλύψει τηλεοπτικά η ΕΡΤ.

Το SBC Greece είναι το εθνικό μέλος του World Green Building Council (WorldGBC) και εταίρος του ευρωπαϊκού προγράμματος #BuildingLife. Τα μέλη του καλύπτουν όλη την αλυσίδα του δομημένου περιβάλλοντος: κατασκευαστικές εταιρείες, βιομηχανίες δομικών υλικών, αρχιτεκτονικά γραφεία, συμβούλους ESG και επενδυτικούς οργανισμούς.

Πληροφορίες και πρόγραμμα: sbcgreece.org

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